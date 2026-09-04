US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordi
Nyu-York shahrida o‘tkazilayotgan «Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi nufuzli AQSH Ochiq chempionatida (US Open) O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan iste’dodli tennischi Kamilla Rahimova muvaffaqiyatli ishtirok etib, musobaqaning uchinchi davrasiga qadar yetib bordi. Dunyoning eng kuchli tennischilari bahs olib borayotgan kortlarda yuqori mahorat ko‘rsatgan Rahimova o‘z hisobiga yirik mukofot puli hamda muhim reyting ochkolarini yozdirib qo‘ydi.
6:0 hisobidagi «tor-mor»: Selexmeteva ustidan qozonilgan g‘alaba
Musobaqaning ikkinchi bosqichida Kamilla Rahimova ispaniyalik tajribali raqibi Oksana Selexmetevaga qarshi kortga chiqib, to‘liq ustunlik namoyish etdi:
1 soatlik ekspress-g‘alaba: Uchrashuv bor-yo‘g‘i 1 soat 5 daqiqa davom etdi va har ikkala setda ham tashabbus to‘liq Rahimova tomonida bo‘ldi;
Ishonchli natija: Birinchi setni 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qilgan Kamilla, ikkinchi setda raqibiga birorta ham geym bermay, 6:0 hisobidagi quruq va ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Dunyoning 1-raketkasiga qarshi munosib kurash: Arina Sobolenko sinovi
Turnirning uchinchi davrasida o‘zbekistonlik tennischiga jahon va turnirning amaldagi 1-raketkasi bo‘lgan belaruslik Arina Sobolenko ro‘baro‘ keldi:
Grand bilan ochiq bahs: Sayyoramizning yetakchi tennischisiga qarshi bahsda Kamilla mardonavor qarshilik ko‘rsatdi va har bir ochko uchun oxirigacha kurash olib bordi;
3:6, 4:6 hisobidagi to‘xtash: Keskin kurashlar ostida kechgan bellashuvda Sobolenko ikki setda (3:6, 4:6) g‘alaba qozondi, biroq Rahimova dunyo peshqadamiga qarshi ko‘rsatgan sifatli o‘yini bilan mutaxassislarning e’tirofiga sazovor bo‘ldi.
290 ming dollar, 130 reyting ochkosi va milliy termadagi yangi sahifa
Nyu-Yorkdagi ushbu yurish tennischining faoliyati va mamlakat sporti uchun katta ahamiyat kasb etmoqda:
Moliyaviy va reyting yutug‘i: «US Open»ning uchinchi davrasiga chiqish Rahimovaga 130 ta qimmatli reyting ochkosini hamda 290 000 AQSH dollari miqdoridagi katta mukofot pulini keltirdi;
O‘zbekiston bayrog‘i ostida: Asli rossiyalik bo‘lgan Kamilla Rahimova 2025 yilning dekabr oyida sport fuqaroligini rasman o‘zgartirgan bo‘lib, shu vaqtdan boshlab xalqaro maydonda O‘zbekiston bayrog‘i ostida kurash olib bormoqda;
WTA jadvalidagi ko‘tarilish: Qo‘lga kiritilgan ushbu ochkolar sportchiga ayollar o‘rtasidagi WTA reytingida o‘z o‘rnini sezilarli darajada yaxshilash va kelgusi «Katta dubulg‘a» turnirlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish imkonini beradi.
Sizningcha, Kamilla Rahimovaning «Katta dubulg‘a» turnirlaridagi mana shunday muvaffaqiyatli odimlari O‘zbekistonda katta tennisga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytira oladimi? U tez orada jahonning top-30 tennischilari qatoriga kira oladi, deb hisoblaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…