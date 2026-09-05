Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5

·34·Dunyo
Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5

Hashamatli kiyimlar tayyorlashda ishlatiladigan ayrim tabiiy tolalar oddiy matolardan o‘nlab, hatto yuzlab barobar qimmat turadi. Ularning narxiga noyobligi, ishlab chiqarish hajmining kamligi va qo‘l mehnati katta ta’sir ko‘rsatadi.

5-o‘rin: Si-Aylend paxtasi
Karib dengizidagi orollarda yetishtiriladigan bu paxta dunyodagi eng noyob va sifatli paxta turlaridan biri hisoblanadi. Uning tolasi nihoyatda uzun va mayin bo‘lib, premium darajadagi kiyim-kechaklar tayyorlashda qo‘llanadi.

4-o‘rin: premium ipak
Yuqori sifatli ipakning narxi uning kelib chiqishi, tolasining sifati va tayyorlanish usuliga qarab sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, qo‘lda tayyorlangan va cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan ipak mahsulotlari juda qimmat bo‘lishi mumkin.

3-o‘rin: kashemir
Kashemir echkisining mayin ichki juni juda kam miqdorda olinadi. Shu sababli yuqori sifatli kashemir oddiy jun mahsulotlariga qaraganda ancha qimmat turadi.

2-o‘rin: bebi-kashemir
Yosh echkilardan olinadigan eng mayin tolalar alohida saralanib, premium mahsulotlarda ishlatiladi. Bunday xomashyoning kamligi va yumshoqligi uning narxini oshiradi.

1-o‘rin: vikunya juni
Vikunya juni dunyodagi eng qimmat va noyob tabiiy tolalardan biri sanaladi. Vikunyalar Janubiy Amerikaning And tog‘larida yashaydi va hayvonlar odatda bir necha yilda bir marta qirqiladi. Har bir hayvondan olinadigan tola miqdori ham juda kam.

Vikunya tolasi nihoyatda mayin va yengil bo‘lgani sababli undan tayyorlangan kiyimlar hashamatli moda olamida alohida o‘rin tutadi. Tayyor vikunya matosining narxi sifati va ishlab chiqaruvchisiga qarab minglab dollarga yetishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBugun, 07:06Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiBugun, 06:30«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdiBugun, 06:12Britaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBritaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBugun, 05:33Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Bugun, 05:09Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariTramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariBugun, 00:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi