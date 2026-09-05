Telefoniga berilib ketgan xodim kresloda zinalardan tushib ketdi (video)
Xitoyda zerikkan ofis xodimining telefonga shu qadar berilib ketgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Kadrlarda yosh ayol telefon ekraniga tikilib, kresloda orqaga siljib borgani va oxir-oqibat zinalardan pastga tushib ketgani ko‘rinadi.
CCTV kamerasi tasvirlarida ayol yaqinida bir necha hamkasbi xitoycha plitkali o‘yin o‘ynab o‘tirgani aks etgan. U esa atrofda nima bo‘layotganiga deyarli e’tibor bermay, telefonni titkilashda davom etgan.
Ayol kresloda orqa tomonga sekin-asta harakatlanib borgan. U faqat kreslo zinapoyaning yuqori qismiga yetib, g‘ildiraklari birinchi pog‘onaga tekkanidan keyin yuqoriga qaragan. Biroq bu paytda kreslo allaqachon zinadan pastga ag‘darila boshlagan.
Hodisani ko‘rgan hamkasblari darhol o‘rinlaridan turib, uning jarohat olmaganini tekshirish uchun yordamga shoshilgan. Ayolning bu voqea oqibatida tan jarohati olgan-olmagani hozircha ma’lum emas.
Hodisa Xitoydagi manzili aniq ko‘rsatilmagan bir ofisda sodir bo‘lgan. Video keyinchalik Xitoyning mashhur Weibo ijtimoiy tarmog‘ida tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli hazilomuz izohlarga sabab bo‘ldi.
…