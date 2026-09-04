Vazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangi

·32·Sport
Vazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangi

Fransiya poytaxti Parij shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi nufuzli UFC Fight Night turniri oldidan jangchilarning rasmiy vazn o‘lchash marosimi tashkil etildi. Turnirning markaziy jangi yengil vazn toifasida Den Xuker hamda Saladin Parnass o‘rtasida kechadi. O‘zbekistonlik yakkakurash ixlosmandlari uchun esa oqshomning eng diqqatga sazovor to‘qnashuvi — hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyevning mashhur va noodatiy uslub egasi bo‘lgan britaniyalik yulduz Maykl «Venom» Peyjga qarshi jangi bo‘ladi.

Ro‘ziboyev va Peyj o‘rtasidagi keskin qarama-qarshilik

O‘rta vazn (84 kg gacha) toifasida oktagonga ko‘tariluvchi har ikki atlet belgilangan me’yorni muvaffaqiyatli bajardi:

  • Nursulton Ro‘ziboyev me’yorda: O‘zbekistonlik jangchi tarozida 84,36 kg tosh bosib, jangga to‘liq jismoniy tayyorligini ko‘rsatdi;

  • Maykl Peyj ko‘rsatkichi: Oktagonda chalg‘ituvchi va kutilmagan harakatlari bilan nom qozongan britaniyalik faxriy jangchi 83,91 kg vazn qayd etdi;

  • Jang ahamiyati: Ushbu bahs Ro‘ziboyev uchun UFC reytinglarida yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish va dunyo miqyosidagi eng xavfli nomlardan biri ustidan g‘alaba qozonish uchun ulkan imkoniyatdir.

Asosiy kard vazn natijalari: Markaziy to‘qnashuv va vodiylik qo‘shnilar

Musobaqaning asosiy kardidan o‘rin olgan boshqa to‘qnashuvlar ishtirokchilari ham ortiqcha muammosiz vazn chegarasiga sig‘di:

  • Markaziy jang (Yengil vazn): Den Xuker (70,3 kg) vs Saladin Parnass (70,3 kg) — har ikki da’vogar benuqson natija bilan markaziy to‘qnashuvga chiqmoqda;

  • Yengil vazn: Fares Ziam (70,3 kg) vs Aksel Sola (70,3 kg);

  • Yarim o‘rta vazn: Daniil Donchenko (77,11 kg) vs Punaxele Soriano (77,11 kg);

  • Yarim yengil vazn: Kyortis Kempbell (66,22 kg) vs Trevor Pik (66,22 kg);

  • Yarim yengil vazn: Losen Keyta (66,22 kg) vs Muhammad Naimov (65,77 kg). Tojikistonlik Muhammad Naimovning murosasiz jangchi Keytaga qarshi bahsi ham mintaqa ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Prelim kard jangchilari va Toshkent vaqti bilan start

Musobaqani ochib beruvchi dastlabki bellashuvlar ham kuchli raqobat ostida kechishi kutilmoqda:

  • Prelim kard ishtirokchilari: Morgan Charre (65,77 kg) vs Felipe Lima (66,22 kg), Mario Pinto (114,3 kg) vs Rayan Spenn (115,66 kg), Umar Si (93,44 kg) vs Modestas Bukauskas (92,98 kg), Nataniel Vud (66,22 kg) vs Pavel Andruska (66,22 kg), Maykl Aljaruj (57,15 kg) vs Fabia Sayntes (56,69 kg);

  • Ayollar va o‘rta vazn: Nora Kornoll (61,68 kg) vs Klaudiya Sigula (61,68 kg), Matte Dyuklo (83,91 kg) vs Luis Felipe Dias (83,91 kg), Delfin Benuish (52,16 kg) vs Sofiya Montenegro (52,16 kg);

  • Turnir vaqti: UFC Paris janglari ertaga bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.

Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl «Venom» Peyjning o‘ziga xos noan’anaviy zarbalar texnikasi va chalg‘ituvchi uslubiga qanday taktika bilan qarshi turishi lozim — parterga olib tushib bo‘g‘ishmi yoki tik turib kuchli musht bilan zarba berishmi? Hamyurtimizning bu jangdagi g‘alabasiga qanchalik ishonasiz? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?Kecha, 23:51US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiKecha, 23:27UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiUFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiKecha, 22:49«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 22:33«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)