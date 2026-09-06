Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdi

·39·Sport
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdi

Saudiya Arabistoni chempionatining navbatdagi turida qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv futbol olamining diqqat markazida boʻldi. Goal.com xabar berishicha, «Al-Nasr» jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo raqib futbolchining taktik koʻrsatmalari yozilgan qogʻozni poylab koʻrishga urinib, maydonda barchaning kulgisini qistirgan qiziqarli vaziyatni keltirib chiqardi. Biroq bu hazilomuz holat jamoaning oʻyindagi magʻlubiyatini yashira olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur qiziqarli voqea oʻyin qizgʻin palla borayotgan bir paytda yuz berdi. «Al-Ittihod» futbolchisi Danilo zaxiradagi murabbiylar shtabidan taktik koʻrsatmalar yozilgan qogʻoz parchasini qabul qilib olgan edi. Buni sezib qolgan Cristiano Ronaldo darhol himoyachining yoniga borib, uning qoʻlidagi yozuvlarni sir boy bermasdan koʻzdan kechirishga urindi. Bu samimiy va hazilomuz lahza maydondagi taranglikni biroz yumshatgan boʻlsa-da, oʻyin yakuni mehmonlar uchun koʻngildagidek yakunlanmadi.

Maydondagi hazil va ogʻir magʻlubiyat

Taktik qogʻozni oʻgʻrincha koʻrishga urinish epizodi ijobiy kayfiyat bagʻishlaganiga qaramamay, «Al-Nasr» sardori oʻz jamoasini mavsumdagi ilk magʻlubiyatdan saqlanib qola olmadi. Qattiq qarshiliklarga boy oʻtgan bahsda «Al-Ittihod» raqibini 2:1 hisobida taslim etdi. Oʻyinda mezbonlarning hujumchisi George Ilenikhena birinchi boʻlimning oʻzidayoq dubl qayd etib, gʻalabada hal qiluvchi rol oʻynadi. Tanaffusga qadar Angelo Gabriel kiritgan gol esa mehmonlarning javobsiz qolmagan yagona harakati boʻldi.

Ushbu magʻlubiyat «Al-Nasr» uchun chempionat boshlanishidagi jiddiy sinov boʻldi. Natijada, jamoa turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan «Al-Hilol»dan uch ochko ortda qolib ketdi. Oʻz navbatida, «Al-Ittihod» oʻz ochkolari sonini 11 taga yetkazib, turnir jadvalining toʻrtinchi pogʻonasiga koʻtarilib oldi. Bu esa mamlakat chempionatidagi raqobat har qachongidagidan ham kuchayganini koʻrsatadi.

Oldinda turgan vazifalar va navbatdagi oʻyinlar

«Al-Nasr» bosh murabbiyi oldida endilikda qisqa fursatda oʻyin sifatini yaxshilash va yoʻqotilgan ochkolar oʻrnini qoplash vazifasi turibdi. Xususan, jamoa sardori Cristiano Ronaldoning maydondagi samaradorligini oshirish talab etiladi, chunki portugaliyalik yulduz joriy mavsumdagi dastlabki toʻrtta liga oʻyinida atigi ikki bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan xolos.

Klub oldida hujum chizigʻini yanada oʻtkirlashtirish va himoyadagi xatoliklarni bartaraf etish asosiy ustuvor vazifa sifatida turibdi. Jamoa muxlislari va murabbiylar shtabi yaqinlashib kelayotgan uchrashuvlarda, jumladan sentyabr oyiga rejalashtirilgan oʻyinlarda ijobiy natija qayd etilishiga umid bogʻlamoqda. Buning uchun esa «Al-Nasr» tezkor ravishda oʻz oʻyinini tiklab, gʻalabali yoʻlga qaytishi shart.

Cristiano RonaldoAl NassrAl IttihodSaudiya Pro LigasiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alabaBugun, 09:45Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)