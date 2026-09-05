Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdi
AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) sun’iy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan yangi avlod TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) raketa va razvedka tizimini seriyali ishlab chiqarishni boshlash uchun Palantir Technologies hamda Anduril Industries kompaniyalariga 192 million dollar mablag‘ ajratdi. Nufuzli Defense News nashrining ma’lum qilishicha, ushbu loyiha AQSH quruqlikdagi qo‘shinlarini modernizatsiya qilishda markaziy o‘rin tutib, uzoq masofadagi nishonlarni aniqlash va ularni bir necha soniya ichida yo‘q qilishga qaratilgan.
Palantir yetakchiligi va koinot sun’iy yo‘ldoshlari bilan bog‘lanish
Harbiy dasturning asosiy qismi axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt sohasidagi yetakchi kremniy vodiysi gigantlariga ishonib topshirildi:
127 million dollarlik bosh pudratchi: Kontraktning katta qismini — 127 million dollarni Palantir Technologies qo‘lga kiritdi. Kompaniya ishlarga L3 Harris va Sierra Nevada kabi yirik mudofaa hamkorlarini ham jalb etmoqda;
Orbital sun’iy yo‘ldoshlar bilan integratsiya: Loyiha doirasida Yer atrofidagi koinot sun’iy yo‘ldoshlaridan olinadigan katta hajmdagi razvedka ma’lumotlarini real vaqt rejimida qayta ishlovchi mutlaqo yangi navigatsiya tizimi ishlab chiqiladi;
Ma’lumotlarni chaqmoqdek qayta ishlash: TITAN kompleksi harbiy kuchlarga turli datchiklar, dronlar va fazoviy apparatlardan olingan tasvirlarni bir lahzada jamlab, nishon koordinatalarini to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish tizimlariga yetkazish imkonini beradi.
Nishonga olish tezligi va sun’iy intellekt inqilobi
Harbiy tahlilchilar ushbu kelishuvni kelajak urushlarining yangi bosqichi sifatida baholamoqda:
Nishonni aniqlash vaqti qisqarmoqda: Pentagonning asosiy maqsadi — dushman obyektlari va texnikasini qidirib topish, tahlil qilish va qaror qabul qilish orasidagi vaqtni minimal darajagacha qisqartirishdir. Bu vazifani algoritmlar va sun’iy intellekt amalga oshiradi;
2027 yilgi ulkan buyurtmalar: Mazkur bosqich loyihaning boshlanishi bo‘lib, Pentagon ushbu aqlli raketa tizimlarini qo‘shinlarga ko‘plab yetkazib berish bo‘yicha qo‘shimcha yirik shartnomalarni 2027 yilda imzolashni rejalashtirmoqda;
Yer usti kuchlarining raqamli transformatsiyasi: Kompleks jang maydonida inson omiliga bog‘liq bo‘lgan xatolarni kamaytirib, yuqori aniqlikdagi raketalar zarbasi samaradorligini keskin oshiradi.
Sizningcha, harbiy qurol-yarog‘larni boshqarishda va nishonni tanlashda sun’iy intellektga to‘liq ishonish kelajakda qanday xavflarni tug‘dirishi mumkin? Kremniy vodiysi texnologiyalari an’anaviy urushlar tabiatini butunlay o‘zgartirib yuboradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…