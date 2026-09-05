Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklama 18 Fold smartfoni taqdimoti oldidan qurilmaning tashqi koʻrinishi boʻyicha muhim tafsilotlarni oshkor qilishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend prezidenti Lu Vэйbin avvalroq koʻrsatilgan qizil rangli versiyaga qoʻshimcha ravishda yana ikkita yangi rang variantini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari tomonidan taqdim etilgan yangi ranglar qatoriga qora hamda iliq tillarang-oq tuslar kirdi. Ushbu qoʻshimchalar foydalanuvchilarga oʻziga xos uslub va vizual yondashuvni tanlash imkonini berib, qurilmaning bozorga chiqishidagi qiziqishni yanada oshirmoqda.
Dizayn va rang yechimlariTaqdim etilgan yangi ranglar turlicha estetik talablarga moʻljallangan. Xususan, qora rangli versiya juda vazmin va klassik koʻrinishga ega boʻlib, ishbilarmonlik muhitiga mos keladi. Lu Vэйbinning taʼkidlashicha, mazkur tus chuqur va lakonik xarakterga ega.
Oʻz navbatida, tillarang-oq tusdagi versiya yanada yumshoq va premium koʻrinishni taʼminlaydi. Ishlab chiqaruvchi uni iliq, xotirjam va oʻta nafis deya taʼriflab, gadjetning zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlariga moslashganini koʻrsatib oʻtdi.
Bozordagi oʻrni va taqdimot sanasiMazkur qurilma buklama telefonlar bozorida yangi yoʻnalish sifatida shakllanmoqda. Xiaomi 18 Fold odatiy smartfonning qulay kompaktligini katta egiluvchan ekran afzalliklari bilan birlashtiruvchi «oʻrta» formatdagi yangi turdagi gadjet sifatida pozitsiyalanmoqda.
Mutaxassislar ushbu format foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda qoʻshimcha qulayliklar taqdim etishini taʼkidlamoqda. Qurilmaning toʻliq texnik tavsilotlari va rasmiy taqdimoti joriy yilning 7-sentyabr sanasiga belgilangan boʻlib, shundan soʻng uning bozordagi oʻrni aniq boʻladi.
…