KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?

·21·Dunyo
KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?

Tinch okeani mintaqasida geosiyosiy keskinlik yana bir bor eng yuqori nuqtaga ko‘tarildi. Shimoliy Koreya shanba kuni navbatdagi raketa sinovini amalga oshirib, mintaqa davlatlari va okean orti harbiy tizimlarini sergaklantirdi. Janubiy Koreya Qurolli kuchlari bosh shtab boshliqlari birlashgan qo‘mitasi KXDR Yaponiya dengizi (Sharqiy dengiz) tomon navbatdagi raketani uchirganini rasman qayd etdi. Pxenyanning ushbu kutilmagan demarshi fonida AQSHning Tinch okeani mintaqasidagi harbiy qo‘mondonligi (USINDOPACOM / USPACOM) zudlik bilan maxsus bayonot bilan chiqib, holatni diqqat bilan kuzatayotgani va ittifoqchilar bilan shoshilinch maslahatlashuvlar olib borilayotganini ma’lum qildi. Xo‘sh, Kim Chen In armiyasi qanday turdagi qurolni sinovdan o‘tkazdi, bu Vashington va Seul uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘diradimi va Oq uy ushbu sinovga qanday harbiy-siyosiy javob tayyorlamoqda?

«Biz sinovni kuzatdik»: Pentagon va AQSH qo‘mondonligining rasmiy pozitsiyasi

AQSH harbiy doiralari Shimoliy Koreyaning havoga ko‘targan quroli trayektoriyasini real vaqt rejimida nazorat qildi:

  • «Yaqindagi puskdan xabardormiz»: AQSH Tinch okeani qo‘mondonligi bayonotida: «Bizga yaqinda sodir bo‘lgan raketa uchirilishi ma’lum. Biz ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan yaqin maslahatlashuvlarni olib bormoqdamiz», deya holat tasdiqlandi;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri xavf yo‘q: Amerikalik harbiy tahlilchilarning birlamchi xulosalariga ko‘ra, mazkur sinov AQSH shaxsiy tarkibi, mamlakat hududi yoki mintaqadagi ittifoqchilarga bevosita yoki lahzalik xavf tug‘dirmaydi;

  • Ittifoqchilarga mutlaq qalqon: Pentagon bayonotida Vashington o‘z hududi daxlsizligini saqlash hamda Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ittifoqchilarini himoya qilish bo‘yicha o‘z majburiyatlariga sodiq qolishini yana bir bor qat’iy eslatib o‘tdi.

Yaponiya dengizi tomon parvoz: Seul bong urmoqda

Janubiy Koreya mudofaa idoralari Pxenyanning shanba kungi faolligi yuzasidan ma’lumotlarni ochiqladi:

  • Sharqiy dengiz yo‘nalishi: Janubiy Koreya Shtab boshliqlari birlashgan qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, uchirilgan snaryad Yaponiya dengizi akvatoriyasi tomon yo‘naltirilgan;

  • Yuqori jangovar shaylik: Janubiy Koreya va AQSH birlashgan razvedka tizimlari raketaning uchish masofasi, maksimal balandi va aniq turini (ballistik yoki qanotli raketa) aniqlash bo‘yicha tahliliy ishlarni davom ettirmoqda;

  • Chegaradagi sergaklik: Seul chegara bo‘ylab kuzatuv va radar stansiyalarini eng yuqori kuzatuv rejimiga o‘tkazdi.

Pxenyan nimani ko‘zlamoqda? Mintaqadagi yangi bosim to‘lqini

KXDRning ketma-ket raketa sinovlari xalqaro tahlilchilar tomonidan bir nechta strategik maqsadlar bilan izohlanmoqda:

  • Harbiy texnologiyalarni takomillashtirish: Shimoliy Koreya o‘z raketa arsenalini, shu jumladan qattiq yoqilg‘ili va manevr qiluvchi jangovar kallaklarni sinovdan o‘tkazishni sur’at bilan davom ettirmoqda;

  • AQSH va uning ittifoqchilariga bosim: Vashingtondagi saylovoldi va siyosiy noaniqliklar fonida Kim Chen In ma’muriyati o‘zining yadroviy-raketa maqomini kuchli pozitsiya sifatida namoyish etishga urinmoqda;

  • Qo‘shma mashg‘ulotlarga javob: Pxenyan AQSH, Janubiy Koreya va Yaponiyaning mintaqada o‘tkazayotgan harbiy mashg‘ulotlarini ochiq tahdid sifatida baholab, bunga «kuch namoyishi» orqali javob qaytarmoqda.

Shimoliy Koreyaning shanba kungi raketa parvozi Tinch okeani havzasida harbiy muvozanat naqadar nozik ekanini yana bir bor isbotladi. Garchi AQSH hozircha to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf yo‘qligini aytayotgan bo‘lsa-da, Vashington, Seul va Tokio o‘rtasidagi mudofaa ittifoqi tezkor qarshi choralarni kuchaytirishi shubhasiz.

Sizningcha, KXDRning tinimsiz raketa sinovlari mintaqada yangi yirik qurolli to‘qnashuvga olib kelishi mumkinmi yoki bu shunchaki muzokaralar oldidan siyosiy kuch ko‘rsatishmi? AQSH va uning ittifoqchilari Pxenyanning raketa dasturini to‘xtatishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Uzoq Sharqdagi ushbu tahlikali xabar tahlilini barcha do‘stlaringizga ulashing!

KXDR raketa sinoviTinch okeani qo‘mondonligiYaponiya dengiziKim Chen In
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Bugun, 18:08Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi