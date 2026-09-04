Vazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangi
Fransiya poytaxti Parij shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi nufuzli UFC Fight Night turniri oldidan jangchilarning rasmiy vazn o‘lchash marosimi tashkil etildi. Turnirning markaziy jangi yengil vazn toifasida Den Xuker hamda Saladin Parnass o‘rtasida kechadi. O‘zbekistonlik yakkakurash ixlosmandlari uchun esa oqshomning eng diqqatga sazovor to‘qnashuvi — hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyevning mashhur va noodatiy uslub egasi bo‘lgan britaniyalik yulduz Maykl «Venom» Peyjga qarshi jangi bo‘ladi.
Ro‘ziboyev va Peyj o‘rtasidagi keskin qarama-qarshilik
O‘rta vazn (84 kg gacha) toifasida oktagonga ko‘tariluvchi har ikki atlet belgilangan me’yorni muvaffaqiyatli bajardi:
Nursulton Ro‘ziboyev me’yorda: O‘zbekistonlik jangchi tarozida 84,36 kg tosh bosib, jangga to‘liq jismoniy tayyorligini ko‘rsatdi;
Maykl Peyj ko‘rsatkichi: Oktagonda chalg‘ituvchi va kutilmagan harakatlari bilan nom qozongan britaniyalik faxriy jangchi 83,91 kg vazn qayd etdi;
Jang ahamiyati: Ushbu bahs Ro‘ziboyev uchun UFC reytinglarida yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish va dunyo miqyosidagi eng xavfli nomlardan biri ustidan g‘alaba qozonish uchun ulkan imkoniyatdir.
Asosiy kard vazn natijalari: Markaziy to‘qnashuv va vodiylik qo‘shnilar
Musobaqaning asosiy kardidan o‘rin olgan boshqa to‘qnashuvlar ishtirokchilari ham ortiqcha muammosiz vazn chegarasiga sig‘di:
Markaziy jang (Yengil vazn): Den Xuker (70,3 kg) vs Saladin Parnass (70,3 kg) — har ikki da’vogar benuqson natija bilan markaziy to‘qnashuvga chiqmoqda;
Yengil vazn: Fares Ziam (70,3 kg) vs Aksel Sola (70,3 kg);
Yarim o‘rta vazn: Daniil Donchenko (77,11 kg) vs Punaxele Soriano (77,11 kg);
Yarim yengil vazn: Kyortis Kempbell (66,22 kg) vs Trevor Pik (66,22 kg);
Yarim yengil vazn: Losen Keyta (66,22 kg) vs Muhammad Naimov (65,77 kg). Tojikistonlik Muhammad Naimovning murosasiz jangchi Keytaga qarshi bahsi ham mintaqa ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Prelim kard jangchilari va Toshkent vaqti bilan start
Musobaqani ochib beruvchi dastlabki bellashuvlar ham kuchli raqobat ostida kechishi kutilmoqda:
Prelim kard ishtirokchilari: Morgan Charre (65,77 kg) vs Felipe Lima (66,22 kg), Mario Pinto (114,3 kg) vs Rayan Spenn (115,66 kg), Umar Si (93,44 kg) vs Modestas Bukauskas (92,98 kg), Nataniel Vud (66,22 kg) vs Pavel Andruska (66,22 kg), Maykl Aljaruj (57,15 kg) vs Fabia Sayntes (56,69 kg);
Ayollar va o‘rta vazn: Nora Kornoll (61,68 kg) vs Klaudiya Sigula (61,68 kg), Matte Dyuklo (83,91 kg) vs Luis Felipe Dias (83,91 kg), Delfin Benuish (52,16 kg) vs Sofiya Montenegro (52,16 kg);
Turnir vaqti: UFC Paris janglari ertaga bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.
Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl «Venom» Peyjning o‘ziga xos noan’anaviy zarbalar texnikasi va chalg‘ituvchi uslubiga qanday taktika bilan qarshi turishi lozim — parterga olib tushib bo‘g‘ishmi yoki tik turib kuchli musht bilan zarba berishmi? Hamyurtimizning bu jangdagi g‘alabasiga qanchalik ishonasiz? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…