Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino La Liganing 4-turi doirasida «Betis»ga qarshi safarda kechgan va kutilmagan 0:1 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan to‘qnashuvdan so‘ng Marca nashriga o‘z fikrlarini bildirdi. Madridliklar ustozi jamoaning maydonda to‘liq ustunlik qilganini ta’kidlab, natijani izohlash va mantiqan qabul qilish juda og‘ir kechayotganini yashirmadi.
«Biz hatto durangdan ham xafa bo‘lardik»: Mourinoning kutilmagan e’tirofi
Portugaliyalik mutaxassis jamoasi ko‘rsatgan o‘yin sifati natijaga mutlaqo mos kelmaganini alohida qayd etdi:
Maydondagi to‘liq nazorat: «Menimcha, jamoa kuchli o‘yin o‘tkazdi. Ba’zida mag‘lub bo‘lasan va sababini tushunmaysan, buni qanday izohlashni bilmaysan. Biz katta ustunlikka ega bo‘ldik. Markaziy himoyachilar a’lo darajada harakat qildi, ular maydondagi barcha jarayonni nazorat qildi. Hujumda ko‘plab kombinatsiyalar va gol urish uchun vaziyatlar yaratdik», — dedi ustoz;
Mag‘lubiyat shoki: «Agar uchrashuv durang bilan yakunlanganida ham xafa bo‘lardik, chunki biz g‘alaba uchun ancha ko‘proq ish qildik. Endi esa mag‘lubiyatdan keyingi holatimizni tasavvur qilib ko‘ring», — deya o‘z hafsalasi pir bo‘lganini bildirdi Mourino.
Karlos Espiga maqtov va bahsli vaziyatlar jumbog‘i
Murabbiy matbuot anjumanida ayrim o‘yinchilar va bahsli lahzalar haqida to‘xtalib o‘tdi:
«U fantastik zarba berdi»: «Karlos Espi fantastik zarba berdi. Balki o‘sha vaziyatda ofsayd bo‘lgandir, balki yo‘q. Lekin u o‘z vazifasini to‘liq bajardi. Uning salohiyati juda katta va u rivojlanishda davom etadi. Men bu futbolchidan juda mamnunman», — deya yosh iste’dodning o‘yinini yuqori baholadi bosh murabbiy;
Hakamlik mojarolari: O‘yindagi bahsli qarorlar haqida so‘ralganda, portugaliyalik murabbiy odatdagidan farqli ravishda xotirjam javob qaytardi: «Men ularni batafsil o‘rganmadim. Kiyinish xonasida ham qayta ko‘rib chiqmadim, shu sababli hozir baho bera olmayman».
Turnir jadvali: 9 ochkolik zichlik va Sevilyadagi kurash
Ushbu natijadan so‘ng La Liga peshqadamlar guruhida intriga keskin tus oldi:
«Real» 2-o‘rinda qoldi: Mavsumdagi ilk mag‘lubiyatni qabul qilib olgan Mourino shogirdlari 9 ochko bilan qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 2-pog‘onani saqlab turibdi;
«Betis» grandlar safida: «Qirollik klubi» ustidan qozonilgan g‘alaba Sevilya klubini ham 9 ochko bilan turnir jadvalining 3-o‘rniga olib chiqdi.
Sizningcha, «Real»ning Sevilyadagi omadsizligi shunchaki tasodifmi yoki Joze Mourino taktikasi La Liganing kuchli jamoalariga qarshi oqsay boshladimi? «Qirollik klubi» keyingi turlarda o‘z o‘rnini qaytarib ololadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…