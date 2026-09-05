AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdi

·9·Texno
AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdi

AQShning Sceye kompaniyasi oʻzining HAPS balandlikdagi platformasini Osiyoda ilk bor sinovdan oʻtkazdi. 9-avgust kuni Nyu-Meksiko shtatidan uchirilgan qurilma Tinch okeanini kesib oʻtib, 13 kun ichida Yaponiyaga yetib bordi va umumiy hisobda qariyb 15 ming kilometr masofani bosib oʻtdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha stratosferadan turib mobil aloqa xizmatlarini koʻrsatish imkoniyatini amalda sinab koʻrishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaponiyada ushbu platforma mamlakatning yetakchi SoftBank operatori bilan hamkorlikda ishlatildi. Taxminan 16,6 kilometr balandlikda harakatlangan apparat Yaponiya havo hududida yetti kundan ortiq vaqt davomida qoldi. Sinovlar davomida HAPS oʻziga xos muhim koʻrsatkichni namoyish etib, muayyan hududda atigi 5 kilometrlik ogʻish bilan turgʻun holatda tura oldi.

Toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlarga ulanish va sinov natijalari

Aerostatsimon platforma bortida oddiy mobil qurilmalarga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishga moʻljallangan SceyeCELL telekommunikatsiya tizimi oʻrnatildi. Sinov jarayonida smartfonlar SoftBank infratuzilmasi orqali hech qanday maxsus oʻzgarishlarsiz ushbu tizimga ulana oldi. Mutaxassislar matnli xabarlar almashinuvi, ovozli qoʻngʻiroqlar, internet tarmogʻiga kirish hamda videolarni onlayn uzatish imkoniyatlarini muvaffaqiyatli tekshirib koʻrdilar.

Shuningdek, yirik favqulodda vaziyatlar vaqtida foydalanishga moʻljallangan maxsus xavfsizlik va ogohlantirish tizimi ham sinovdan oʻtkazildi. Sceye taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, bunday texnologiyalar kelgusida oʻta ogʻir sharoitlarda ham aloqani uzluksiz taʼminlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

Stratosferadagi maʼlumotlar markazi va kelajakdagi rejalar

Mazkur sinovning asosiy texnik yutuqlaridan biri shundaki, mobil tarmoq yadrosi va veb-server ilk bor toʻgʻridan-toʻgʻri balandlikdagi platformaning oʻziga joylashtirildi. Buning natijasida foydalanuvchilarning soʻrovlari uzoqdagi bulutli maʼlumotlar markaziga yuborilmasdan, bevosita havodagining oʻzida qayta ishlandi. Maʼlumotlarni uzatishdagi oʻrtacha kechikish (zaderjka) 68 millisekundni tashkil etdi, bu esa anʼanaviy bulutli infratuzilma koʻrsatkichlaridan 40 foizga kamdir.

Smartfonlardan tashqari, platforma uchuvchisiz uchish apparatlari bilan ham barqaror aloqa oʻrnata oldi. Kompaniya kelgusida turli balandliklarda ishlaydigan barcha turdagi qurilmalarni oʻzaro bogʻlovchi yagona kommunikatsiya tarmogʻini yaratishni rejalashtirmoqda. HAPS yerusti bazaviy stansiyalari va sunʼiy yoʻldoshlar orasidagi oraliq boʻgʻin vazifasini bajarib, yoʻlovchi samolyotlaridan ancha yuqorida, biroq orbital qurilmalarga qaraganda foydalanuvchilarga yaqinroq masofada ishlaydi.

Sceye baholariga koʻra, kelajakda bitta toʻlaqonli shunday platforma taxminan 500 ta yerusti bazaviy stansiyasining qamroviga teng hududni taʼminlay oladi. Yaponiyadagi sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangach, hozirda mazkur aerostat Tinch okeani uzra ortga — AQSh sari qaytmoqda.

StratosferaSoftBankSceyeMobil internetHAPS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaSamsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaBugun, 04:30OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiBugun, 04:23Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiKuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiBugun, 01:54Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiBugun, 01:29Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiXitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiKecha, 23:50Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi