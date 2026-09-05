Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosi

·17·Sport
Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosi

La Cartuja stadionida boʻlib oʻtgan shiddatli bahsda Real Madrid joriy mavsumdagi ilk magʻlubiyatini qabul qilib oldi. Real Betisga qarshi kechgan dramatik uchrashuv nafaqat kutilmagan natija, balki oʻyin oxirida yuzaga kelgan bahsli vaziyat tufayli ham koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Xususan, hakamlar qarori va VAR tizimining harakatlari jamoatchilik oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning asosiy voqealari 93-daqiqaga kelib keskin tus oldi. Vinisius Juniorga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik evaziga bosh hakam Alejandro Xose Ernandes Ernandes darvoza tomon oʻn bir metrlik jarima zarbasi belgiladi. Maydonga tushgan Kilian Mbappe Madrid klubiga ochko keltirish imkoniyatiga ega edi, biroq fransuz hujumchisining zarbasini darvozabon Alvaro Valles qaytarishga muvaffaq boʻldi.

Penaltining qaytarilmagani sababi

Ushbu vaziyatdan darhol soʻng maydon egalari va madridliklar murabbiylar shtabi tomonidan qattiq eʼtirozlar bildirildi. Takroriy lavhalar shuni koʻrsatdiki, himoyachi Mark Bartra Mbappe toʻpga zarba berishidan oldin jarima maydonchasiga kirib kelgan va keyinchalik qaytgan toʻpni burchakka chiqarib yuborgan. FIFA qoidalariga koʻra, himoyalanayotgan jamoa vakili qoidani buzib, toʻpga taʼsir koʻrsatsa, penalti qaytadan tepilishi kerak.

Biroq, hakamlar va VAR xodimlari oʻyinni davom ettirishga qaror qilishdi. Buning sababi futbolchining zarba berilgan kundagi aniq pozitsiyasi va fizologik holati bilan bogʻliq edi. Maʼlum boʻlishicha, Mark Bartra toʻpga intilib oldinga sakragan boʻlsa-da, Kilian Mbappe zarba bergan millisekundda uning oyogʻi hali jarima maydonchasi ichidagi maysaga tegmagan edi.

Zamonaviy qoidalar talqini

Zamonaviy futbol qoidalariga koʻra, qoidabuzarlik futbolchining tanasi egilganiga qarab emas, balki uning oyogʻi maydon sirtiga tekkan nuqtasi boʻyicha baholanadi. Tajribali himoyachi oʻzining chaqqonligi va vaqtni mukammal his qilishi evaziga havoda muallaq turgan holda ustunlikka erishgan. Natijada, u qoidani rasman buzmagan holda ustunlikka ega chiqib, darvozabondan qaytgan toʻpni bartaraf etgan.

Ushbu uchrashuvdagi yagona bahsli vaziyat penalti bilan cheklanib qolgani yoʻq. Oʻyin davomida hakamlik va VAR qarorlari bir necha bor muhokamalarga sabab boʻldi. Xususan, mehmonlar safida zaxiradan maydonga tushgan Karlos Espi ishtirokidagi epizodlar ham uchrashuvning qizgʻin oʻtishini taʼminladi. Biroq, yakunda Real Betis oʻz ustunligini saqlab qolib, muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi.

Real MadridReal BetisKilian MbappeLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?Xamzat Chimayev Shon Striklend bilan bahsli jangdan so‘ng nimalar dedi?Kecha, 23:51Vazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangiVazn o‘lchash marosimi yakunlandi — Nursulton Ro‘ziboyev va Maykl Peyj jangiKecha, 23:44US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiKecha, 23:27UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiUFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiKecha, 22:49«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)