«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi

·21·Sport
«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi

Ispaniya La Ligasining 4-turida kutilmagan sensatsiya qayd etildi: mavsumni qatorasiga uchta g‘alaba bilan boshlagan Madridning «Real» klubi safarda «Betis» mehmoni bo‘lib, 0:1 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Muxlislarni larzaga solgan uchrashuvning eng dramatik kulminatsiyasi 90+4-daqiqada yuz berdi: jamoaning asosiy yulduzi Kilian Mbappe muqarrar durangni ta’minlashi mumkin bo‘lgan penaltini golga aylantira olmadi.

Perrottdan hal qiluvchi zarba va 90+4-daqiqadagi shok

Sevilyadagi bahs so‘nggi daqiqalargacha asabiy va keskin ruhda davom etdi:

  • Zaxiradan tushgan qahramon: «Betis» safida 69-daqiqada Ernandes o‘rniga maydonga tushgan hujumchi Troy Perrott atigi 12 daqiqa o‘tib, 81-daqiqada Tibo Kurtua darvozasini ishg‘ol qildi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Mbappening xatosi: Qo‘shib berilgan daqiqalarda madridliklar raqib darvozasi tomon yopirildi va 90+4-daqiqada hakam «Betis» darvozasiga penalti belgiladi. Biroq to‘p qarshisiga kelgan Kilian Mbappening zarbasi noaniq ketdi va fransiyalik forvard «qirollik klubi»ni qutqarib qolish uchun berilgan so‘nggi imkoniyatni ko‘kka sovurdi;

  • «Betis» himoyasining qahramonligi: Mezbonlar posboni Valles va himoya chizig‘i Vinisius, Mbappe hamda Bellinghem boshchiligidagi yulduzli hujum triosining barcha urinishlarini sovuqqonlik bilan bartaraf etdi.

Yulduzli qaydnoma nega natija bermadi? Madridliklarning oqsashi

«Real» bosh murabbiyi maydonga eng kuchli tarkibni tashlagan bo‘lsa-da, yakuniy pallada jamoaga aniqlik yetishmadi:

  • Himoya va markazdagi nomutanosiblik: Himoyada Denzel Dumfris, Ibraima Konate, Din Heysen va Mark Kukurelya harakat qilgan bo‘lsa, markazda Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde hamda Arda Gyuler o‘yinni nazorat qilishga urindi. Ammo «Betis»ning jismoniy kurashlarga boy o‘yini madridliklarning rejasini buzib yubordi;

  • Sariq kartochkalar yomg‘iri: Har ikki tomon ham oktagondagi kabi shiddatli to‘qnashuvlarni namoyish etdi. Madridliklar safida Arda Gyuler (45), Ibraima Konate (55) va Eduardo Kamavinga (62) ogohlantirilgan bo‘lsa, mezbonlardan Bernal, Roka va Natan sariq kartochka oldi.

Turnir jadvali: Ochkolar tenglashdi va intriga kuchaydi

Mazkur to‘qnashuvdan so‘ng La Liganing yuqori qismida vaziyat keskinlashdi:

  • «Real» 2-o‘rinda qoldi: Mavsumdagi dastlabki ochko yo‘qotishiga duchor bo‘lgan Madrid klubi 9 ochko bilan 2-pog‘onada qolmoqda;

  • «Betis» grandlar qatorida: Shov-shuvli g‘alabaga erishgan Sevilya jamoasi ham o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalining 3-o‘rniga ko‘tarilib oldi.

Sizningcha, Kilian Mbappening so‘nggi soniyalardagi penalti xatosiga bosim sabab bo‘ldimi yoki «Real»ning hujum chizig‘ida hali ham bir-birini tushunish yetishmayaptimi? Bu mag‘lubiyat madridliklarning chempionlik poygasiga qanchalik jiddiy zarba bo‘ladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiShov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiBugun, 07:51Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiBugun, 02:57«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)