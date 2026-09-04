Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldi

·4·Dunyo
Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldi

“Dunyodagi eng keksa faol sartarosh” sifatida tanilgan yapon ayoli Shitsuy Xakoishi 1 sentyabr kuni 109 yosh va 295 kunligida vafot etdi.

1916 yil 10 noyabrda Tochigi prefekturasida tug‘ilgan Xakoishi olti yoshli paytida, 1923 yilgi Buyuk Kanto zilzilasidan omon qolgan. 14 yoshida sartaroshlikni o‘rganish uchun Tokioga ko‘chib borib, 1936 yilda litsenziya olgan.

1939 yilda Jiro Xakoishiga turmushga chiqqan va er-xotin Sindzyukuda sartaroshxona ochgan. Ularning ikki farzandi bo‘lgan. Biroq Ikkinchi jahon urushi oila hayotini o‘zgartirgan.

1944 yilda uning eri armiyaga chaqirilib, Manchjuriyaga yuborilgan. Jiro Xakoishi 1945 yil 19 avgustda hozirgi Xitoyning Szilin provinsiyasidagi Tigers-Xedda vafot etgan. Xakoishi erining o‘limi haqida rasmiy xabarni esa faqat 1953 yilda olgan.

Uning Tokiodagi sartaroshxonasi 1945 yil 10 martdagi havo hujumida vayron bo‘lgan. Shundan keyin Xakoishi Tochigiga qaytib, farzandlarini tarbiyalagan va sartaroshlik faoliyatini davom ettirgan.

1953 yilda o‘z sartaroshxonasini ochgan Xakoishi 70 yildan ortiq vaqt mehnat qildi. 2024 yil yanvarda LongeviQuest uni dunyodagi eng keksa faol sartarosh deb tan oldi. 2025 yil mart oyida esa Guinness World Records uni 108 yoshida dunyodagi eng keksa ayol sartarosh sifatida e’tirof etdi.

104 yoshida, 2021 yilda, Xakoishi Tokioda o‘tkazilgan Olimpiada mash’alasi estafetasida qatnashib, taxminan 200 metr masofaga yugurgan.

Uzoq umrning oddiy siri

Keksa ayol qo‘lida Ginnesning rekordlar kitobi sertifikatini ushlab turibdi.

Uzoq umr ko‘rish sirini so‘rashganda, Xakoishi:

“Kek saqlamang va halol yashang”, — deb javob bergan.

U insonlarga boshqalardan qo‘rqmaslik, hasad qilmaslik va janjallashmaslikni ham tavsiya qilgan. Shuningdek, oyoqlar va belning pastki qismini baquvvat saqlash uchun har kuni jismoniy mashq qilish muhimligini ta’kidlagan.

Tochigi gubernatori Tomikadzu Fukuda Xakoishi o‘zining “kuchli hayot tarzi” orqali ko‘plab insonlarga jasorat va umid berganini ta’kidlab, unga ehtirom bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 23:03Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiBugun, 22:44Tramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiTramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiBugun, 21:08Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaBugun, 20:51Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiIkki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiBugun, 18:41Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiSnoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi