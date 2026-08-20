Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi
Donald Tramp 2026 yil kuzida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yangi uchrashuv o'tkazmoqchi ekanini tasdiqladi. Muzokaralarning asosiy maqsadi Pxenyanning yadroviy dasturi bo'yicha to'xtab qolgan muloqotni qayta boshlashdan iborat. Trampning aytishicha, KXDRda taxminan 57 ta yadro zaryadi mavjud va u Kim Chen In bilan munosabatlarini yaxshi deb baholagan.
AQSH Prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan joriy yilning o‘zida yangi uchrashuv o‘tkazish niyatida ekanini tasdiqladi. Oq uy oldida jurnalistlar bilan muloqotda bo‘lgan davlat rahbari KXDRning yadroviy salohiyatini ochiqlab, Pxenyan bilan munosabatlarni shaxsiy diplomatiya orqali qayta tiklashga tayyorligini bildirdi.
«Unda 57 ta qudratli yadro quroli bor»: Trampning bayonoti
AQSH Prezidenti KXDR rahbari bilan munosabatlarini yuqori baholab, yadroviy muammoni hal qilishda rahbarlik omili muhimligini ta’kidladi:
"Ha, men u bilan albatta uchrashaman. Kim Chen In bilan munosabatlarimiz yaxshi. Unda juda qudratli 57 ta yadro quroli bor. Bunga aslida yo‘l qo‘ymaslik kerak edi, ammo bu qurollar hozir unda mavjud. Men uni juda yaxshi bilaman. Bizda aqlli prezident bo‘lsa, uning ishlari yaxshi bo‘ladi. Agar rahbar nodon bo‘lsa, hech narsa o‘xshamaydi. Kim Chen In menga doimo katta hurmat bilan munosabatda bo‘lgan.", - dedi Donald Tramp.
Tramp va Kim Chen In muloqoti xronikasi
Ko‘rsatkich
Tarixiy faktlar va kutilayotgan uchrashuv
Avvalgi uchrashuvlar soni
Jami 3 marta (2018 yilda 1 ta, 2019 yilda 2 ta sammit)
Muzokaralar to‘xtashi sababi
Yadro infratuzilmasini yo‘q qilish va sanksiyalarni bekor qilishdagi kelishmovchilik
KXDRning hozirgi salohiyati
Tramp bayonotiga ko‘ra, taxminan 57 ta yadro zaryadi
Yangi uchrashuv muddati
2026 yilning kuz oylari (The Wall Street Journal)
Bosh maqsad
Pxenyanning yadroviy dasturi bo‘yicha to‘xtab qolgan muzokaralarni qayta boshlash
Kuzda kutilayotgan yangi tarixiy sammit
The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Tramp ma’muriyati Pxenyan yadro dasturi bo‘yicha to‘xtab qolgan muloqotni qayta tiklash uchun shu yilning kuzida to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv tashkil etishni rejalashtirmoqda.
Shu hafta boshida Shimoliy Koreya yetakchisi Vashingtonning muloqot taklifiga ijobiy javob bergani ma’lum qilindi. Ekspertlarning fikricha, tomonlarning to‘rtinchi bor yuzma-yuz kelishi Koreya yarim orolidagi keskinlikni pasaytirish va global xavfsizlikni mustahkamlash uchun yangi imkoniyat bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Donald Tramp va Kim Chen In o‘rtasida kutilayotgan yangi uchrashuv Shimoliy Koreyaning yadroviy qurollaridan voz kechishiga olib keladimi yoki avvalgidek natijasiz tugaydimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat ixlosmandlariga ushbu muhim tahliliy xabarni darhol ulashing!
…