Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdi

·18·Dunyo
Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdi

AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) sun’iy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan yangi avlod TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) raketa va razvedka tizimini seriyali ishlab chiqarishni boshlash uchun Palantir Technologies hamda Anduril Industries kompaniyalariga 192 million dollar mablag‘ ajratdi. Nufuzli Defense News nashrining ma’lum qilishicha, ushbu loyiha AQSH quruqlikdagi qo‘shinlarini modernizatsiya qilishda markaziy o‘rin tutib, uzoq masofadagi nishonlarni aniqlash va ularni bir necha soniya ichida yo‘q qilishga qaratilgan.

Palantir yetakchiligi va koinot sun’iy yo‘ldoshlari bilan bog‘lanish

Harbiy dasturning asosiy qismi axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt sohasidagi yetakchi kremniy vodiysi gigantlariga ishonib topshirildi:

  • 127 million dollarlik bosh pudratchi: Kontraktning katta qismini — 127 million dollarni Palantir Technologies qo‘lga kiritdi. Kompaniya ishlarga L3 Harris va Sierra Nevada kabi yirik mudofaa hamkorlarini ham jalb etmoqda;

  • Orbital sun’iy yo‘ldoshlar bilan integratsiya: Loyiha doirasida Yer atrofidagi koinot sun’iy yo‘ldoshlaridan olinadigan katta hajmdagi razvedka ma’lumotlarini real vaqt rejimida qayta ishlovchi mutlaqo yangi navigatsiya tizimi ishlab chiqiladi;

  • Ma’lumotlarni chaqmoqdek qayta ishlash: TITAN kompleksi harbiy kuchlarga turli datchiklar, dronlar va fazoviy apparatlardan olingan tasvirlarni bir lahzada jamlab, nishon koordinatalarini to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish tizimlariga yetkazish imkonini beradi.

Nishonga olish tezligi va sun’iy intellekt inqilobi

Harbiy tahlilchilar ushbu kelishuvni kelajak urushlarining yangi bosqichi sifatida baholamoqda:

  • Nishonni aniqlash vaqti qisqarmoqda: Pentagonning asosiy maqsadi — dushman obyektlari va texnikasini qidirib topish, tahlil qilish va qaror qabul qilish orasidagi vaqtni minimal darajagacha qisqartirishdir. Bu vazifani algoritmlar va sun’iy intellekt amalga oshiradi;

  • 2027 yilgi ulkan buyurtmalar: Mazkur bosqich loyihaning boshlanishi bo‘lib, Pentagon ushbu aqlli raketa tizimlarini qo‘shinlarga ko‘plab yetkazib berish bo‘yicha qo‘shimcha yirik shartnomalarni 2027 yilda imzolashni rejalashtirmoqda;

  • Yer usti kuchlarining raqamli transformatsiyasi: Kompleks jang maydonida inson omiliga bog‘liq bo‘lgan xatolarni kamaytirib, yuqori aniqlikdagi raketalar zarbasi samaradorligini keskin oshiradi.

Sizningcha, harbiy qurol-yarog‘larni boshqarishda va nishonni tanlashda sun’iy intellektga to‘liq ishonish kelajakda qanday xavflarni tug‘dirishi mumkin? Kremniy vodiysi texnologiyalari an’anaviy urushlar tabiatini butunlay o‘zgartirib yuboradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiBugun, 11:15“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiParlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiBugun, 10:11Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?Bugun, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi