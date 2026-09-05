AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdi
AQShning Sceye kompaniyasi oʻzining HAPS balandlikdagi platformasini Osiyoda ilk bor sinovdan oʻtkazdi. 9-avgust kuni Nyu-Meksiko shtatidan uchirilgan qurilma Tinch okeanini kesib oʻtib, 13 kun ichida Yaponiyaga yetib bordi va umumiy hisobda qariyb 15 ming kilometr masofani bosib oʻtdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha stratosferadan turib mobil aloqa xizmatlarini koʻrsatish imkoniyatini amalda sinab koʻrishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yaponiyada ushbu platforma mamlakatning yetakchi SoftBank operatori bilan hamkorlikda ishlatildi. Taxminan 16,6 kilometr balandlikda harakatlangan apparat Yaponiya havo hududida yetti kundan ortiq vaqt davomida qoldi. Sinovlar davomida HAPS oʻziga xos muhim koʻrsatkichni namoyish etib, muayyan hududda atigi 5 kilometrlik ogʻish bilan turgʻun holatda tura oldi.
Toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlarga ulanish va sinov natijalariAerostatsimon platforma bortida oddiy mobil qurilmalarga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishga moʻljallangan SceyeCELL telekommunikatsiya tizimi oʻrnatildi. Sinov jarayonida smartfonlar SoftBank infratuzilmasi orqali hech qanday maxsus oʻzgarishlarsiz ushbu tizimga ulana oldi. Mutaxassislar matnli xabarlar almashinuvi, ovozli qoʻngʻiroqlar, internet tarmogʻiga kirish hamda videolarni onlayn uzatish imkoniyatlarini muvaffaqiyatli tekshirib koʻrdilar.
Shuningdek, yirik favqulodda vaziyatlar vaqtida foydalanishga moʻljallangan maxsus xavfsizlik va ogohlantirish tizimi ham sinovdan oʻtkazildi. Sceye taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, bunday texnologiyalar kelgusida oʻta ogʻir sharoitlarda ham aloqani uzluksiz taʼminlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.
Stratosferadagi maʼlumotlar markazi va kelajakdagi rejalarMazkur sinovning asosiy texnik yutuqlaridan biri shundaki, mobil tarmoq yadrosi va veb-server ilk bor toʻgʻridan-toʻgʻri balandlikdagi platformaning oʻziga joylashtirildi. Buning natijasida foydalanuvchilarning soʻrovlari uzoqdagi bulutli maʼlumotlar markaziga yuborilmasdan, bevosita havodagining oʻzida qayta ishlandi. Maʼlumotlarni uzatishdagi oʻrtacha kechikish (zaderjka) 68 millisekundni tashkil etdi, bu esa anʼanaviy bulutli infratuzilma koʻrsatkichlaridan 40 foizga kamdir.
Smartfonlardan tashqari, platforma uchuvchisiz uchish apparatlari bilan ham barqaror aloqa oʻrnata oldi. Kompaniya kelgusida turli balandliklarda ishlaydigan barcha turdagi qurilmalarni oʻzaro bogʻlovchi yagona kommunikatsiya tarmogʻini yaratishni rejalashtirmoqda. HAPS yerusti bazaviy stansiyalari va sunʼiy yoʻldoshlar orasidagi oraliq boʻgʻin vazifasini bajarib, yoʻlovchi samolyotlaridan ancha yuqorida, biroq orbital qurilmalarga qaraganda foydalanuvchilarga yaqinroq masofada ishlaydi.
Sceye baholariga koʻra, kelajakda bitta toʻlaqonli shunday platforma taxminan 500 ta yerusti bazaviy stansiyasining qamroviga teng hududni taʼminlay oladi. Yaponiyadagi sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangach, hozirda mazkur aerostat Tinch okeani uzra ortga — AQSh sari qaytmoqda.
…