Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idi

·17·Sport
Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idi

Fransiya 1-ligasining 3-turi Yevropa futbolida haftaning eng yirik sensatsiyalaridan birini taqdim etdi. O‘z maydoni — «Park de Prens»da «Monako»ni qabul qilgan amaldagi chempion «PSJ» 1:0 hisobida oldinda bora turib, kutilmaganda 1:2 hisobida alamli mag‘lubiyatga uchradi. Dastlabki uch turda atigi 2 ochko to‘plagan Parij superklubi turnir jadvalining 12-pog‘onasiga tushib ketdi, yuz foizlik natija qayd etayotgan «Monako» esa chempionatda yakka peshqadamlikni mustahkamladi.

«Park de Prens»dagi kambek: Markinos golidan keyin sodir bo‘lgan to‘ntarish

Uchrashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda tashabbus to‘liq knyazlik klubi tomoniga o‘tib ketdi:

  • Markinosdan tezkor yetakchilik: Bahsning 31-daqiqasida jamoa sardori Markinos burchakdan uzatilgan to‘pni darvozaga yo‘llab, hisobni ochdi va parijliklarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Nazinyuning javob zarbasi: Ikkinchi bo‘limda shiddatni oshirgan mehmonlar 58-daqiqada Nazinyuning aniq harakati evaziga tablodagi muvozanatni tikladi (1:1);

  • Idumboning g‘alaba to‘pi: 72-daqiqada monegasklarning yosh vingeri Idumbo parijliklar posboni Matvey Safonovni ojiz qoldirib, uchrashuvning hal qiluvchi goliga mualliflik qildi (1:2).

Yulduzli tarkib va «Monako»ning temir mudofaasi

Luis Enrike shogirdlari so‘nggi daqiqalargacha hujumga zo‘r berishdi, biroq mehmonlar himoyasini yorib o‘tishning imkoni bo‘lmadi:

  • Yulduzlar qanoti: «PSJ» safida Xvicha Kvaratsxeliya, Joau Nevesh, Vitinya va Ashraf Hakimiy uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi. Murabbiylar shtabi o‘yin taqdirini o‘zgartirish maqsadida 63-daqiqada Ferran Torres va Lyuka Ernandesni, 68-daqiqada esa Usmon Dembeleni maydonga tashladi;

  • Gradetski va Dayer qo‘rg‘oni: Darvozabon Lukash Gradetski va tajribali himoyachi Erik Dayer boshchiligidagi «Monako» himoya chizig‘i parijliklarning barcha bosimlarini sovuqqonlik bilan qaytardi;

  • Asabiy lahzalar: 68-daqiqada yuzaga kelgan to‘qnashuv ortidan Lyuka Ernandes va mehmonlar himoyachisi Jordan Teze sariq kartochka bilan jazolandi.

Turnir jadvali: 12-o‘rindagi grand va 9 ochkolik «Monako»

Fransiya chempionatining dastlabki turlarida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi:

  • «PSJ» inqirozi: Dastlabki uchta bahsda ikki bor durang o‘ynab, bir marta mag‘lubiyatga uchragan Parij klubi bor-yo‘g‘i 2 ochko bilan 12-o‘rinda bormoqda va mavsumni juda og‘ir boshladi;

  • «Monako» cho‘qqida: Barcha 3 ta uchrashuvda g‘alaba qozongan «Monako» 9 ochko jamg‘arib, Liga 1 peshqadamiga aylandi.

Sizningcha, «PSJ»ning mavsum boshidagi bunday omadsiz startiga nima sabab bo‘lmoqda — jamoa yangi tarkib va taktikaga moslasha olmayaptimi yoki raqiblar parijliklarga qarshi kalit topib ulgurdimi? «Monako» bu mavsumda chempionlik unvonini tortib ola biladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 07:48Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiBugun, 02:57«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)