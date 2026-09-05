Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqda

·14·Texno
Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqda

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Samsung kompaniyasining eng qimmatbaho va mustahkam deb taʼriflanuvchi Galaxy Watch Ultra aqlli soatlari egalari jiddiy nuqsonlarga duch kelmoqda. Tarmoqda ushbu gadjetlarning korpusi hech qanday tashqi taʼsirsiz, oʻz-oʻzidan qismlarga boʻlinib ketayotgani haqida koʻplab shikoyatlar paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, foydalanuvchilar duch kelayotgan asosiy muammo soatning bezel qismi va yuqori panelining asosiy korpusdan butunlay ajralib qolishidir. Eʼtiborlisi, jabrlanganlar bu holat qurilmaning tushib ketishi yoki boshqa mexanik shikastlanishlar ortidan sodir boʻlmaganini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Foydalanuvchilar tajribasi va ilk nosozliklar

Reddit platformasida oʻz tajribasi bilan boʻlishgan egasining yozishicha, uning Galaxy Watch Ultra soatining yuqori qismi shunchaki eshik ochish uchun bilagini burgan paytda uzilib tushgan. Uning soʻzlariga koʻra, gadjetdan foydalanila boshlanganiga qariyb bir yil boʻlgan va bu vaqt mobaynida soat na qattiq zarbaga, na suv taʼsiriga uchragan.

Bunday holat faqat bitta foydalanuvchi bilan cheklanib qolmagani vaziyatni yanada jiddiylashtiradi. Tarmoqda 2024- hamda 2025-yillardagi avlodlarga mansub Galaxy Watch Ultra soatlarining xuddi shunday nosozlikka uchraganini tasvirlovchi fotolarini eʼlon qilgan boshqa egalari ham topildi.

Kafolat xizmati va yuzaga kelgan savollar

Jumladan, foydalanuvchilardan biri oʻz soatini joriy yilning mart oyida sotib olgani va unga ehtiyotkorona munosabatda boʻlganini aytishiga qaramay, bezel korpusdan ajralib chiqqan. Biroq muammo faqatgina qurilmaning yigʻilish sifati bilan cheklanib qolmay, kafolat xizmatining ishlashiga nisbatan ham eʼtirozlarni keltirib chiqardi.

Jabrlanganlardan biri Samsung rasmiy xizmat koʻrsatish markazi dastlab soatni kafolat asosida bepul taʼmirlashga rozi boʻlganini, biroq keyinchalik kutilмаганда qariyb 300 dollar miqdorida toʻlov hisobvaragʻini taqdim etganini maʼlum qildi. Hozircha Janubiy Koreya texnologiya giganti yuzaga kelgan bu ommaviy muammo yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq.

SamsungGalaxy Watch UltraSmart soatTexnologiyaKafolat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiBugun, 04:53OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiBugun, 04:23Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiKuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiBugun, 01:54Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiBugun, 01:29Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiXitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiKecha, 23:50Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi