Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?

·26·Sport
Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?

UFC sobiq chempioni Xamzat Chimayev Shon Striklendga qarshi kechgan shov-shuvli va muhokamalarga boy bellashuv yakuni bo‘yicha ilk bor ochiq va keskin munosabat bildirdi. UFC 328 turniri doirasida bo‘lib o‘tgan va to‘liq besh raund davom etgan qarama-qarshilikda hakamlarning ajratilgan qarori bilan Striklendning qo‘li baland ko‘tarilgan edi. Biroq Chimayev rasmiy natijaga qat’iyan qo‘shilmay, oktagonda aslida kim ustunlik qilgani va raqibining faqat himoyaviy «qochish» uslubiga tayangani haqida bayonot berdi.

«24 soat jang qilishga tayyorman»: Chimayevning murosasiz munosabati

Xamzat Chimayev besh raundlik to‘qnashuv jismonan va ruhan uni sindira olmaganini ta’kidlab, raqibi bilan istalgan vaqt va istalgan sharoitda qayta to‘qnashishga shay ekanini bildirdi:

  • «24 soatlik jang bo‘lsa ham tayyorman»: «Agar mendan so‘rasangiz, u bilan 24 soat davomida to‘xtovsiz jang qilishga ham tayyorman. Uni muddatidan oldin nokaut yoki bo‘g‘ish bilan mag‘lub etamanmi yoki yo‘qmi — bu men uchun mutlaqo ahamiyatsiz», — deya ta’kidladi jangchi;

  • Temp va bosim: Chimayev butun jang davomida faol bosim o‘tkazishga uringanini va vaqt cheklovlari bo‘lmaganda Striklend mudofaasini to‘liq sindirgan bo‘lishini urg‘uladi.

«Chempiondan qochgan odam yutqazgan bo‘ladi»: Mag‘lubiyatni tan olmaslik sababi

Xamzat hakamlarning bahsli qarorini qabul qilmasligini va o‘z harakatlarini haqiqiy chempionlik pozitsiyasi deb bilishini ochiqladi:

  • «Men jangda g‘alaba qozondim»: «Men o‘zimni aslo mag‘lub bo‘lgan deb hisoblamayman. Men bu jangda g‘alaba qozondim. Agar bir inson chempiondan butun jang bo‘yi qochib yursa, demak aynan u yutqazgan bo‘ladi», — deya raqibining ehtiyotkor taktikasini tanqid qildi sportchi;

  • Oktagondagi tashabbus: Chimayevning fikricha, markazni egallab, to‘xtovsiz oldinga intilgan va jang sur’atini belgilagan tomon hakamlar tomonidan munosib baholanmagan.

UFC 328 ortidagi bahslar va muqarrar revansh ehtimoli

Ushbu to‘qnashuv natijasi butun MMA hamjamiyatini ikki lagerga ajratib qo‘ydi:

  • Ajratilgan hakamlar bahosi: Besh raundlik murakkab jangda hakamlarning ovozi bir xil chiqmagan va Striklend faqat minimal ustunlik bilan zafar quchgan edi. Bunday farq jangdan keyingi e’tirozlarni yanada kuchaytirdi;

  • Revansh bosimi: Chimayevning mazkur keskin chiqishi UFC rahbariyati va muxlislar oldida ushbu ikki jangchi o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuvni tashkil etish talabini kun tartibidagi asosiy mavzuga aylantirishi mumkin.

Sizningcha, UFC 328 turniridagi ushbu besh raundlik to‘qnashuvda hakamlarning ajratilgan qarori adolatli bo‘ldimi? Shon Striklend haqiqatan ham faqat qochib jang qildimi yoki taktik jihatdan Chimayevning kuchli tomonlarini yopib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldimi? Ehtimoliy revanshda kimning qo‘li baland keladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06Vazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangiVazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangiKecha, 23:44US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiKecha, 23:27UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiUFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiKecha, 22:49«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 22:33«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)