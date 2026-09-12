KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?
Tinch okeani mintaqasida geosiyosiy keskinlik yana bir bor eng yuqori nuqtaga ko‘tarildi. Shimoliy Koreya shanba kuni navbatdagi raketa sinovini amalga oshirib, mintaqa davlatlari va okean orti harbiy tizimlarini sergaklantirdi. Janubiy Koreya Qurolli kuchlari bosh shtab boshliqlari birlashgan qo‘mitasi KXDR Yaponiya dengizi (Sharqiy dengiz) tomon navbatdagi raketani uchirganini rasman qayd etdi. Pxenyanning ushbu kutilmagan demarshi fonida AQSHning Tinch okeani mintaqasidagi harbiy qo‘mondonligi (USINDOPACOM / USPACOM) zudlik bilan maxsus bayonot bilan chiqib, holatni diqqat bilan kuzatayotgani va ittifoqchilar bilan shoshilinch maslahatlashuvlar olib borilayotganini ma’lum qildi. Xo‘sh, Kim Chen In armiyasi qanday turdagi qurolni sinovdan o‘tkazdi, bu Vashington va Seul uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘diradimi va Oq uy ushbu sinovga qanday harbiy-siyosiy javob tayyorlamoqda?
«Biz sinovni kuzatdik»: Pentagon va AQSH qo‘mondonligining rasmiy pozitsiyasi
AQSH harbiy doiralari Shimoliy Koreyaning havoga ko‘targan quroli trayektoriyasini real vaqt rejimida nazorat qildi:
«Yaqindagi puskdan xabardormiz»: AQSH Tinch okeani qo‘mondonligi bayonotida: «Bizga yaqinda sodir bo‘lgan raketa uchirilishi ma’lum. Biz ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan yaqin maslahatlashuvlarni olib bormoqdamiz», deya holat tasdiqlandi;
To‘g‘ridan to‘g‘ri xavf yo‘q: Amerikalik harbiy tahlilchilarning birlamchi xulosalariga ko‘ra, mazkur sinov AQSH shaxsiy tarkibi, mamlakat hududi yoki mintaqadagi ittifoqchilarga bevosita yoki lahzalik xavf tug‘dirmaydi;
Ittifoqchilarga mutlaq qalqon: Pentagon bayonotida Vashington o‘z hududi daxlsizligini saqlash hamda Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ittifoqchilarini himoya qilish bo‘yicha o‘z majburiyatlariga sodiq qolishini yana bir bor qat’iy eslatib o‘tdi.
Yaponiya dengizi tomon parvoz: Seul bong urmoqda
Janubiy Koreya mudofaa idoralari Pxenyanning shanba kungi faolligi yuzasidan ma’lumotlarni ochiqladi:
Sharqiy dengiz yo‘nalishi: Janubiy Koreya Shtab boshliqlari birlashgan qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, uchirilgan snaryad Yaponiya dengizi akvatoriyasi tomon yo‘naltirilgan;
Yuqori jangovar shaylik: Janubiy Koreya va AQSH birlashgan razvedka tizimlari raketaning uchish masofasi, maksimal balandi va aniq turini (ballistik yoki qanotli raketa) aniqlash bo‘yicha tahliliy ishlarni davom ettirmoqda;
Chegaradagi sergaklik: Seul chegara bo‘ylab kuzatuv va radar stansiyalarini eng yuqori kuzatuv rejimiga o‘tkazdi.
Pxenyan nimani ko‘zlamoqda? Mintaqadagi yangi bosim to‘lqini
KXDRning ketma-ket raketa sinovlari xalqaro tahlilchilar tomonidan bir nechta strategik maqsadlar bilan izohlanmoqda:
Harbiy texnologiyalarni takomillashtirish: Shimoliy Koreya o‘z raketa arsenalini, shu jumladan qattiq yoqilg‘ili va manevr qiluvchi jangovar kallaklarni sinovdan o‘tkazishni sur’at bilan davom ettirmoqda;
AQSH va uning ittifoqchilariga bosim: Vashingtondagi saylovoldi va siyosiy noaniqliklar fonida Kim Chen In ma’muriyati o‘zining yadroviy-raketa maqomini kuchli pozitsiya sifatida namoyish etishga urinmoqda;
Qo‘shma mashg‘ulotlarga javob: Pxenyan AQSH, Janubiy Koreya va Yaponiyaning mintaqada o‘tkazayotgan harbiy mashg‘ulotlarini ochiq tahdid sifatida baholab, bunga «kuch namoyishi» orqali javob qaytarmoqda.
Shimoliy Koreyaning shanba kungi raketa parvozi Tinch okeani havzasida harbiy muvozanat naqadar nozik ekanini yana bir bor isbotladi. Garchi AQSH hozircha to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf yo‘qligini aytayotgan bo‘lsa-da, Vashington, Seul va Tokio o‘rtasidagi mudofaa ittifoqi tezkor qarshi choralarni kuchaytirishi shubhasiz.
Sizningcha, KXDRning tinimsiz raketa sinovlari mintaqada yangi yirik qurolli to‘qnashuvga olib kelishi mumkinmi yoki bu shunchaki muzokaralar oldidan siyosiy kuch ko‘rsatishmi? AQSH va uning ittifoqchilari Pxenyanning raketa dasturini to‘xtatishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Uzoq Sharqdagi ushbu tahlikali xabar tahlilini barcha do‘stlaringizga ulashing!
…