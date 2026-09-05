«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi
Ispaniya La Ligasining 4-turida kutilmagan sensatsiya qayd etildi: mavsumni qatorasiga uchta g‘alaba bilan boshlagan Madridning «Real» klubi safarda «Betis» mehmoni bo‘lib, 0:1 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Muxlislarni larzaga solgan uchrashuvning eng dramatik kulminatsiyasi 90+4-daqiqada yuz berdi: jamoaning asosiy yulduzi Kilian Mbappe muqarrar durangni ta’minlashi mumkin bo‘lgan penaltini golga aylantira olmadi.
Perrottdan hal qiluvchi zarba va 90+4-daqiqadagi shok
Sevilyadagi bahs so‘nggi daqiqalargacha asabiy va keskin ruhda davom etdi:
Zaxiradan tushgan qahramon: «Betis» safida 69-daqiqada Ernandes o‘rniga maydonga tushgan hujumchi Troy Perrott atigi 12 daqiqa o‘tib, 81-daqiqada Tibo Kurtua darvozasini ishg‘ol qildi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
Mbappening xatosi: Qo‘shib berilgan daqiqalarda madridliklar raqib darvozasi tomon yopirildi va 90+4-daqiqada hakam «Betis» darvozasiga penalti belgiladi. Biroq to‘p qarshisiga kelgan Kilian Mbappening zarbasi noaniq ketdi va fransiyalik forvard «qirollik klubi»ni qutqarib qolish uchun berilgan so‘nggi imkoniyatni ko‘kka sovurdi;
«Betis» himoyasining qahramonligi: Mezbonlar posboni Valles va himoya chizig‘i Vinisius, Mbappe hamda Bellinghem boshchiligidagi yulduzli hujum triosining barcha urinishlarini sovuqqonlik bilan bartaraf etdi.
Yulduzli qaydnoma nega natija bermadi? Madridliklarning oqsashi
«Real» bosh murabbiyi maydonga eng kuchli tarkibni tashlagan bo‘lsa-da, yakuniy pallada jamoaga aniqlik yetishmadi:
Himoya va markazdagi nomutanosiblik: Himoyada Denzel Dumfris, Ibraima Konate, Din Heysen va Mark Kukurelya harakat qilgan bo‘lsa, markazda Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde hamda Arda Gyuler o‘yinni nazorat qilishga urindi. Ammo «Betis»ning jismoniy kurashlarga boy o‘yini madridliklarning rejasini buzib yubordi;
Sariq kartochkalar yomg‘iri: Har ikki tomon ham oktagondagi kabi shiddatli to‘qnashuvlarni namoyish etdi. Madridliklar safida Arda Gyuler (45), Ibraima Konate (55) va Eduardo Kamavinga (62) ogohlantirilgan bo‘lsa, mezbonlardan Bernal, Roka va Natan sariq kartochka oldi.
Turnir jadvali: Ochkolar tenglashdi va intriga kuchaydi
Mazkur to‘qnashuvdan so‘ng La Liganing yuqori qismida vaziyat keskinlashdi:
«Real» 2-o‘rinda qoldi: Mavsumdagi dastlabki ochko yo‘qotishiga duchor bo‘lgan Madrid klubi 9 ochko bilan 2-pog‘onada qolmoqda;
«Betis» grandlar qatorida: Shov-shuvli g‘alabaga erishgan Sevilya jamoasi ham o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalining 3-o‘rniga ko‘tarilib oldi.
Sizningcha, Kilian Mbappening so‘nggi soniyalardagi penalti xatosiga bosim sabab bo‘ldimi yoki «Real»ning hujum chizig‘ida hali ham bir-birini tushunish yetishmayaptimi? Bu mag‘lubiyat madridliklarning chempionlik poygasiga qanchalik jiddiy zarba bo‘ladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…