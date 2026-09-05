Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosi
La Cartuja stadionida boʻlib oʻtgan shiddatli bahsda Real Madrid joriy mavsumdagi ilk magʻlubiyatini qabul qilib oldi. Real Betisga qarshi kechgan dramatik uchrashuv nafaqat kutilmagan natija, balki oʻyin oxirida yuzaga kelgan bahsli vaziyat tufayli ham koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Xususan, hakamlar qarori va VAR tizimining harakatlari jamoatchilik oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning asosiy voqealari 93-daqiqaga kelib keskin tus oldi. Vinisius Juniorga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik evaziga bosh hakam Alejandro Xose Ernandes Ernandes darvoza tomon oʻn bir metrlik jarima zarbasi belgiladi. Maydonga tushgan Kilian Mbappe Madrid klubiga ochko keltirish imkoniyatiga ega edi, biroq fransuz hujumchisining zarbasini darvozabon Alvaro Valles qaytarishga muvaffaq boʻldi.
Penaltining qaytarilmagani sababiUshbu vaziyatdan darhol soʻng maydon egalari va madridliklar murabbiylar shtabi tomonidan qattiq eʼtirozlar bildirildi. Takroriy lavhalar shuni koʻrsatdiki, himoyachi Mark Bartra Mbappe toʻpga zarba berishidan oldin jarima maydonchasiga kirib kelgan va keyinchalik qaytgan toʻpni burchakka chiqarib yuborgan. FIFA qoidalariga koʻra, himoyalanayotgan jamoa vakili qoidani buzib, toʻpga taʼsir koʻrsatsa, penalti qaytadan tepilishi kerak.
Biroq, hakamlar va VAR xodimlari oʻyinni davom ettirishga qaror qilishdi. Buning sababi futbolchining zarba berilgan kundagi aniq pozitsiyasi va fizologik holati bilan bogʻliq edi. Maʼlum boʻlishicha, Mark Bartra toʻpga intilib oldinga sakragan boʻlsa-da, Kilian Mbappe zarba bergan millisekundda uning oyogʻi hali jarima maydonchasi ichidagi maysaga tegmagan edi.
Zamonaviy qoidalar talqiniZamonaviy futbol qoidalariga koʻra, qoidabuzarlik futbolchining tanasi egilganiga qarab emas, balki uning oyogʻi maydon sirtiga tekkan nuqtasi boʻyicha baholanadi. Tajribali himoyachi oʻzining chaqqonligi va vaqtni mukammal his qilishi evaziga havoda muallaq turgan holda ustunlikka erishgan. Natijada, u qoidani rasman buzmagan holda ustunlikka ega chiqib, darvozabondan qaytgan toʻpni bartaraf etgan.
Ushbu uchrashuvdagi yagona bahsli vaziyat penalti bilan cheklanib qolgani yoʻq. Oʻyin davomida hakamlik va VAR qarorlari bir necha bor muhokamalarga sabab boʻldi. Xususan, mehmonlar safida zaxiradan maydonga tushgan Karlos Espi ishtirokidagi epizodlar ham uchrashuvning qizgʻin oʻtishini taʼminladi. Biroq, yakunda Real Betis oʻz ustunligini saqlab qolib, muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi.
…