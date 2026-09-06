Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildi
Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri boʻlgan Vivo oʻzining yangi avlod flagman smartfonlarini taqdim etishga shaylanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzoq kutilgan Vivo X500, Vivo X500 Pro hamda Vivo X500 Pro Max modellaridan iborat yangi turkum hozirning oʻzida Xitoydagi yirik JD.com savdo platformasida dastlabki buyurtmalar uchun ochiq ekani eʼlon qilindi. Smartfonlarning toʻlaqonli taqdimot marosimi esa joriy yilning 7-sentabr sanasiga belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur flagmanlar seriyasi mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Xususan, seriyaning asosiy modeli boʻlgan Vivo X500 oʻlchami 1/1,28 dyuymli ilgʻor LYTIA-828 asosiy kamerasi, LYTIA-610 telefoto obyektivi hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Shuningdek, Vivo X500 Pro modeli ham oʻxshash telefoto modulga ega boʻlishi kutilmoqda.
Ilgʻor imkoniyatlarga ega Pro Max versiyasiYangi turkumning eng ilgʻor va asosiy yulduzi sifatida Vivo X500 Pro Max modeli eʼtirof etilmoqda. Ushbu qurilma 2K piksellar soniga ega taʼsirchan 6,83 dyuymli BOE Q11 displeyi bilan taʼminlanadi. Smartfonning foto imkoniyatlari 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli asosiy sensor, 200 megapikselli kuchli HP telefoto moduli hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kameradan iborat.
Ishlab chiqaruvchi taqdim etayotgan maʼlumotlarga koʻra, flagman kamerasi geymbal (kardan suspenziyasi) darajasidagi barqarorlashtirish tizimiga ega boʻlib, u 3 graduslik kengaytirilgan burchak ostida ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, qurilma sekundiga 240 kadr tezlikda 4K formatida video yozib olish qobiliyatiga ega boʻlishi va dunyodagi ilk 2 nanometrli Dimensity 9600 Pro protsessori bilan jihozlanishi taʼkidlanmoqda.
Dasturiy taʼminot va kelgusidagi rejalarSmartfonlar nafaqat yuqori texnologiyali apparat qismi, balki ilgʻor dasturiy yechimlari bilan ham ajralib turadi. Xususan, yangi seriya foydalanuvchilarga bitta ekranning oʻzida bir vaqtning oʻzida beshta ilova bilan ishlash hamda ular oʻrtasida silliq tarzda oʻtish imkonini beruvchi Atomic Workbench funksiyasini taqdim etadi.
Avvalroq tahririyatimiz Vivo X500 Pro Max modeli IMEI maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgani va uning taxminiy xususiyatlari haqida xabar bergan edi. Shu bilan birga, shu hafta kompaniyaning mahsulot menejeri Xan Bosyan yangi qurilmaning Zeiss Super Dynamic kamerasi yordamida olingan videolarni namoyish etib, gadjet imkoniyatlarini amalda koʻrsatib berdi.
…