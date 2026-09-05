«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi

·42·Sport
«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi

Turkiya Superligasining 4-turi doirasida Istanbulda kechgan markaziy to‘qnashuvda «Bashakshehir» o‘z maydonida amaldagi peshqadam «Galatasaroy»ni qabul qilib, 2:3 hisobida alamli mag‘lubiyatni qabul qilib oldi. Bellashuvda hamyurtlarimiz Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov tandemi muhim golni yuzaga keltirib, muxlislar e’tiborini tortgan bo‘lsa-da, maydonda bir kishi kam bo‘lib qolish va so‘nggi daqiqadagi dramatik zarba mezbonlarni qimmatli ochkolardan mahrum etdi.

O‘zbek tandemidan yuksak mahorat: Fayzullayev penalti ishladi, Shomurodov sovuqqonlik ko‘rsatdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari ushbu prinsipial bahsda o‘zlarining yuqori darajadagi hujumkor salohiyatini namoyish etishdi:

  • Abbosbekning faolligi va penalti: O‘yinning 66-daqiqasida Abbosbek Fayzullayevning chaqqon va xavfli harakati raqib himoyachilarini qoida buzishga majbur qildi va hakam mehmonlar darvozasiga 11 metrlik jarima to‘pi belgiladi;

  • Shomurodovning 4-goli: To‘p qarshisiga kelgan tajribali to‘purar Eldor Shomurodov imkoniyatdan unumli foydalanib, to‘pni darvoza to‘riga aniq joyladi va chempionatdagi gollari sonini 4 taga yetkazib oldi;

  • Maydondagi daqiqalar: Shomurodov bellashuvda to‘liq 90 daqiqa davomida faol harakat qildi. Uchrashuvda faollik ko‘rsatgan Fayzullayev esa 74-daqiqada murabbiylar qarori bilan zaxiraga olindi.

5 ta to‘p, avtogol va 90-daqiqadagi fojia: Dramatik daqiqalar tafsiloti

Qarama-qarshilik kutilganidek o‘ta keskin va ochiq kurashlar ostida kechdi:

  • Osimhendan start: Uchrashuvning 16-daqiqasida «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimhen hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Shomurodov javobi va Torreyraning zarbasi: 66-daqiqada Shomurodov penaltidan muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan 5 daqiqa o‘tib, 71-daqiqada Lukas Torreyra yana grand klub ustunligini ta’minladi (1:2);

  • Sanchesning avtogoli: 76-daqiqada mehmonlar himoyachisi Davinson Sanchesning o‘z darvozasiga yo‘llagan kutilmagan avtogoli evaziga hisob yana tenglashdi — 2:2;

  • Qizil kartochka va Saraning hal qiluvchi zarbasi: Bahsning 79-daqiqasida «Bashakshehir» futbolchisi chetlatilib, mezbonlar bir kishi kam bo‘lib qoldi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan «Galatasaroy» 90-daqiqada Gabriel Saraning goli evaziga g‘alabani ilib ketdi (2:3).

Turnir jadvali: 10 ochko bilan peshqadamlik va 9-o‘rindagi «Bashakshehir»

Mazkur murosasiz o‘yindan so‘ng Superliga jadvalida quyidagicha ko‘rinish hosil bo‘ldi:

  • «Galatasaroy» cho‘qqida: Muhim safar g‘alabasiga erishgan Istanbul grandi o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, chempionat peshqadamligini mustahkamladi;

  • «Bashakshehir»ning mavqeyi: Shomurodov va Fayzullayev jamoasi 4 ta tur yakuniga ko‘ra 4 ochko bilan musobaqa jadvalining 9-pog‘onasida qolmoqda.

Sizningcha, «Bashakshehir»ning so‘nggi daqiqalardagi mag‘lubiyatiga 79-daqiqadagi chetlatish sabab bo‘ldimi yoki Abbosbek Fayzullayevning erta zaxiraga olinishi hujumdagi bosimni susaytirdimi? Eldor Shomurodov ushbu sur’at bilan joriy mavsumda Turkiya chempionati to‘purariga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?Kecha, 23:51Vazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangiVazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangiKecha, 23:44US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiKecha, 23:27UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiUFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiKecha, 22:49«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 22:33«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)