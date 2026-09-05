Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safari
AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvga nuqta qo‘yish bo‘yicha rasmiy Vashingtonning maxsus taklifi Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga yetkazilishini ma’lum qildi. Oq uyda 4 sentyabr kuni o‘tkazilgan matbuot brifingida Tramp o‘z vakillari Moskvaga urushni to‘xtatish bo‘yicha aniq tashabbus bilan yo‘l olayotganini ta’kidlab, mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish uchun «yaxshi imkoniyat» ko‘rayotganini bildirdi. Shuningdek, Amerika yetakchisi Rossiyaning NATO davlatlariga hujum qilish niyati yo‘qligini qat’iy ta’kidlab, Yevropa xavotirlarini rad etdi.
Moskvaga maxsus missiya va Putinga yo‘llangan taklif
AQSH ma’muriyati urushni to‘xtatish bo‘yicha muzokaralarning yangi, yuqori darajadagi bosqichini boshlamoqda:
Uitkoff va Kushner Moskvaga bormoqda: Bloomberg agentligi xabariga ko‘ra, AQSH prezidentining maxsus elchisi Stiv Uitkoff hamda Trampning kuyovi Jared Kushner 5 sentyabr, shanba kuni Moskva shahriga yetib keladi;
Kelishuv paketi: Tramp o‘z jamoasi urush harakatlarini to‘xtatishga qaratilgan rasmiy takliflar to‘plamini shaxsan Kreml rahbariga taqdim etishini bildirdi;
«Yaxshi imkoniyat»: AQSH rahbari tomonlarni kelishuvga olib kelish va uzoq davom etayotgan harbiy inqirozni muzokaralar stolida hal etish uchun hozirda real imkoniyat paydo bo‘lganini urg‘uladi.
«Men 8 ta urushga chek qo‘ydim, ammo hech kim rahmat aytmayapti»: Trampning bayonoti
Brifing chog‘ida Donald Tramp o‘zining tinchlikparvarlik tajribasi va avvalgi diplomatik yutuqlariga alohida to‘xtaldi:
E’tirozli e’tirof: «Ular o‘zlari bilan urushni to‘xtatish taklifini olib ketishadi. Axir men allaqachon sakkizta urushga barham berganman. Umid qilamanki, siz men bilan faxrlanasiz. Men sakkizta urushni tugatdim, ammo buning uchun hech kim menga munosib baho bermayapti va xizmatimni e’tirof etmayapti», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti;
Diplomatik bosim: Tramp mojarolarni hal etish bo‘yicha o‘ziga xos qat’iy uslubi borligini yana bir bor namoyish etib, Moskva va Kiyev o‘rtasida ham shunday murosaga erishishga ishonch bildirdi.
«Putin NATOga hujum qilmaydi»: Leypsig mojarosiga javob
AQSH prezidenti Germaniyaning Leypsig shahrida kuzatilgan dron voqeasi va Rossiyaning alyansga xavfi borasidagi savolga keskin munosabat bildirdi:
Berlinning ayblovlari: Germaniya tomoni yaqinda Moskvani Leypsig hududida dron hujumi uyushtirishga urinishda ayblab chiqqan edi;
Trampning shaxsiy munosabati: Prezident ushbu xavotirlarni asossiz deb atadi: «Men Putin bilan gaplashdim, men uni juda yaxshi bilaman. Putin NATO hududiga hujum qilish niyatida emas», — deya ta’kidlab, Rossiya va G‘arb o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv xavfi yo‘qligini qayd etdi.
Sizningcha, Trampning Stiv Uitkoff va Jared Kushner orqali Kremlga yo‘llagan urushni to‘xtatish taklifi Moskva tomonidan qabul qilinadimi? Trampning «8 ta urushga chek qo‘yganman» degan bayonoti ortidagi ishonch Ukrainadagi qonli mojaroni ham to‘xtata oladimi yoki shartlar ikkala tomonni ham qanoatlantirmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…