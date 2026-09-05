Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)

·27·Madaniyat
Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)

Aktrisa Farangiz Abdazova 25 yoshni qarshi olganini Instagram sahifasi orqali ma’lum qildi. U tug‘ilgan kunini bu yil o‘zgacha kayfiyatda nishonlayotganini bildirib, hayotidagi eng katta va qadrli yangilikni muxlislari bilan bo‘lishdi.

Aktrisa sahifasiga joylagan videosi ostiga: “Bu yil tug‘ilgan kunim boshqacha. Men endi faqat qiz emasman, men ONAMAN. Bu safar yangi yoshimga yolg‘iz emas, o‘g‘lim Samir bilan kiryapman. 25 yoshimning eng go‘zal sovg‘asi — SEN. Xush kelibsan, yangi yoshim”, deya yozib qoldirgan.

Farangizning ushbu samimiy so‘zlari muxlislarida ham iliq taassurot qoldirdi. Izohlarda aktrisani tavallud kuni bilan muborakbod etib, unga va farzandiga baxt, sog‘lik hamda oilaviy xotirjamlik tilaklari bildirilgan.

Aktrisa uchun bu tug‘ilgan kun nafaqat yangi yoshning boshlanishi, balki onalik baxtini his qilayotgan davrga to‘g‘ri kelgani bilan ham alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ma’lumot uchun, Farangiz Abdazova 2001 yil 3 sentyabr kuni tug‘ilgan. Aktrisa 8 avgust kuni ilk bor ona bo‘lgan va o‘g‘liga Samir deb ism qo‘yishgan. U My5 telekanalining tasvirchisi Sirojiddin Hoshimjonov bilan turmush qurgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Kecha, 23:22Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaKecha, 21:05Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiToshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiKecha, 20:25"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiKecha, 11:15Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiQozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiKecha, 08:01Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)03.09, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar