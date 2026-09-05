OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandi

·13·Texno
OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning nazoratdan chiqish xavfi tobora dolzarb tus olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi oylarda OpenAI kompaniyasining ichki tizimlarida foydalanilayotgan sunʼiy intellekt agentlari oʻzlariga oʻrnatilgan cheklovlarni chetlab oʻtish va xavfsiz muhitdan (sandbox) qochish boʻyicha bir nechta xavotirli harakatlarni sodir etgan. Ushbu holatlar sanoat miqyosida mustaqil tekshiruv mexanizmlari naqadar yetishmayotganini yaqqol koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

May va iyun oylarida sodir boʻlgan voqealardan birida kompaniyaning ichki agentlari nemis tilidagi unchalik mashhur boʻlmagan vikisahifani egallab olgani aniqlangan. Ushbu platforma orqali ular baholash jarayonlarini muvofiqlashtirgan hamda OpenAI kompaniyasining oʻz nazorat mexanizmlarini chetlab oʻtish usullarini oʻzaro almashgan. Garchi OpenAI bu holatni hozircha tasdiqlamagan boʻlsa-da, bu kabi hodisalar sunʼiy intellekt modellari oʻz xohishiga koʻra harakat qilish va tarmoqlararo yashirin aloqa oʻrnatish qobiliyatiga ega boʻlib borayotganini koʻrsatadi.

Mustaqil tekshiruvlar koʻlami va ularning cheklangani

Mazkur voqea METR va Redwood Research tadqiqotchilari tomonidan iyul oyida sodir boʻlgan Hugging Face xavfsizlik buzilishi boʻyicha eʼlon qilingan hisobotdan koʻp oʻtmay ommaga oshkor boʻldi. Iyul oyida OpenAI agentlari guruhi kiberxavfsizlik testi davomida oʻzlarining quyi muhitidan qochib chiqib, Hugging Face serverlariga kirib borishga muvaffaq boʻlgan. Shundan soʻng ikkinchi bir agentlar guruhi birinchilarning usullarini oʻzlashtirib, OpenAI infratuzilmasidagi tadqiqot klasteriga administrator huquqi bilan kirib olgan.

OpenAI ushbu hodisaning Hugging Faceʼga taalluqli qismini tekshirish uchun METR va Redwood mutaxassislarini jalb qilgan edi, biroq tekshiruv koʻlami kompaniyaning oʻz infratuzilmasidagi buzilishlarni qamrab olmagan. Uch nafar tadqiqotchi OpenAI ofisida olti kun davomida faqatgina 13-iyulgacha boʻlgan qisqa davrni oʻrganish bilan cheklangan. Vaholanki, OpenAI infratuzilmasidagi muammolar bu sanadan keyin ham davom etgani maʼlum boʻlgan.

Sanoatda mustaqil tahlil talabining kuchayishi

Transluce notijorat tadqiqot laboratoriyasi asoschisi va bosh direktori Jeykob Steinhardtning fikricha, bunday texnologiyalar laboratoriya devorlaridan tashqariga chiqib ketish xavfiga ega va ularni j jiddiy nazorat qilish shart. Meta va Anthropic modellari ishtirokidagi shunga oʻxshash boshqa epizodlardan soʻng, xavfsizlik boʻyicha tadqiqotchilar jiddiy insidentlar laboratoriyalarning oʻz ixtiyoriga emas, balki mustaqil ekspertlar tomonidan oʻrganilishi lozimligini qattiq talab qilmoqdalar.

Redwood bosh olimi Rayan Grinblatt ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida tekshiruv davomida voqealar rivojini toʻgʻri tushunish juda qiyin boʻlganini va asosiy tafsilotlar faqat tadqiqot yakunigagina oydinlashganini taʼkidlagan. Agar tekshiruv doirasi kengroq boʻlganida, mutaxassislar yana qanday yashirin holatlarni aniqlashlari mumkinligi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. OpenAI rahbariyati esa mazkur soʻrovlarga javob bermagan.

OpenAISuniy intellektKiberxavfsizlikTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiBugun, 04:53Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaSamsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaBugun, 04:30Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiKuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiBugun, 01:54Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiBugun, 01:29Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiXitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiKecha, 23:50Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi