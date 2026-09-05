«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi

·22·Dunyo
«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi

Polshalik 41 yoshli Damian Kaspshik muzli suv ostida 1 soat 29 soniya qolib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. U erkaklar o‘rtasida muzli suv ostida eng uzoq vaqt qolish bo‘yicha avvalgi rekordni yangiladi. Bu haqda Guinness World Records xabar berdi.

Kaspshikning avvalgi rekord — 58 daqiqa natijani ortda qoldirdi. Bu uning sovuq bilan bog‘liq ekstremal sinovlardagi uchinchi muvaffaqiyatli rekordi bo‘ldi.

Sportchi bundan oldin butun tanasi bilan muzga 5 soat 1 daqiqa 33 soniya tegib turish bo‘yicha erkaklar rekordini o‘rnatgan. 2026 yil 21 fevral kuni esa Polshadagi Szlaxtova shahrida qor ostida to‘liq ko‘milgan holda 2 soat 12 daqiqa 12 soniya qolib, yana bir jahon rekordini qayd etgan.

Qizig‘i, ayollar o‘rtasida muzli suv ostida qolish rekordi ham polshalik sportchiga tegishli. Mariya Boday 2025 yil 19 dekabr kuni Sopot shahrida 1 soat 38 soniya natija qayd etgan.

Kaspshikning ta’kidlashicha, muzli suv ostida qolish avvalgi sinovlaridan ham qiyinroq bo‘lgan. Rekord o‘rnatish jarayonida uni tibbiyot xodimlari nazorat qilgan.

Jigarrang qalpoqli kishi mikrofon tutgan muxbirga intervyu bermoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiBugun, 06:30Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Bugun, 05:59Britaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBritaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBugun, 05:33Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Bugun, 05:09Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariTramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariBugun, 00:37Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi