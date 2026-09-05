«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?

·21·Sport
«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?

Turkiya Superligasining 4-turidan o‘rin olgan «Istanbul Bashakshehir» va «Galatasaroy» (2:3) o‘rtasidagi gollarga boy shiddatli to‘qnashuvdan so‘ng xalqaro nufuzli sport va statistika portali Flashscore uchrashuvda maydonga tushgan futbolchilarning harakatlariga rasmiy baho berdi. Bahsni asosiy tarkibda boshlagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev mezbonlar hujumida hal qiluvchi rolni o‘ynagan bo‘lsa-da, tahliliy portal ularning o‘yinini o‘ziga xos baholar bilan qayd etdi.

Shomurodovning sovuqqonligi, 4-goli va 6,9 ballik baho

31 yoshli tajribali hujumchi Istanbul grandiga qarshi bellashuvda to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, yana o‘z mahoratini namoyish etdi:

  • Penalti va to‘purarlik natijasi: O‘yinning 66-daqiqasida Abbosbek ishlagan 11 metrlik jarima to‘pini Eldor sovuqqonlik bilan golga aylantirdi va «Bashakshehir»ning bahsdagi ilk to‘piga mualliflik qildi;

  • To‘purarlar poygasida 2-o‘rin: Ushbu aniq zarba Shomurodov uchun Turkiya Superligasi joriy mavsumidagi 4-gol bo‘ldi. Forvard ushbu ko‘rsatkich bilan chempionat to‘purarlari poygasida 2-pog‘onaga mustahkam joylashib oldi;

  • Flashscore bahosi: Tahlilchilar Shomurodovning to‘liq o‘yin davomidagi yakkakurashlari, jamoaviy bosimi va kiritgan muhim golini 6,9 ball bilan baholadi.

Fayzullayevning chaqqonligi, jarohat evaziga ishlangan penalti va 6,6 ball

«Bashakshehir» safida yana bir bor boshlang‘ich tarkibdan joy olgan Abbosbek Fayzullayev raqib mudofaasiga jiddiy tashvish tug‘dirdi:

  • Himoyachilarni dovdiratgan dribling: 66-daqiqada chaqqon harakatlar bilan ikki nafar raqib himoyachisini dog‘da qoldirib, jarima maydonchasiga yorib kirgan Fayzullayev raqibning yuziga bergan qo‘pol zarbasi oqibatida yiqitildi va mehmonlar darvozasiga haqli penalti belgilanishini ta’minladi;

  • 74-daqiqadagi o‘zgarish: Uchrashuvda katta hajmdagi qora ishni bajargan Abbosbek 74-daqiqada murabbiy qarori bilan almashtirildi;

  • Flashscore bahosi: Nashr mutaxassislari Abbosbek Fayzullayevning maydondagi 74 daqiqalik faol harakatlari uchun 6,6 balllik bahoni munosib ko‘rdi.

Bahsning eng yaxshi o‘yinchisi va mavsumdagi umumiy ko‘rsatkichlar

Bellashuv tahlilida yana bir qator muhim jihatlar va mavsumiy raqamlar ochiqlandi:

  • Uchrashuv qahramoni — Yunus Akgyun: Flashscore talqiniga ko‘ra, markaziy bahsning eng yorqin futbolchisi sifatida «Galatasaroy» hujumchisi Yunus Akgyun e’tirof etildi. Uning maydondagi sermahsul harakatlari eng yuqori — 8,2 ball bilan taqdirlandi;

  • Shomurodovning 6 ta o‘yinda 4 ta goli: O‘tgan yozdan buyon «Bashakshehir» sharafini himoya qilayotgan Eldor joriy mavsumda barcha musobaqalarda jami 6 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol kiritishga erishdi;

  • Fayzullayevning barqaror o‘rni: Yangi mavsumdan e’tiboran jamoaning asosiy tarkib o‘yinchisiga aylangan Abbosbek ham barcha turnirlarda 6 ta bahsda ishtirok etib, o‘z hisobiga 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ygan.

Sizningcha, Flashscore tahlilchilari tomonidan Shomurodovga (6,9) va Fayzullayevga (6,6) qo‘yilgan baholar adolatli bo‘ldimi? Gol urgan va penalti yaratgan o‘zbek tandemi aslida yanada yuqoriroq ko‘rsatkichlarga loyiq emasmidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiShov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiBugun, 07:51«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 07:48Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiBugun, 02:57«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)