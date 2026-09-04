Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)

·0·Madaniyat
Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)

Aktyor Adiz Rajabov “Shaxsiy chegara” ko‘rsatuvida bergan intervyusida oilasi haqida suhbatlarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda gapirishni, yaqinlarini ommaga ko‘rsatishni yoqtirmasligini aytdi.

Suhbat davomida aktyorga: «Hech qayerda oilangiz haqida ma’lumot yo‘q. Bu nima bilan bog‘liq?» — deya savol berildi.

Adiz Rajabov bu holat uning fe’l-atvori bilan bog‘liqligini ta’kidladi.

«Bu fe’l-atvorim bilan bog‘liq. Avvalo, shu mavzuda gapirishga o‘zimning g‘ashim keladi. Oilaliman, farzandliman — bo‘ldi, shuning o‘zi yetarli, deb o‘ylayman. Agar nimadir bilan e’tibor qozonadigan bo‘lsam, faqat ishim bilan bo‘lishini xohlayman. Boshqa tomonlarimni ko‘rsatish, ular haqida gapirish menga yoqmaydi», — dedi aktyor.

«Masalan, boshqa insonlar uchun men javob bera olmayman. Bu mening tanlovim. Tushunaman, tomoshabinga oila mavzusi qiziq. Lekin, xudoga shukr, tomoshabinlar ham buni tushunib kelishyapti. Bunday qarashimni hurmat qilishlarini izohlarda ham yozishadi», — deya qo‘shimcha qildi Adiz Rajabov.

Aktyorning aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda ham undan nega oilasini ko‘rsatmasligi yoki ular haqida gapirmasligi tez-tez so‘raladi. Biroq u buni o‘zining shaxsiy qarashi va fe’l-atvori bilan bog‘laydi.

«Nega oilangizni ko‘rsatmaysiz, nega ular haqida gapirmaysiz, degan savollar bo‘ladi. Bu shunchaki mening fe’l-atvorim. Men bu narsani yoqtirmayman», — dedi aktyor.

Adiz Rajabovning oilasini ommadan yiroq tutish haqidagi fikrlari va bu boradagi qat’iy pozitsiyasi kuzatuvchilar tomonidan ham iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar aktyorning qarorini hurmat qilishlarini bildirib, uning bu munosabatini olqishlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaBugun, 21:05Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiToshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiBugun, 20:25"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 11:15Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiQozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiBugun, 08:01Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Kecha, 15:31Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Kecha, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar