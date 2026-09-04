Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldi

·31·Dunyo
Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldi

Rossiya Qurolli kuchlariga qarashli uchuvchisiz uchar qurilma Kiyev markazidagi Vladimirskaya ko‘chasida joylashgan Ukraina Xavfsizlik xizmati (UXX) bosh qarorgohi binosiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berdi. Maxsus xizmat rahbarining kabineti nishonga olingan mazkur shov-shuvli hujum ortidan Ukraina Prezidenti Volodimir Zelenskiy UXX rahbari Oleksandr Poklad bilan shoshilinch muloqot o‘tkazib, harbiylarga raqibga xuddi shunday kuch bilan sezilarli va og‘ir javob zarbasi berishni topshirdi. E’tiborli jihati, bu keskin hodisa AQSH rahbariyatining maxsus vakillari Moskva va Kiyevga yetib kelishidan sanoqli soatlar oldin sodir bo‘ldi.

Zarba tafsilotlari: Nishonga olingan kabinet va 9 nafar jabrlanuvchi

Poytaxt markazidagi portlash katta vayronagarchilik va talofatlarga sabab bo‘ldi:

  • Rahbar xonasiga yo‘naltirilgan dron: Prezident Volodimir Zelenskiy dron aynan maxsus xizmat rahbarining xizmat xonasini mo‘ljalga olganini ochiqladi. Biroq «Ukrainska pravda» nashrining yozishicha, mahalliy vaqt bilan taxminan soat 15:30 da sodir bo‘lgan hujum paytida Poklad o‘z kabinetida bo‘lmagan;

  • Bino tomi va quyuq tutun: Voqea joyidan olingan kadrlarda UXX shtab-kvartirasi derazalaridan qora tutun ko‘tarilayotgani aks etgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma’lum qilishicha, Shevchenko tumanidagi noturarjoy binosining tomiga dron qulashi oqibatida 9 kishi tan jarohati olgan, ulardan 7 nafari shifoxonaga yotqizilgan;

  • Yondash qahvaxona vayron bo‘ldi: Zarba kuchidan UXX binosi yaqinida joylashgan «Zavertyaylo» tarmog‘i kafesi ham jiddiy shikastlangan. Kafedagi bir ayol og‘ir tan jarohati olib, shifoxonaga olib ketilgan; qolgan xodimlar va mijozlar yerto‘ladagi boshpanaga yashirinishga ulgurgan;

  • Reaktiv dronlar harakati: Zarbadan yarim soat avval shaharda havo xavfi e’lon qilinib, mamlakat Harbiy-havo kuchlari reaktiv dronlar yaqinlashayotgani haqida ogohlantirgan edi.

Zelenskiyning keskin buyrug‘i va UXX rahbariyatidagi tayinlov

Ukraina rahbariyati zarbaga nisbatan qattiq javob choralari ko‘rilishini e’lon qildi:

  • «O‘ziday qilib javob qaytaring»: Volodimir Zelenskiy barcha jabrlanganlarga tezkor tibbiy yordam ko‘rsatilayotganini ta’kidlab, Oleksandr Pokladga Ukraina Qurolli kuchlari bilan birgalikda: «ruslarga ushbu zarba uchun munosib, sezilarli va imkon qadar xuddi o‘ziday qilib javob qaytarish» vazifasini yukladi;

  • Idoradagi yangi rahbar: Zelenskiy joriy yilning 17 iyul kuni Mudofaa vaziri lavozimiga o‘tgan Yevgeniy Xmara o‘rniga aynan Oleksandr Pokladni UXX rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlagan edi. Bungacha u boshqarma rahbari o‘rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan.

Vashington muzokarachilarining tashrifi arafasidagi eskalatsiya

Kiyev markazidagi ushbu kuchli hujum geosiyosiy jarayonlarning eng qaltis pallasiga to‘g‘ri keldi:

  • Kushner va Uitkoffning shoshilinch missiyasi: Zarba AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus elchisi Stiv Uitkoff hamda Jared Kushnerning tinchlik muzokaralari yuzasidan mintaqaga kutilayotgan muhim safari arafasida sodir bo‘ldi;

  • Moskva va Kiyev marshruti: TASS bergan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH vakillari 5 sentyabr kuni Moskvada muzokara o‘tkazib, 6 sentyabrda to‘g‘ridan to‘g‘ri Kiyevga kelishi belgilangan;

  • Rossiyaning munosabati: Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyevdagi UXX qarorgohiga berilgan mazkur zarba yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.

Sizningcha, Kiyev markazidagi maxsus xizmat shtab-kvartirasiga uyushtirilgan bu zarba va Ukrainaning rejalashtirayotgan javobi AQSH vakillari olib borayotgan muzokaralar jarayonini butkul to‘xtatib qo‘yadimi yoki tomonlar bosim vositasi sifatida sulh shartlarini qat’iylashtirmoqdami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiYashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiBugun, 23:1653 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 23:03Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiDunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiBugun, 23:02Tramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiTramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiBugun, 21:08Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaBugun, 20:51Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiIkki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiBugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi