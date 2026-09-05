Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idi
Fransiya 1-ligasining 3-turi Yevropa futbolida haftaning eng yirik sensatsiyalaridan birini taqdim etdi. O‘z maydoni — «Park de Prens»da «Monako»ni qabul qilgan amaldagi chempion «PSJ» 1:0 hisobida oldinda bora turib, kutilmaganda 1:2 hisobida alamli mag‘lubiyatga uchradi. Dastlabki uch turda atigi 2 ochko to‘plagan Parij superklubi turnir jadvalining 12-pog‘onasiga tushib ketdi, yuz foizlik natija qayd etayotgan «Monako» esa chempionatda yakka peshqadamlikni mustahkamladi.
«Park de Prens»dagi kambek: Markinos golidan keyin sodir bo‘lgan to‘ntarish
Uchrashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda tashabbus to‘liq knyazlik klubi tomoniga o‘tib ketdi:
Markinosdan tezkor yetakchilik: Bahsning 31-daqiqasida jamoa sardori Markinos burchakdan uzatilgan to‘pni darvozaga yo‘llab, hisobni ochdi va parijliklarni oldinga olib chiqdi (1:0);
Nazinyuning javob zarbasi: Ikkinchi bo‘limda shiddatni oshirgan mehmonlar 58-daqiqada Nazinyuning aniq harakati evaziga tablodagi muvozanatni tikladi (1:1);
Idumboning g‘alaba to‘pi: 72-daqiqada monegasklarning yosh vingeri Idumbo parijliklar posboni Matvey Safonovni ojiz qoldirib, uchrashuvning hal qiluvchi goliga mualliflik qildi (1:2).
Yulduzli tarkib va «Monako»ning temir mudofaasi
Luis Enrike shogirdlari so‘nggi daqiqalargacha hujumga zo‘r berishdi, biroq mehmonlar himoyasini yorib o‘tishning imkoni bo‘lmadi:
Yulduzlar qanoti: «PSJ» safida Xvicha Kvaratsxeliya, Joau Nevesh, Vitinya va Ashraf Hakimiy uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi. Murabbiylar shtabi o‘yin taqdirini o‘zgartirish maqsadida 63-daqiqada Ferran Torres va Lyuka Ernandesni, 68-daqiqada esa Usmon Dembeleni maydonga tashladi;
Gradetski va Dayer qo‘rg‘oni: Darvozabon Lukash Gradetski va tajribali himoyachi Erik Dayer boshchiligidagi «Monako» himoya chizig‘i parijliklarning barcha bosimlarini sovuqqonlik bilan qaytardi;
Asabiy lahzalar: 68-daqiqada yuzaga kelgan to‘qnashuv ortidan Lyuka Ernandes va mehmonlar himoyachisi Jordan Teze sariq kartochka bilan jazolandi.
Turnir jadvali: 12-o‘rindagi grand va 9 ochkolik «Monako»
Fransiya chempionatining dastlabki turlarida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi:
«PSJ» inqirozi: Dastlabki uchta bahsda ikki bor durang o‘ynab, bir marta mag‘lubiyatga uchragan Parij klubi bor-yo‘g‘i 2 ochko bilan 12-o‘rinda bormoqda va mavsumni juda og‘ir boshladi;
«Monako» cho‘qqida: Barcha 3 ta uchrashuvda g‘alaba qozongan «Monako» 9 ochko jamg‘arib, Liga 1 peshqadamiga aylandi.
Sizningcha, «PSJ»ning mavsum boshidagi bunday omadsiz startiga nima sabab bo‘lmoqda — jamoa yangi tarkib va taktikaga moslasha olmayaptimi yoki raqiblar parijliklarga qarshi kalit topib ulgurdimi? «Monako» bu mavsumda chempionlik unvonini tortib ola biladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…