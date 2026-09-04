Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradi

·13·Texno
Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradi

Xitoy Yer va Oy oraligʻidagi fazoni uzluksiz oʻrganishga qaratilgan keng koʻlamli xalqaro ilmiy loyihani eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Earth-Moon Cube Constellation deb nomlangan ushbu loyiha doirasida kichik sunʼiy yoʻldoshlardan iborat taqsimlangan guruh yaratiladi va u 2030-yilgacha toʻliq safarbar etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashabbus tafsilotlari 4-sentabr kuni boʻlib oʻtgan Deep Space Exploration (Tiandu) 2026 konferensiyasida taqdim etildi. Yangi tizimning asosini ogʻirligi 30 kilogrammgacha boʻlgan 30 ta 12U CubeSat formatidagi apparatlar tashkil etadi. Mazkur sunʼiy yoʻldoshlar Yer-Oy yuqori elliptik rezonans orbitasiga oltita alohida reys orqali chiqarilishi, ayrim qurilmalar esa Oysha atrofi orbitalariga joylashtirilishi rejalashtirilgan.

Fazoni uzluksiz kuzatish vazifasi

Loyihaning asosiy maqsadi alohida kosmik apparatlarning tartibsiz kuzatuvlaridan butun Yer-Oy tizimini doimiy monitoring qilishga oʻtishdan iborat. Fazoning turli nuqtalaridan turib bir vaqtning oʻzida ishlaydigan sunʼiy yoʻldoshlar kosmik ob-havo, radiatsiya holatini oʻrganadi, gamma-chaqnashlarni qayd etadi hamda oy resurslarini tadqiq qilish uchun zarur maʼlumotlarni yigʻadi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, mazkur tarmoq gamma-chaqnashlar manbalarining koordinatalarini burchak sekundining ulushigacha boʻlgan aniqlikda aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, u quyosh va magnitosfera hodisalarining rivojlanishini butun oy atrofi hududi miqyosida kuzatib borishga zamin yaratadi.

Xalqaro hamkorlik va istiqbollar

Bugungi kunda pastki yeratrib orbitasidan tortib Yerdan 2 million kilometrgacha boʻlgan masofani qamrab oluvchi Yer-Oy fazosi yetarlicha oʻrganilmagan zona boʻlib qolmoqda. Aksariyat maʼlumotlar uzluksiz oʻlchovlarni taʼminlamaydigan yakka tartibdagi missiyalar orqali kelib tushadi. Vaholanki, yaqin yillarda aynan shu hududdan boshqariladigan ekspeditsiyalar oʻtadi va kelgusidagi oy infratuzilmasi shakllantiriladi.

Loyiha Xitoyning Uzoq kosmosni tadqiq qilish laboratoriyasi va Uzoq kosmosni tadqiq qilish xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan Osiyo-Tinch okeani koinot hamkorligi tashkiloti koʻmagida amalga oshirilmoqda. Unga allaqachon Tailand, Serbiya, Misr, Senegal va Indoneziya ilmiy tashkilotlari qoʻshilishga ulgurdi.

Xitoy hamkorlarga yuqori energiyali zarralar detektorlari, kosmik magnetometrlar va gamma-chaqnashlarni qayd etuvchi uch turdagi standart ilmiy jihozlarni bepul taqdim etish niyatida. Ishtirokchilar texnik standartlarni birgalikda ishlab chiqadi, ilmiy maʼlumotlar almashadi, mutaxassislarni tayyorlaydi va butun guruh rivojlanishini muvofiqlashtiradi. Hozirda muhandislik ishlarining birinchi bosqichi boshlanib, sunʼiy yoʻldoshlar va yer usti boshqaruv majmuasini loyihalash ishlari yakuniga yetib bormoqda.

XitoyKoinotSuniy yoldoshOyIlmiy loyiha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiKecha, 22:50Fan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariFan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariKecha, 22:39Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiApple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiKecha, 22:26SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiKecha, 17:53Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiTesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiKecha, 17:26Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiXiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiKecha, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi