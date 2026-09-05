«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?
Turkiya Superligasining 4-turidan o‘rin olgan «Istanbul Bashakshehir» va «Galatasaroy» (2:3) o‘rtasidagi gollarga boy shiddatli to‘qnashuvdan so‘ng xalqaro nufuzli sport va statistika portali Flashscore uchrashuvda maydonga tushgan futbolchilarning harakatlariga rasmiy baho berdi. Bahsni asosiy tarkibda boshlagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev mezbonlar hujumida hal qiluvchi rolni o‘ynagan bo‘lsa-da, tahliliy portal ularning o‘yinini o‘ziga xos baholar bilan qayd etdi.
Shomurodovning sovuqqonligi, 4-goli va 6,9 ballik baho
31 yoshli tajribali hujumchi Istanbul grandiga qarshi bellashuvda to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, yana o‘z mahoratini namoyish etdi:
Penalti va to‘purarlik natijasi: O‘yinning 66-daqiqasida Abbosbek ishlagan 11 metrlik jarima to‘pini Eldor sovuqqonlik bilan golga aylantirdi va «Bashakshehir»ning bahsdagi ilk to‘piga mualliflik qildi;
To‘purarlar poygasida 2-o‘rin: Ushbu aniq zarba Shomurodov uchun Turkiya Superligasi joriy mavsumidagi 4-gol bo‘ldi. Forvard ushbu ko‘rsatkich bilan chempionat to‘purarlari poygasida 2-pog‘onaga mustahkam joylashib oldi;
Flashscore bahosi: Tahlilchilar Shomurodovning to‘liq o‘yin davomidagi yakkakurashlari, jamoaviy bosimi va kiritgan muhim golini 6,9 ball bilan baholadi.
Fayzullayevning chaqqonligi, jarohat evaziga ishlangan penalti va 6,6 ball
«Bashakshehir» safida yana bir bor boshlang‘ich tarkibdan joy olgan Abbosbek Fayzullayev raqib mudofaasiga jiddiy tashvish tug‘dirdi:
Himoyachilarni dovdiratgan dribling: 66-daqiqada chaqqon harakatlar bilan ikki nafar raqib himoyachisini dog‘da qoldirib, jarima maydonchasiga yorib kirgan Fayzullayev raqibning yuziga bergan qo‘pol zarbasi oqibatida yiqitildi va mehmonlar darvozasiga haqli penalti belgilanishini ta’minladi;
74-daqiqadagi o‘zgarish: Uchrashuvda katta hajmdagi qora ishni bajargan Abbosbek 74-daqiqada murabbiy qarori bilan almashtirildi;
Flashscore bahosi: Nashr mutaxassislari Abbosbek Fayzullayevning maydondagi 74 daqiqalik faol harakatlari uchun 6,6 balllik bahoni munosib ko‘rdi.
Bahsning eng yaxshi o‘yinchisi va mavsumdagi umumiy ko‘rsatkichlar
Bellashuv tahlilida yana bir qator muhim jihatlar va mavsumiy raqamlar ochiqlandi:
Uchrashuv qahramoni — Yunus Akgyun: Flashscore talqiniga ko‘ra, markaziy bahsning eng yorqin futbolchisi sifatida «Galatasaroy» hujumchisi Yunus Akgyun e’tirof etildi. Uning maydondagi sermahsul harakatlari eng yuqori — 8,2 ball bilan taqdirlandi;
Shomurodovning 6 ta o‘yinda 4 ta goli: O‘tgan yozdan buyon «Bashakshehir» sharafini himoya qilayotgan Eldor joriy mavsumda barcha musobaqalarda jami 6 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol kiritishga erishdi;
Fayzullayevning barqaror o‘rni: Yangi mavsumdan e’tiboran jamoaning asosiy tarkib o‘yinchisiga aylangan Abbosbek ham barcha turnirlarda 6 ta bahsda ishtirok etib, o‘z hisobiga 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ygan.
Sizningcha, Flashscore tahlilchilari tomonidan Shomurodovga (6,9) va Fayzullayevga (6,6) qo‘yilgan baholar adolatli bo‘ldimi? Gol urgan va penalti yaratgan o‘zbek tandemi aslida yanada yuqoriroq ko‘rsatkichlarga loyiq emasmidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…