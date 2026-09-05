«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi
Turkiya Superligasining 4-turi doirasida Istanbulda kechgan markaziy to‘qnashuvda «Bashakshehir» o‘z maydonida amaldagi peshqadam «Galatasaroy»ni qabul qilib, 2:3 hisobida alamli mag‘lubiyatni qabul qilib oldi. Bellashuvda hamyurtlarimiz Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov tandemi muhim golni yuzaga keltirib, muxlislar e’tiborini tortgan bo‘lsa-da, maydonda bir kishi kam bo‘lib qolish va so‘nggi daqiqadagi dramatik zarba mezbonlarni qimmatli ochkolardan mahrum etdi.
O‘zbek tandemidan yuksak mahorat: Fayzullayev penalti ishladi, Shomurodov sovuqqonlik ko‘rsatdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari ushbu prinsipial bahsda o‘zlarining yuqori darajadagi hujumkor salohiyatini namoyish etishdi:
Abbosbekning faolligi va penalti: O‘yinning 66-daqiqasida Abbosbek Fayzullayevning chaqqon va xavfli harakati raqib himoyachilarini qoida buzishga majbur qildi va hakam mehmonlar darvozasiga 11 metrlik jarima to‘pi belgiladi;
Shomurodovning 4-goli: To‘p qarshisiga kelgan tajribali to‘purar Eldor Shomurodov imkoniyatdan unumli foydalanib, to‘pni darvoza to‘riga aniq joyladi va chempionatdagi gollari sonini 4 taga yetkazib oldi;
Maydondagi daqiqalar: Shomurodov bellashuvda to‘liq 90 daqiqa davomida faol harakat qildi. Uchrashuvda faollik ko‘rsatgan Fayzullayev esa 74-daqiqada murabbiylar qarori bilan zaxiraga olindi.
5 ta to‘p, avtogol va 90-daqiqadagi fojia: Dramatik daqiqalar tafsiloti
Qarama-qarshilik kutilganidek o‘ta keskin va ochiq kurashlar ostida kechdi:
Osimhendan start: Uchrashuvning 16-daqiqasida «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimhen hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;
Shomurodov javobi va Torreyraning zarbasi: 66-daqiqada Shomurodov penaltidan muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan 5 daqiqa o‘tib, 71-daqiqada Lukas Torreyra yana grand klub ustunligini ta’minladi (1:2);
Sanchesning avtogoli: 76-daqiqada mehmonlar himoyachisi Davinson Sanchesning o‘z darvozasiga yo‘llagan kutilmagan avtogoli evaziga hisob yana tenglashdi — 2:2;
Qizil kartochka va Saraning hal qiluvchi zarbasi: Bahsning 79-daqiqasida «Bashakshehir» futbolchisi chetlatilib, mezbonlar bir kishi kam bo‘lib qoldi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan «Galatasaroy» 90-daqiqada Gabriel Saraning goli evaziga g‘alabani ilib ketdi (2:3).
Turnir jadvali: 10 ochko bilan peshqadamlik va 9-o‘rindagi «Bashakshehir»
Mazkur murosasiz o‘yindan so‘ng Superliga jadvalida quyidagicha ko‘rinish hosil bo‘ldi:
«Galatasaroy» cho‘qqida: Muhim safar g‘alabasiga erishgan Istanbul grandi o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, chempionat peshqadamligini mustahkamladi;
«Bashakshehir»ning mavqeyi: Shomurodov va Fayzullayev jamoasi 4 ta tur yakuniga ko‘ra 4 ochko bilan musobaqa jadvalining 9-pog‘onasida qolmoqda.
Sizningcha, «Bashakshehir»ning so‘nggi daqiqalardagi mag‘lubiyatiga 79-daqiqadagi chetlatish sabab bo‘ldimi yoki Abbosbek Fayzullayevning erta zaxiraga olinishi hujumdagi bosimni susaytirdimi? Eldor Shomurodov ushbu sur’at bilan joriy mavsumda Turkiya chempionati to‘purariga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…