Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdi
Saudiya Arabistoni chempionatining navbatdagi turida qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv futbol olamining diqqat markazida boʻldi. Goal.com xabar berishicha, «Al-Nasr» jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo raqib futbolchining taktik koʻrsatmalari yozilgan qogʻozni poylab koʻrishga urinib, maydonda barchaning kulgisini qistirgan qiziqarli vaziyatni keltirib chiqardi. Biroq bu hazilomuz holat jamoaning oʻyindagi magʻlubiyatini yashira olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur qiziqarli voqea oʻyin qizgʻin palla borayotgan bir paytda yuz berdi. «Al-Ittihod» futbolchisi Danilo zaxiradagi murabbiylar shtabidan taktik koʻrsatmalar yozilgan qogʻoz parchasini qabul qilib olgan edi. Buni sezib qolgan Cristiano Ronaldo darhol himoyachining yoniga borib, uning qoʻlidagi yozuvlarni sir boy bermasdan koʻzdan kechirishga urindi. Bu samimiy va hazilomuz lahza maydondagi taranglikni biroz yumshatgan boʻlsa-da, oʻyin yakuni mehmonlar uchun koʻngildagidek yakunlanmadi.
Maydondagi hazil va ogʻir magʻlubiyatTaktik qogʻozni oʻgʻrincha koʻrishga urinish epizodi ijobiy kayfiyat bagʻishlaganiga qaramamay, «Al-Nasr» sardori oʻz jamoasini mavsumdagi ilk magʻlubiyatdan saqlanib qola olmadi. Qattiq qarshiliklarga boy oʻtgan bahsda «Al-Ittihod» raqibini 2:1 hisobida taslim etdi. Oʻyinda mezbonlarning hujumchisi George Ilenikhena birinchi boʻlimning oʻzidayoq dubl qayd etib, gʻalabada hal qiluvchi rol oʻynadi. Tanaffusga qadar Angelo Gabriel kiritgan gol esa mehmonlarning javobsiz qolmagan yagona harakati boʻldi.
Ushbu magʻlubiyat «Al-Nasr» uchun chempionat boshlanishidagi jiddiy sinov boʻldi. Natijada, jamoa turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan «Al-Hilol»dan uch ochko ortda qolib ketdi. Oʻz navbatida, «Al-Ittihod» oʻz ochkolari sonini 11 taga yetkazib, turnir jadvalining toʻrtinchi pogʻonasiga koʻtarilib oldi. Bu esa mamlakat chempionatidagi raqobat har qachongidagidan ham kuchayganini koʻrsatadi.
Oldinda turgan vazifalar va navbatdagi oʻyinlar«Al-Nasr» bosh murabbiyi oldida endilikda qisqa fursatda oʻyin sifatini yaxshilash va yoʻqotilgan ochkolar oʻrnini qoplash vazifasi turibdi. Xususan, jamoa sardori Cristiano Ronaldoning maydondagi samaradorligini oshirish talab etiladi, chunki portugaliyalik yulduz joriy mavsumdagi dastlabki toʻrtta liga oʻyinida atigi ikki bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan xolos.
Klub oldida hujum chizigʻini yanada oʻtkirlashtirish va himoyadagi xatoliklarni bartaraf etish asosiy ustuvor vazifa sifatida turibdi. Jamoa muxlislari va murabbiylar shtabi yaqinlashib kelayotgan uchrashuvlarda, jumladan sentyabr oyiga rejalashtirilgan oʻyinlarda ijobiy natija qayd etilishiga umid bogʻlamoqda. Buning uchun esa «Al-Nasr» tezkor ravishda oʻz oʻyinini tiklab, gʻalabali yoʻlga qaytishi shart.
…