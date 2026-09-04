53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi

·0·Dunyo
53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi

Buyuk Britaniyada uch kun davomida qariyb 53 soat avtomobil boshqargan 45 yoshli taksi haydovchisi odam o‘limiga sabab bo‘lgani uchun olti yilga qamaldi. Bu haqda TaxiPoint xabar berdi.

Hodisa 2025 yil 17 avgust kuni ertalab soat 06:30 lar atrofida Surrey grafligidagi Merstem hududidan o‘tuvchi A23 yo‘lida sodir bo‘lgan.

Kolovole Erunkulu boshqaruvidagi Audi avtomobili yo‘ldan chiqib, yo‘l chetidagi maxsus to‘xtash joyiga kirib ketgan. O‘sha vaqtda 59 yoshli Filip Drey dam olish uchun Volkswagen avtomobilini shu yerga qo‘ygan va mashinasining haydovchi eshigini ochib, ichiga o‘tirayotgan bo‘lgan. Audi uni urib yuborgan va Filip Drey voqea joyida halok bo‘lgan.

Tergov davomida Erunkulu halokatdan oldingi uch kun ichida jami qariyb 53 soat rulda bo‘lgani aniqlangan. Shu davrdagi eng uzoq tanaffusi atigi yetti soatni tashkil etgan. Bundan tashqari, u taxminan to‘rt soatlik va ikki soat atrofidagi tanaffuslar qilgan.

Fojia oldidan esa Erunkulu qariyb 12 soat davomida taksichilik qilgan va yetarlicha dam olmagan. Avtomobil ichidagi kamera yozuvlari uni rulda bir necha soniyaga uxlab qolganini ko‘rsatgan. Aynan shu paytda Audi yo‘ldan chiqib, yo‘l chetida turgan Filip Dreyni urib yuborgan.

Erunkulu odam o‘limiga olib kelgan xavfli haydashda aybini tan olgan. Sud uni olti yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, unga sakkiz yil davomida avtomobil boshqarish taqiqlandi.

Agar u kelajakda yana haydovchilik guvohnomasini olishni istasa, kengaytirilgan imtihondan o‘tishi talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiDunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiBugun, 23:02Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiBugun, 22:44Tramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiTramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiBugun, 21:08Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaBugun, 20:51Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiIkki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiBugun, 18:41Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiSnoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi