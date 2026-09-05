Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdi

·28·Sport
Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdi

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino La Liganing 4-turi doirasida «Betis»ga qarshi safarda kechgan va kutilmagan 0:1 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan to‘qnashuvdan so‘ng Marca nashriga o‘z fikrlarini bildirdi. Madridliklar ustozi jamoaning maydonda to‘liq ustunlik qilganini ta’kidlab, natijani izohlash va mantiqan qabul qilish juda og‘ir kechayotganini yashirmadi.

«Biz hatto durangdan ham xafa bo‘lardik»: Mourinoning kutilmagan e’tirofi

Portugaliyalik mutaxassis jamoasi ko‘rsatgan o‘yin sifati natijaga mutlaqo mos kelmaganini alohida qayd etdi:

  • Maydondagi to‘liq nazorat: «Menimcha, jamoa kuchli o‘yin o‘tkazdi. Ba’zida mag‘lub bo‘lasan va sababini tushunmaysan, buni qanday izohlashni bilmaysan. Biz katta ustunlikka ega bo‘ldik. Markaziy himoyachilar a’lo darajada harakat qildi, ular maydondagi barcha jarayonni nazorat qildi. Hujumda ko‘plab kombinatsiyalar va gol urish uchun vaziyatlar yaratdik», — dedi ustoz;

  • Mag‘lubiyat shoki: «Agar uchrashuv durang bilan yakunlanganida ham xafa bo‘lardik, chunki biz g‘alaba uchun ancha ko‘proq ish qildik. Endi esa mag‘lubiyatdan keyingi holatimizni tasavvur qilib ko‘ring», — deya o‘z hafsalasi pir bo‘lganini bildirdi Mourino.

Karlos Espiga maqtov va bahsli vaziyatlar jumbog‘i

Murabbiy matbuot anjumanida ayrim o‘yinchilar va bahsli lahzalar haqida to‘xtalib o‘tdi:

  • «U fantastik zarba berdi»: «Karlos Espi fantastik zarba berdi. Balki o‘sha vaziyatda ofsayd bo‘lgandir, balki yo‘q. Lekin u o‘z vazifasini to‘liq bajardi. Uning salohiyati juda katta va u rivojlanishda davom etadi. Men bu futbolchidan juda mamnunman», — deya yosh iste’dodning o‘yinini yuqori baholadi bosh murabbiy;

  • Hakamlik mojarolari: O‘yindagi bahsli qarorlar haqida so‘ralganda, portugaliyalik murabbiy odatdagidan farqli ravishda xotirjam javob qaytardi: «Men ularni batafsil o‘rganmadim. Kiyinish xonasida ham qayta ko‘rib chiqmadim, shu sababli hozir baho bera olmayman».

Turnir jadvali: 9 ochkolik zichlik va Sevilyadagi kurash

Ushbu natijadan so‘ng La Liga peshqadamlar guruhida intriga keskin tus oldi:

  • «Real» 2-o‘rinda qoldi: Mavsumdagi ilk mag‘lubiyatni qabul qilib olgan Mourino shogirdlari 9 ochko bilan qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 2-pog‘onani saqlab turibdi;

  • «Betis» grandlar safida: «Qirollik klubi» ustidan qozonilgan g‘alaba Sevilya klubini ham 9 ochko bilan turnir jadvalining 3-o‘rniga olib chiqdi.

Sizningcha, «Real»ning Sevilyadagi omadsizligi shunchaki tasodifmi yoki Joze Mourino taktikasi La Liganing kuchli jamoalariga qarshi oqsay boshladimi? «Qirollik klubi» keyingi turlarda o‘z o‘rnini qaytarib ololadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiShov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiBugun, 07:51«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 07:48Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiBugun, 02:57«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)