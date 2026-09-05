Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandi
Qozog‘istonning Atirau viloyatida ikki nafar maktab o‘quvchisining oddiy tajribasi kutilmagan natijaga olib keldi. 11 yoshli Shattiq Xami va 12 yoshli Ayim Jankeldi Xitoydan buyurtma qilingan lotos urug‘larini uylari yaqinidagi suv havzasiga ekib, oradan ikki yil o‘tib yangi lotos o‘sadigan hudud paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Bu haqda AtyrauPress xabar berdi.
Qizlar 2024 yilda lotoslarni uy sharoitida yetishtirishga urinib ko‘rgan. Keyinchalik urug‘larni tabiiy suv havzasiga ekishga qaror qilgan. 2025 yilda suv yuzasida dastlabki barglar paydo bo‘lgan bo‘lsa, 2026 yil yozida lotoslar ilk bor gullagan.
Qizlar bu tajriba natijasida yangi lotos hududi shakllanishini kutmagan. Yangi o‘sish hududini «Aqjayiq» davlat tabiiy rezervati mutaxassislari dala tadqiqotlari vaqtida aniqlagan.
Lotoslar Tasqola qishlog‘i yaqinidagi Peretaska irmog‘ida o‘sib chiqqan. Mutaxassislar bu yerda yangi lotos populyatsiyasi shakllanganini qayd etgan.
Bunga qadar Atirau viloyatida lotosning asosiy tabiiy o‘sish hududi Qurmang‘ozi tumanida ekani ma’lum bo‘lgan.
Ayni paytda Atirauda xitoylik mutaxassislar ishtirokida lotos yetishtirish bo‘yicha yana bir tajriba loyihasi ham amalga oshirilmoqda. Tuxlaya Balka hududidagi qariyb 500 kvadrat metr maydonga 270 tup lotos ekilgan.
…