Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi

·4·Dunyo
Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi
Qisqacha

Donald Tramp 2026 yil kuzida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yangi uchrashuv o'tkazmoqchi ekanini tasdiqladi. Muzokaralarning asosiy maqsadi Pxenyanning yadroviy dasturi bo'yicha to'xtab qolgan muloqotni qayta boshlashdan iborat. Trampning aytishicha, KXDRda taxminan 57 ta yadro zaryadi mavjud va u Kim Chen In bilan munosabatlarini yaxshi deb baholagan.

AQSH Prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan joriy yilning o‘zida yangi uchrashuv o‘tkazish niyatida ekanini tasdiqladi. Oq uy oldida jurnalistlar bilan muloqotda bo‘lgan davlat rahbari KXDRning yadroviy salohiyatini ochiqlab, Pxenyan bilan munosabatlarni shaxsiy diplomatiya orqali qayta tiklashga tayyorligini bildirdi.

«Unda 57 ta qudratli yadro quroli bor»: Trampning bayonoti

AQSH Prezidenti KXDR rahbari bilan munosabatlarini yuqori baholab, yadroviy muammoni hal qilishda rahbarlik omili muhimligini ta’kidladi:

"Ha, men u bilan albatta uchrashaman. Kim Chen In bilan munosabatlarimiz yaxshi. Unda juda qudratli 57 ta yadro quroli bor. Bunga aslida yo‘l qo‘ymaslik kerak edi, ammo bu qurollar hozir unda mavjud. Men uni juda yaxshi bilaman. Bizda aqlli prezident bo‘lsa, uning ishlari yaxshi bo‘ladi. Agar rahbar nodon bo‘lsa, hech narsa o‘xshamaydi. Kim Chen In menga doimo katta hurmat bilan munosabatda bo‘lgan.", - dedi Donald Tramp.

Tramp va Kim Chen In muloqoti xronikasi

Ko‘rsatkich

Tarixiy faktlar va kutilayotgan uchrashuv

Avvalgi uchrashuvlar soni

Jami 3 marta (2018 yilda 1 ta, 2019 yilda 2 ta sammit)

Muzokaralar to‘xtashi sababi

Yadro infratuzilmasini yo‘q qilish va sanksiyalarni bekor qilishdagi kelishmovchilik

KXDRning hozirgi salohiyati

Tramp bayonotiga ko‘ra, taxminan 57 ta yadro zaryadi

Yangi uchrashuv muddati

2026 yilning kuz oylari (The Wall Street Journal)

Bosh maqsad

Pxenyanning yadroviy dasturi bo‘yicha to‘xtab qolgan muzokaralarni qayta boshlash

Kuzda kutilayotgan yangi tarixiy sammit

The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Tramp ma’muriyati Pxenyan yadro dasturi bo‘yicha to‘xtab qolgan muloqotni qayta tiklash uchun shu yilning kuzida to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv tashkil etishni rejalashtirmoqda.

Shu hafta boshida Shimoliy Koreya yetakchisi Vashingtonning muloqot taklifiga ijobiy javob bergani ma’lum qilindi. Ekspertlarning fikricha, tomonlarning to‘rtinchi bor yuzma-yuz kelishi Koreya yarim orolidagi keskinlikni pasaytirish va global xavfsizlikni mustahkamlash uchun yangi imkoniyat bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Donald Tramp va Kim Chen In o‘rtasida kutilayotgan yangi uchrashuv Shimoliy Koreyaning yadroviy qurollaridan voz kechishiga olib keladimi yoki avvalgidek natijasiz tugaydimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat ixlosmandlariga ushbu muhim tahliliy xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiBugun, 08:00Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiFransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiBugun, 07:52Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiBugun, 07:42Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiBugun, 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi