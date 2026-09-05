Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildi

·0·Dunyo
Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildi

Qozog‘istonning Olmaota shahrida yo‘lovchi samolyot bortida sumkasida bomba bo‘lishi mumkinligi haqida hazil qilgani uchun Olmaota–Aqtau reysidan tushirildi. Voqea 3 sentyabr kuni Olmaota aeroportida sodir bo‘lgan. Bu haqda Tengri Travel xabar berdi.

Qozog‘iston Transport politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, yo‘lovchi aviakompaniya tomonidan tuzilgan dalolatnoma asosida reysdan olib qolingan. Bunga uning qozoq tilida aytgan «Bu sumkada qo‘rg‘oshinmi yoki bomba bormi?» mazmunidagi gapi sabab bo‘lgan.

Shundan so‘ng transport politsiyasi va aviatsiya xavfsizligi xodimlari yo‘lovchi hamda uning yuklarini tekshirgan. Tekshiruv natijasida portlovchi moddalar yoki boshqa taqiqlangan buyumlar aniqlanmagan. Aeroportda evakuatsiya ham o‘tkazilmagan va havo bandargohi odatdagidek ishlagan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, yo‘lovchi mayda bezorilik uchun ma’muriy javobgarlikka tortilgan, ish bo‘yicha materiallar sudga yuboriladi.

Transport politsiyasi yo‘lovchilarni samolyot bortida xavfsizlikka tahdid sifatida qabul qilinishi mumkin bo‘lgan gaplarni, hatto hazil tariqasida ham aytmaslikka chaqirdi.

Qozog‘iston Jinoyat kodeksining 273-moddasida terrorchilik akti yoki boshqa xavf haqida bila turib yolg‘on xabar berish uchun 5000 oylik hisob-kitob ko‘rsatkichigacha jarima, shuningdek besh yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiBugun, 06:30«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdiBugun, 06:12Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Bugun, 05:59Britaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBritaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBugun, 05:33Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Bugun, 05:09Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariTramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariBugun, 00:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi