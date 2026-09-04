Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildi

·4·Dunyo
Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildi

Shotlandiyaning Mall orolida 2023 yilda qanoti jiddiy shikastlangan Kinki laqabli oq dumli burgut oradan uch yil o‘tib yana sog‘lom holda ko‘rindi.

Kinki jo‘jaligida uyadan qulab, chap qanotini sindirgan. Mutaxassislar uning mustaqil yashashi qiyin bo‘lishidan xavotirlangan, ammo u jarohatlanganiga qaramay uchib ketgan.

Eng qizig‘i, keyingi ko‘payish mavsumida Kinki hali ham ota-onasi tomonidan oziqlantirilayotgani kuzatilgan. Bu holat ushbu turda avval qayd etilmagan. 2025 yilda ota-onasi yana ko‘payishni boshlagach, Kinki hududdan g‘oyib bo‘lgan va uning taqdiri noma’lum qolgan.

Biroq 2025 yil iyul oyida Mull Charters kemasi ekipaji a’zosi Bler Ketteringem Lox-na-Kil ko‘li ustida uchib yurgan yosh burgutni ko‘rdi. Qanotidagi o‘ziga xos egilish uning Kinki ekanini ko‘rsatgan.

Oradan yana bir yil o‘tib, Kinki Mall orolida yana paydo bo‘ldi. Hozir u yaxshi holatda va voyaga yetish arafasida. Dumidagi jigarrang patlar ham asta-sekin oq tusga kirmoqda.

Jigarrang burgut ochiq osmonda qanotlarini yoyib uchmoqda.

Oq dumli burgutlar odatda besh yosh atrofida yetuklikka yetadi. Shu bois Kinki oldida hali yana bir sinov — juft va o‘z hududini izlash jarayonida boshqa burgutlar bilan raqobatlashish turibdi.

RSPB elchisi Deyv Sekston Kinkini “tug‘ma omon qoluvchi” deb atadi va uning keyingi hayotini qiziqish bilan kuzatayotganini bildirdi.

Qayd etilishicha, Britaniyadagi so‘nggi mahalliy oq dumli burgut 1918 yilda otib o‘ldirilgan. 1975 yilda Shotlandiyada turni qayta tiklash dasturi boshlangan. Hozir Buyuk Britaniyada qariyb 200 ta ko‘payuvchi juftlik mavjud.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 23:03Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiDunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiBugun, 23:02Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiBugun, 22:44Tramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiTramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiBugun, 21:08Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaBugun, 20:51Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiIkki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiBugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi