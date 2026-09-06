Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildi

·15·Texno
Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildi

Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri boʻlgan Vivo oʻzining yangi avlod flagman smartfonlarini taqdim etishga shaylanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzoq kutilgan Vivo X500, Vivo X500 Pro hamda Vivo X500 Pro Max modellaridan iborat yangi turkum hozirning oʻzida Xitoydagi yirik JD.com savdo platformasida dastlabki buyurtmalar uchun ochiq ekani eʼlon qilindi. Smartfonlarning toʻlaqonli taqdimot marosimi esa joriy yilning 7-sentabr sanasiga belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur flagmanlar seriyasi mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Xususan, seriyaning asosiy modeli boʻlgan Vivo X500 oʻlchami 1/1,28 dyuymli ilgʻor LYTIA-828 asosiy kamerasi, LYTIA-610 telefoto obyektivi hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Shuningdek, Vivo X500 Pro modeli ham oʻxshash telefoto modulga ega boʻlishi kutilmoqda.

Ilgʻor imkoniyatlarga ega Pro Max versiyasi

Yangi turkumning eng ilgʻor va asosiy yulduzi sifatida Vivo X500 Pro Max modeli eʼtirof etilmoqda. Ushbu qurilma 2K piksellar soniga ega taʼsirchan 6,83 dyuymli BOE Q11 displeyi bilan taʼminlanadi. Smartfonning foto imkoniyatlari 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli asosiy sensor, 200 megapikselli kuchli HP telefoto moduli hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kameradan iborat.

Ishlab chiqaruvchi taqdim etayotgan maʼlumotlarga koʻra, flagman kamerasi geymbal (kardan suspenziyasi) darajasidagi barqarorlashtirish tizimiga ega boʻlib, u 3 graduslik kengaytirilgan burchak ostida ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, qurilma sekundiga 240 kadr tezlikda 4K formatida video yozib olish qobiliyatiga ega boʻlishi va dunyodagi ilk 2 nanometrli Dimensity 9600 Pro protsessori bilan jihozlanishi taʼkidlanmoqda.

Dasturiy taʼminot va kelgusidagi rejalar

Smartfonlar nafaqat yuqori texnologiyali apparat qismi, balki ilgʻor dasturiy yechimlari bilan ham ajralib turadi. Xususan, yangi seriya foydalanuvchilarga bitta ekranning oʻzida bir vaqtning oʻzida beshta ilova bilan ishlash hamda ular oʻrtasida silliq tarzda oʻtish imkonini beruvchi Atomic Workbench funksiyasini taqdim etadi.

Avvalroq tahririyatimiz Vivo X500 Pro Max modeli IMEI maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgani va uning taxminiy xususiyatlari haqida xabar bergan edi. Shu bilan birga, shu hafta kompaniyaning mahsulot menejeri Xan Bosyan yangi qurilmaning Zeiss Super Dynamic kamerasi yordamida olingan videolarni namoyish etib, gadjet imkoniyatlarini amalda koʻrsatib berdi.

VivoSmartfonTexnologiyaFlagmanYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiBugun, 10:59Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiXiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiBugun, 03:22Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiSamsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiBugun, 01:52Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiNoutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiKecha, 22:57Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi