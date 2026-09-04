Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?
UFC sobiq chempioni Xamzat Chimayev Shon Striklendga qarshi kechgan shov-shuvli va muhokamalarga boy bellashuv yakuni bo‘yicha ilk bor ochiq va keskin munosabat bildirdi. UFC 328 turniri doirasida bo‘lib o‘tgan va to‘liq besh raund davom etgan qarama-qarshilikda hakamlarning ajratilgan qarori bilan Striklendning qo‘li baland ko‘tarilgan edi. Biroq Chimayev rasmiy natijaga qat’iyan qo‘shilmay, oktagonda aslida kim ustunlik qilgani va raqibining faqat himoyaviy «qochish» uslubiga tayangani haqida bayonot berdi.
«24 soat jang qilishga tayyorman»: Chimayevning murosasiz munosabati
Xamzat Chimayev besh raundlik to‘qnashuv jismonan va ruhan uni sindira olmaganini ta’kidlab, raqibi bilan istalgan vaqt va istalgan sharoitda qayta to‘qnashishga shay ekanini bildirdi:
«24 soatlik jang bo‘lsa ham tayyorman»: «Agar mendan so‘rasangiz, u bilan 24 soat davomida to‘xtovsiz jang qilishga ham tayyorman. Uni muddatidan oldin nokaut yoki bo‘g‘ish bilan mag‘lub etamanmi yoki yo‘qmi — bu men uchun mutlaqo ahamiyatsiz», — deya ta’kidladi jangchi;
Temp va bosim: Chimayev butun jang davomida faol bosim o‘tkazishga uringanini va vaqt cheklovlari bo‘lmaganda Striklend mudofaasini to‘liq sindirgan bo‘lishini urg‘uladi.
«Chempiondan qochgan odam yutqazgan bo‘ladi»: Mag‘lubiyatni tan olmaslik sababi
Xamzat hakamlarning bahsli qarorini qabul qilmasligini va o‘z harakatlarini haqiqiy chempionlik pozitsiyasi deb bilishini ochiqladi:
«Men jangda g‘alaba qozondim»: «Men o‘zimni aslo mag‘lub bo‘lgan deb hisoblamayman. Men bu jangda g‘alaba qozondim. Agar bir inson chempiondan butun jang bo‘yi qochib yursa, demak aynan u yutqazgan bo‘ladi», — deya raqibining ehtiyotkor taktikasini tanqid qildi sportchi;
Oktagondagi tashabbus: Chimayevning fikricha, markazni egallab, to‘xtovsiz oldinga intilgan va jang sur’atini belgilagan tomon hakamlar tomonidan munosib baholanmagan.
UFC 328 ortidagi bahslar va muqarrar revansh ehtimoli
Ushbu to‘qnashuv natijasi butun MMA hamjamiyatini ikki lagerga ajratib qo‘ydi:
Ajratilgan hakamlar bahosi: Besh raundlik murakkab jangda hakamlarning ovozi bir xil chiqmagan va Striklend faqat minimal ustunlik bilan zafar quchgan edi. Bunday farq jangdan keyingi e’tirozlarni yanada kuchaytirdi;
Revansh bosimi: Chimayevning mazkur keskin chiqishi UFC rahbariyati va muxlislar oldida ushbu ikki jangchi o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuvni tashkil etish talabini kun tartibidagi asosiy mavzuga aylantirishi mumkin.
Sizningcha, UFC 328 turniridagi ushbu besh raundlik to‘qnashuvda hakamlarning ajratilgan qarori adolatli bo‘ldimi? Shon Striklend haqiqatan ham faqat qochib jang qildimi yoki taktik jihatdan Chimayevning kuchli tomonlarini yopib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldimi? Ehtimoliy revanshda kimning qo‘li baland keladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…