Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildi

·12·Texno
Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklama 18 Fold smartfoni taqdimoti oldidan qurilmaning tashqi koʻrinishi boʻyicha muhim tafsilotlarni oshkor qilishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend prezidenti Lu Vэйbin avvalroq koʻrsatilgan qizil rangli versiyaga qoʻshimcha ravishda yana ikkita yangi rang variantini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari tomonidan taqdim etilgan yangi ranglar qatoriga qora hamda iliq tillarang-oq tuslar kirdi. Ushbu qoʻshimchalar foydalanuvchilarga oʻziga xos uslub va vizual yondashuvni tanlash imkonini berib, qurilmaning bozorga chiqishidagi qiziqishni yanada oshirmoqda.

Dizayn va rang yechimlari

Taqdim etilgan yangi ranglar turlicha estetik talablarga moʻljallangan. Xususan, qora rangli versiya juda vazmin va klassik koʻrinishga ega boʻlib, ishbilarmonlik muhitiga mos keladi. Lu Vэйbinning taʼkidlashicha, mazkur tus chuqur va lakonik xarakterga ega.

Oʻz navbatida, tillarang-oq tusdagi versiya yanada yumshoq va premium koʻrinishni taʼminlaydi. Ishlab chiqaruvchi uni iliq, xotirjam va oʻta nafis deya taʼriflab, gadjetning zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlariga moslashganini koʻrsatib oʻtdi.

Bozordagi oʻrni va taqdimot sanasi

Mazkur qurilma buklama telefonlar bozorida yangi yoʻnalish sifatida shakllanmoqda. Xiaomi 18 Fold odatiy smartfonning qulay kompaktligini katta egiluvchan ekran afzalliklari bilan birlashtiruvchi «oʻrta» formatdagi yangi turdagi gadjet sifatida pozitsiyalanmoqda.

Mutaxassislar ushbu format foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda qoʻshimcha qulayliklar taqdim etishini taʼkidlamoqda. Qurilmaning toʻliq texnik tavsilotlari va rasmiy taqdimoti joriy yilning 7-sentyabr sanasiga belgilangan boʻlib, shundan soʻng uning bozordagi oʻrni aniq boʻladi.

Xiaomi18 FoldBuklama smartfonTexnologiyalarLu Veybin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiBugun, 10:24iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaBugun, 09:51AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiBugun, 04:53Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaSamsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaBugun, 04:30OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi