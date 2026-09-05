Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5
Hashamatli kiyimlar tayyorlashda ishlatiladigan ayrim tabiiy tolalar oddiy matolardan o‘nlab, hatto yuzlab barobar qimmat turadi. Ularning narxiga noyobligi, ishlab chiqarish hajmining kamligi va qo‘l mehnati katta ta’sir ko‘rsatadi.
5-o‘rin: Si-Aylend paxtasi
Karib dengizidagi orollarda yetishtiriladigan bu paxta dunyodagi eng noyob va sifatli paxta turlaridan biri hisoblanadi. Uning tolasi nihoyatda uzun va mayin bo‘lib, premium darajadagi kiyim-kechaklar tayyorlashda qo‘llanadi.
4-o‘rin: premium ipak
Yuqori sifatli ipakning narxi uning kelib chiqishi, tolasining sifati va tayyorlanish usuliga qarab sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, qo‘lda tayyorlangan va cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan ipak mahsulotlari juda qimmat bo‘lishi mumkin.
3-o‘rin: kashemir
Kashemir echkisining mayin ichki juni juda kam miqdorda olinadi. Shu sababli yuqori sifatli kashemir oddiy jun mahsulotlariga qaraganda ancha qimmat turadi.
2-o‘rin: bebi-kashemir
Yosh echkilardan olinadigan eng mayin tolalar alohida saralanib, premium mahsulotlarda ishlatiladi. Bunday xomashyoning kamligi va yumshoqligi uning narxini oshiradi.
1-o‘rin: vikunya juni
Vikunya juni dunyodagi eng qimmat va noyob tabiiy tolalardan biri sanaladi. Vikunyalar Janubiy Amerikaning And tog‘larida yashaydi va hayvonlar odatda bir necha yilda bir marta qirqiladi. Har bir hayvondan olinadigan tola miqdori ham juda kam.
Vikunya tolasi nihoyatda mayin va yengil bo‘lgani sababli undan tayyorlangan kiyimlar hashamatli moda olamida alohida o‘rin tutadi. Tayyor vikunya matosining narxi sifati va ishlab chiqaruvchisiga qarab minglab dollarga yetishi mumkin.
…