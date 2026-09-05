Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safari

·4·Dunyo
Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safari

AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvga nuqta qo‘yish bo‘yicha rasmiy Vashingtonning maxsus taklifi Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga yetkazilishini ma’lum qildi. Oq uyda 4 sentyabr kuni o‘tkazilgan matbuot brifingida Tramp o‘z vakillari Moskvaga urushni to‘xtatish bo‘yicha aniq tashabbus bilan yo‘l olayotganini ta’kidlab, mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish uchun «yaxshi imkoniyat» ko‘rayotganini bildirdi. Shuningdek, Amerika yetakchisi Rossiyaning NATO davlatlariga hujum qilish niyati yo‘qligini qat’iy ta’kidlab, Yevropa xavotirlarini rad etdi.

Moskvaga maxsus missiya va Putinga yo‘llangan taklif

AQSH ma’muriyati urushni to‘xtatish bo‘yicha muzokaralarning yangi, yuqori darajadagi bosqichini boshlamoqda:

  • Uitkoff va Kushner Moskvaga bormoqda: Bloomberg agentligi xabariga ko‘ra, AQSH prezidentining maxsus elchisi Stiv Uitkoff hamda Trampning kuyovi Jared Kushner 5 sentyabr, shanba kuni Moskva shahriga yetib keladi;

  • Kelishuv paketi: Tramp o‘z jamoasi urush harakatlarini to‘xtatishga qaratilgan rasmiy takliflar to‘plamini shaxsan Kreml rahbariga taqdim etishini bildirdi;

  • «Yaxshi imkoniyat»: AQSH rahbari tomonlarni kelishuvga olib kelish va uzoq davom etayotgan harbiy inqirozni muzokaralar stolida hal etish uchun hozirda real imkoniyat paydo bo‘lganini urg‘uladi.

«Men 8 ta urushga chek qo‘ydim, ammo hech kim rahmat aytmayapti»: Trampning bayonoti

Brifing chog‘ida Donald Tramp o‘zining tinchlikparvarlik tajribasi va avvalgi diplomatik yutuqlariga alohida to‘xtaldi:

  • E’tirozli e’tirof: «Ular o‘zlari bilan urushni to‘xtatish taklifini olib ketishadi. Axir men allaqachon sakkizta urushga barham berganman. Umid qilamanki, siz men bilan faxrlanasiz. Men sakkizta urushni tugatdim, ammo buning uchun hech kim menga munosib baho bermayapti va xizmatimni e’tirof etmayapti», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti;

  • Diplomatik bosim: Tramp mojarolarni hal etish bo‘yicha o‘ziga xos qat’iy uslubi borligini yana bir bor namoyish etib, Moskva va Kiyev o‘rtasida ham shunday murosaga erishishga ishonch bildirdi.

«Putin NATOga hujum qilmaydi»: Leypsig mojarosiga javob

AQSH prezidenti Germaniyaning Leypsig shahrida kuzatilgan dron voqeasi va Rossiyaning alyansga xavfi borasidagi savolga keskin munosabat bildirdi:

  • Berlinning ayblovlari: Germaniya tomoni yaqinda Moskvani Leypsig hududida dron hujumi uyushtirishga urinishda ayblab chiqqan edi;

  • Trampning shaxsiy munosabati: Prezident ushbu xavotirlarni asossiz deb atadi: «Men Putin bilan gaplashdim, men uni juda yaxshi bilaman. Putin NATO hududiga hujum qilish niyatida emas», — deya ta’kidlab, Rossiya va G‘arb o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv xavfi yo‘qligini qayd etdi.

Sizningcha, Trampning Stiv Uitkoff va Jared Kushner orqali Kremlga yo‘llagan urushni to‘xtatish taklifi Moskva tomonidan qabul qilinadimi? Trampning «8 ta urushga chek qo‘yganman» degan bayonoti ortidagi ishonch Ukrainadagi qonli mojaroni ham to‘xtata oladimi yoki shartlar ikkala tomonni ham qanoatlantirmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiBugun, 00:25Telefoniga berilib ketgan xodim kresloda zinalardan tushib ketdi (video)Telefoniga berilib ketgan xodim kresloda zinalardan tushib ketdi (video)Bugun, 00:08Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiYashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiKecha, 23:1653 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldiKecha, 23:03Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiDunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiKecha, 23:02Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKecha, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi