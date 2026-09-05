Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqda
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Samsung kompaniyasining eng qimmatbaho va mustahkam deb taʼriflanuvchi Galaxy Watch Ultra aqlli soatlari egalari jiddiy nuqsonlarga duch kelmoqda. Tarmoqda ushbu gadjetlarning korpusi hech qanday tashqi taʼsirsiz, oʻz-oʻzidan qismlarga boʻlinib ketayotgani haqida koʻplab shikoyatlar paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, foydalanuvchilar duch kelayotgan asosiy muammo soatning bezel qismi va yuqori panelining asosiy korpusdan butunlay ajralib qolishidir. Eʼtiborlisi, jabrlanganlar bu holat qurilmaning tushib ketishi yoki boshqa mexanik shikastlanishlar ortidan sodir boʻlmaganini qatʼiy taʼkidlamoqda.
Foydalanuvchilar tajribasi va ilk nosozliklarReddit platformasida oʻz tajribasi bilan boʻlishgan egasining yozishicha, uning Galaxy Watch Ultra soatining yuqori qismi shunchaki eshik ochish uchun bilagini burgan paytda uzilib tushgan. Uning soʻzlariga koʻra, gadjetdan foydalanila boshlanganiga qariyb bir yil boʻlgan va bu vaqt mobaynida soat na qattiq zarbaga, na suv taʼsiriga uchragan.
Bunday holat faqat bitta foydalanuvchi bilan cheklanib qolmagani vaziyatni yanada jiddiylashtiradi. Tarmoqda 2024- hamda 2025-yillardagi avlodlarga mansub Galaxy Watch Ultra soatlarining xuddi shunday nosozlikka uchraganini tasvirlovchi fotolarini eʼlon qilgan boshqa egalari ham topildi.
Kafolat xizmati va yuzaga kelgan savollarJumladan, foydalanuvchilardan biri oʻz soatini joriy yilning mart oyida sotib olgani va unga ehtiyotkorona munosabatda boʻlganini aytishiga qaramay, bezel korpusdan ajralib chiqqan. Biroq muammo faqatgina qurilmaning yigʻilish sifati bilan cheklanib qolmay, kafolat xizmatining ishlashiga nisbatan ham eʼtirozlarni keltirib chiqardi.
Jabrlanganlardan biri Samsung rasmiy xizmat koʻrsatish markazi dastlab soatni kafolat asosida bepul taʼmirlashga rozi boʻlganini, biroq keyinchalik kutilмаганда qariyb 300 dollar miqdorida toʻlov hisobvaragʻini taqdim etganini maʼlum qildi. Hozircha Janubiy Koreya texnologiya giganti yuzaga kelgan bu ommaviy muammo yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq.
…