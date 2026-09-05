«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi
Polshalik 41 yoshli Damian Kaspshik muzli suv ostida 1 soat 29 soniya qolib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. U erkaklar o‘rtasida muzli suv ostida eng uzoq vaqt qolish bo‘yicha avvalgi rekordni yangiladi. Bu haqda Guinness World Records xabar berdi.
Kaspshikning avvalgi rekord — 58 daqiqa natijani ortda qoldirdi. Bu uning sovuq bilan bog‘liq ekstremal sinovlardagi uchinchi muvaffaqiyatli rekordi bo‘ldi.
Sportchi bundan oldin butun tanasi bilan muzga 5 soat 1 daqiqa 33 soniya tegib turish bo‘yicha erkaklar rekordini o‘rnatgan. 2026 yil 21 fevral kuni esa Polshadagi Szlaxtova shahrida qor ostida to‘liq ko‘milgan holda 2 soat 12 daqiqa 12 soniya qolib, yana bir jahon rekordini qayd etgan.
Qizig‘i, ayollar o‘rtasida muzli suv ostida qolish rekordi ham polshalik sportchiga tegishli. Mariya Boday 2025 yil 19 dekabr kuni Sopot shahrida 1 soat 38 soniya natija qayd etgan.
Kaspshikning ta’kidlashicha, muzli suv ostida qolish avvalgi sinovlaridan ham qiyinroq bo‘lgan. Rekord o‘rnatish jarayonida uni tibbiyot xodimlari nazorat qilgan.
…