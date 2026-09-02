Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...

·53·Salomatlik
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...

21:00 da uxlasangiz sog‘lom, 23:00 dan keyin yotsangiz vazn olasiz, 01:00 da esa organizm o‘zini zaharlaydi — ijtimoiy tarmoqlarda bunday xabarlar tez-tez tarqaladi. Ammo bu da’volarning barchasiga birdek ishonish mumkinmi?

Uyqu vaqti haqidagi bunday xabarlar odamlarning e’tiborini tortishi tabiiy. Chunki kech uxlashning salomatlikka ta’siri haqida turli tadqiqotlar bor. Biroq organizmda aynan soat 23:00 yoki 00:00 da keskin o‘zgarish sodir bo‘ladi, degan qat’iy qoida mavjud emas.

Asosiy masala — insonning qancha uxlashi, uyqu rejimi qanchalik muntazamligi va uning kundalik hayot tarzi.

«21:00 — sog‘lom, 01:00 — zaharlanish» degan gap rostmi?

Internetda tarqalayotgan xabarda har bir soatga muayyan oqibat bog‘langan. Ammo buni tibbiy qoida sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.

Masalan:

  • 21:00 da uxlash avtomatik ravishda insonni «sog‘lom» qilib qo‘ymaydi;

  • 22:00 da uxlash miya faoliyatini bir zumda «tiniqlashtirib» yubormaydi;

  • 23:00 dan keyin uxlashning o‘zi vazn yig‘ishga sabab bo‘lmaydi;

  • 00:00 dan keyin uxlash organizm dam olmaydi, degan ma’noni anglatmaydi;

  • 01:00 da uxlash organizm o‘zini «zaharlaydi», degan da’vo esa ilmiy asosga ega emas.

Organizmning ishlashini bitta aniq soatga bo‘lib qo‘yish mumkin emas.

Unda kech uxlashning zarari nimada?

Bu yerda muhim farq bor. Kech uxlashning o‘zi emas, balki uyqu yetishmasligi va rejimning doimiy buzilishi salomatlikka salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Doimiy ravishda yetarlicha uxlamaslik:

  1. Diqqat va xotiraga ta’sir qilishi;

  2. Kunduzgi charchoqni kuchaytirishi;

  3. Kayfiyat va hissiy holatga salbiy ta’sir ko‘rsatishi;

  4. Organizmning normal kun-tun ritmi buzilishiga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun «soat 22:00 gacha uxlash shart» degan universal qoidadan ko‘ra, yetarli va muntazam uyqu muhimroq.

Eng muhim savol — soat nechada yotish emas

Bir inson erta turishi kerak bo‘lsa, kechqurun ertaroq uxlashi tabiiy. Boshqa insonning kun tartibi esa boshqacha bo‘lishi mumkin.

Shu sababli uyqu rejimiga baho berishda bir nechta omil muhim:

Omil

Nima uchun muhim?

Uyqu davomiyligi

Organizmning tiklanishi uchun zarur

Muntazam rejim

Kundalik uyqu-uyg‘onish ritmini saqlashga yordam beradi

Uyqu sifati

Tez-tez uyg‘onish va bezovtalik dam olishni qiyinlashtiradi

Kunduzgi faollik

Uyqu-uyg‘onish sikliga ta’sir qiladi

Uyquga yotishdan oldin nimalarga e’tibor berish kerak?

Sifatli uyqu uchun murakkab qoidalar shart emas. Oddiy odatlarni shakllantirishning o‘zi foydali bo‘lishi mumkin:

  • har kuni taxminan bir xil vaqtda yotish va turish;

  • uxlashdan oldin tinchlanishga vaqt ajratish;

  • yotoqxonani qulay va sokin muhitga aylantirish;

  • kechqurun ekran va kuchli yorug‘lik ta’sirini kamaytirish;

  • kunduzi yetarlicha harakat qilish.

Demak, «ideal soat» qaysi?

Bu savolning javobi virusli xabardagi kabi 21:00, 22:00 yoki 23:00 raqami emas.

Eng to‘g‘ri yondashuv — o‘z kun tartibingizga mos, yetarli davomiylikda va muntazam uyqu rejimini shakllantirish.

Shuning uchun «01:00 da uxlasangiz, o‘zingizni zaharlaysiz» degan xabarni ko‘rib qo‘rqish shart emas. Ammo har kuni tun yarmigacha bedor bo‘lib, keyin yetarlicha uxlamaslikni ham odatga aylantirish yaxshi fikr emas.

Xulosa shu: soatga emas, uyquning yetarliligi, sifati va muntazamligiga e’tibor bering.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Kecha, 12:431-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta mevaKecha, 08:21O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!31.08, 17:23Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?30.08, 19:44Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanMiyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekan30.08, 12:07Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekan30.08, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva