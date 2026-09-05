Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandi

·28·Dunyo
Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandi

Qozog‘istonning Atirau viloyatida ikki nafar maktab o‘quvchisining oddiy tajribasi kutilmagan natijaga olib keldi. 11 yoshli Shattiq Xami va 12 yoshli Ayim Jankeldi Xitoydan buyurtma qilingan lotos urug‘larini uylari yaqinidagi suv havzasiga ekib, oradan ikki yil o‘tib yangi lotos o‘sadigan hudud paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Bu haqda AtyrauPress xabar berdi.

Qizlar 2024 yilda lotoslarni uy sharoitida yetishtirishga urinib ko‘rgan. Keyinchalik urug‘larni tabiiy suv havzasiga ekishga qaror qilgan. 2025 yilda suv yuzasida dastlabki barglar paydo bo‘lgan bo‘lsa, 2026 yil yozida lotoslar ilk bor gullagan.

Qizlar bu tajriba natijasida yangi lotos hududi shakllanishini kutmagan. Yangi o‘sish hududini «Aqjayiq» davlat tabiiy rezervati mutaxassislari dala tadqiqotlari vaqtida aniqlagan.

Nilufarlar o‘sgan ko‘l bo‘yida turgan ikki yosh qiz.

Lotoslar Tasqola qishlog‘i yaqinidagi Peretaska irmog‘ida o‘sib chiqqan. Mutaxassislar bu yerda yangi lotos populyatsiyasi shakllanganini qayd etgan.

Bunga qadar Atirau viloyatida lotosning asosiy tabiiy o‘sish hududi Qurmang‘ozi tumanida ekani ma’lum bo‘lgan.

Ayni paytda Atirauda xitoylik mutaxassislar ishtirokida lotos yetishtirish bo‘yicha yana bir tajriba loyihasi ham amalga oshirilmoqda. Tuxlaya Balka hududidagi qariyb 500 kvadrat metr maydonga 270 tup lotos ekilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdiBugun, 06:12Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Bugun, 05:59Britaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBritaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBugun, 05:33Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Bugun, 05:09Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariTramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariBugun, 00:37Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi