Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldi
Rossiya Qurolli kuchlariga qarashli uchuvchisiz uchar qurilma Kiyev markazidagi Vladimirskaya ko‘chasida joylashgan Ukraina Xavfsizlik xizmati (UXX) bosh qarorgohi binosiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berdi. Maxsus xizmat rahbarining kabineti nishonga olingan mazkur shov-shuvli hujum ortidan Ukraina Prezidenti Volodimir Zelenskiy UXX rahbari Oleksandr Poklad bilan shoshilinch muloqot o‘tkazib, harbiylarga raqibga xuddi shunday kuch bilan sezilarli va og‘ir javob zarbasi berishni topshirdi. E’tiborli jihati, bu keskin hodisa AQSH rahbariyatining maxsus vakillari Moskva va Kiyevga yetib kelishidan sanoqli soatlar oldin sodir bo‘ldi.
Zarba tafsilotlari: Nishonga olingan kabinet va 9 nafar jabrlanuvchi
Poytaxt markazidagi portlash katta vayronagarchilik va talofatlarga sabab bo‘ldi:
Rahbar xonasiga yo‘naltirilgan dron: Prezident Volodimir Zelenskiy dron aynan maxsus xizmat rahbarining xizmat xonasini mo‘ljalga olganini ochiqladi. Biroq «Ukrainska pravda» nashrining yozishicha, mahalliy vaqt bilan taxminan soat 15:30 da sodir bo‘lgan hujum paytida Poklad o‘z kabinetida bo‘lmagan;
Bino tomi va quyuq tutun: Voqea joyidan olingan kadrlarda UXX shtab-kvartirasi derazalaridan qora tutun ko‘tarilayotgani aks etgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma’lum qilishicha, Shevchenko tumanidagi noturarjoy binosining tomiga dron qulashi oqibatida 9 kishi tan jarohati olgan, ulardan 7 nafari shifoxonaga yotqizilgan;
Yondash qahvaxona vayron bo‘ldi: Zarba kuchidan UXX binosi yaqinida joylashgan «Zavertyaylo» tarmog‘i kafesi ham jiddiy shikastlangan. Kafedagi bir ayol og‘ir tan jarohati olib, shifoxonaga olib ketilgan; qolgan xodimlar va mijozlar yerto‘ladagi boshpanaga yashirinishga ulgurgan;
Reaktiv dronlar harakati: Zarbadan yarim soat avval shaharda havo xavfi e’lon qilinib, mamlakat Harbiy-havo kuchlari reaktiv dronlar yaqinlashayotgani haqida ogohlantirgan edi.
Zelenskiyning keskin buyrug‘i va UXX rahbariyatidagi tayinlov
Ukraina rahbariyati zarbaga nisbatan qattiq javob choralari ko‘rilishini e’lon qildi:
«O‘ziday qilib javob qaytaring»: Volodimir Zelenskiy barcha jabrlanganlarga tezkor tibbiy yordam ko‘rsatilayotganini ta’kidlab, Oleksandr Pokladga Ukraina Qurolli kuchlari bilan birgalikda: «ruslarga ushbu zarba uchun munosib, sezilarli va imkon qadar xuddi o‘ziday qilib javob qaytarish» vazifasini yukladi;
Idoradagi yangi rahbar: Zelenskiy joriy yilning 17 iyul kuni Mudofaa vaziri lavozimiga o‘tgan Yevgeniy Xmara o‘rniga aynan Oleksandr Pokladni UXX rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlagan edi. Bungacha u boshqarma rahbari o‘rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan.
Vashington muzokarachilarining tashrifi arafasidagi eskalatsiya
Kiyev markazidagi ushbu kuchli hujum geosiyosiy jarayonlarning eng qaltis pallasiga to‘g‘ri keldi:
Kushner va Uitkoffning shoshilinch missiyasi: Zarba AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus elchisi Stiv Uitkoff hamda Jared Kushnerning tinchlik muzokaralari yuzasidan mintaqaga kutilayotgan muhim safari arafasida sodir bo‘ldi;
Moskva va Kiyev marshruti: TASS bergan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH vakillari 5 sentyabr kuni Moskvada muzokara o‘tkazib, 6 sentyabrda to‘g‘ridan to‘g‘ri Kiyevga kelishi belgilangan;
Rossiyaning munosabati: Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyevdagi UXX qarorgohiga berilgan mazkur zarba yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.
Sizningcha, Kiyev markazidagi maxsus xizmat shtab-kvartirasiga uyushtirilgan bu zarba va Ukrainaning rejalashtirayotgan javobi AQSH vakillari olib borayotgan muzokaralar jarayonini butkul to‘xtatib qo‘yadimi yoki tomonlar bosim vositasi sifatida sulh shartlarini qat’iylashtirmoqdami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…