Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildi
Shotlandiyaning Mall orolida 2023 yilda qanoti jiddiy shikastlangan Kinki laqabli oq dumli burgut oradan uch yil o‘tib yana sog‘lom holda ko‘rindi.
Kinki jo‘jaligida uyadan qulab, chap qanotini sindirgan. Mutaxassislar uning mustaqil yashashi qiyin bo‘lishidan xavotirlangan, ammo u jarohatlanganiga qaramay uchib ketgan.
Eng qizig‘i, keyingi ko‘payish mavsumida Kinki hali ham ota-onasi tomonidan oziqlantirilayotgani kuzatilgan. Bu holat ushbu turda avval qayd etilmagan. 2025 yilda ota-onasi yana ko‘payishni boshlagach, Kinki hududdan g‘oyib bo‘lgan va uning taqdiri noma’lum qolgan.
Biroq 2025 yil iyul oyida Mull Charters kemasi ekipaji a’zosi Bler Ketteringem Lox-na-Kil ko‘li ustida uchib yurgan yosh burgutni ko‘rdi. Qanotidagi o‘ziga xos egilish uning Kinki ekanini ko‘rsatgan.
Oradan yana bir yil o‘tib, Kinki Mall orolida yana paydo bo‘ldi. Hozir u yaxshi holatda va voyaga yetish arafasida. Dumidagi jigarrang patlar ham asta-sekin oq tusga kirmoqda.
Oq dumli burgutlar odatda besh yosh atrofida yetuklikka yetadi. Shu bois Kinki oldida hali yana bir sinov — juft va o‘z hududini izlash jarayonida boshqa burgutlar bilan raqobatlashish turibdi.
RSPB elchisi Deyv Sekston Kinkini “tug‘ma omon qoluvchi” deb atadi va uning keyingi hayotini qiziqish bilan kuzatayotganini bildirdi.
Qayd etilishicha, Britaniyadagi so‘nggi mahalliy oq dumli burgut 1918 yilda otib o‘ldirilgan. 1975 yilda Shotlandiyada turni qayta tiklash dasturi boshlangan. Hozir Buyuk Britaniyada qariyb 200 ta ko‘payuvchi juftlik mavjud.
…