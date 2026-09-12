«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi
AQSH media olamining eng shov-shuvli va ko‘p bahslarga sabab bo‘luvchi jurnalistlaridan biri, sobiq Fox News teleboshlovchisi Taker Karlson navbatdagi portlovchi bayonoti bilan dunyo jamoatchiligi e’tiborini tortdi. Rossiya poytaxti va Qo‘shma Shtatlarning eng yirik ramziy shahri bo‘lmish Nyu-Yorkni taqqoslagan amerikalik jurnalist kutilmagan xulosaga keldi. Karlson Russia Today telekanaliga bergan katta intervyusida Moskva shahri nafaqat Nyu-Yorkdan yoqimliroq, balki undan «cheksiz darajada ustun va yaxshiroq» ekanini ochiq-oydin ta’kidladi. O‘z vatanida ushbu fikrlari uchun keskin hujumlar va tanqidlar ostida qolganiga qaramay, u ko‘rgan haqiqatlaridan qaytmasligini ma’lum qildi. Xo‘sh, amerikalik taniqli media yulduzi o‘z yurtining eng mashhur shahrini nega bu darajada keskin tanqid qildi, Moskva uni nimasi bilan hayratga soldi va nega uning bu gaplari Vashingtonda jiddiy siyosiy g‘azab uyg‘otdi?
«Buni bilishni istamagandim, ammo ko‘rdim»: Taker Karlsonning iqrori
Amerikalik jurnalist ikki global megapolis o‘rtasidagi tafovutni tasvirlar ekan, hissiyotlarini yashirib o‘tirmadi:
«Cheksiz darajada yaxshiroq»: Karlson intervyu davomida: «Moskva shunchaki Nyu-Yorkdan yoqimliroq emas, balki Nyu-Yorkdan ancha, cheksiz darajada yaxshiroq... Men buni bilishni istamagandim, ammo bildim», deya baho berdi;
O‘z ko‘zi bilan ko‘rgan reallik: Jurnalist o‘z so‘zlarida hech narsani uydirmaganini va Rossiya poytaxtida ko‘rgan shaxsiy taassurotlariga asoslanganini bildirdi;
Shok effekti: AQSHda shahar infratuzilmasi, tozalik va xavfsizlik bo‘yicha muammolar avj olgan bir pallada, Rossiya shahar muhitining zamonaviyligi amerikalik teleboshlovchini lol qoldirgan.
Haqiqat uchun bosim: Jurnalist AQSHda nega nishonga aylandi?
Karlsonning ochiq bayonotlari Qo‘shma Shtatlar siyosiy va media doiralarida iliq qarshi olinmadi:
Doimiy va qattiq tanqidlar: Boshlovchi o‘z yurtida Moskva haqida ijobiy gapirgani uchun tinimsiz ravishda keskin hujumlarga va ayblovlarga duchor bo‘lganini yashirmadi;
«Men shunchaki haqiqatni aytdim»: Siyosiy bosimlarga javoban Karlson: «Bu so‘zlarim uchun meni doimo qattiq tanqid qilishdi, ammo axir men shunchaki bor haqiqatni aytdim-ku... Men hech narsa to‘qib chiqarmadim, faqat o‘z ko‘zim bilan ko‘rganlarimni gapirdim», deya o‘zini himoya qildi;
Media senzuraga qarshi isyon: Jurnalist zamonaviy G‘arb OAVlarida ma’lum siyosiy qoliplarga to‘g‘ri kelmaydigan real faktlarni ochiq aytish tobora taqiqlanib borayotganiga ishora qildi.
Nyu-York va Moskva: Infratuzilma va xavfsizlik fonidagi inqiroz
Taker Karlsonning bunday bayonoti ortida Amerika megapolislarining bugungi jiddiy muammolari yotibdi:
Nyu-Yorkdagi tanazzul muammosi: So‘nggi yillarda Nyu-York metrosidagi tartibsizliklar, ko‘chalardagi chiqindilar, jinoyatchilikning o‘sishi va uysizlar muammosi mahalliy aholi va sayyohlarning asosiy shikoyatiga aylangan;
Moskva infratuzilmasining yutug‘i: Karlson ilgari ham Moskvaning toza ko‘chalari, xavfsiz va muhtasham metrosi, oziq-ovqat do‘konlaridagi xilma-xillik va umumiy shahar tartibini alohida e’tirof etgan edi;
Siyosiy polemika: Ushbu solishtiruv G‘arb va Sharq shaharsozlik modellari, ijtimoiy xavfsizlik va megapolislarni boshqarish sifati bo‘yicha global bahslarni yanada alangalatdi.
Taker Karlsonning ushbu bahsli chiqishi AQSH jamiyatida o‘z shaharlari muammolariga tik qarash va G‘arb standartlari haqidagi dogmalarni qayta ko‘rib chiqishga undovchi navbatdagi media portlash bo‘ldi.
Sizningcha, Taker Karlsonning Moskvani Nyu-Yorkdan cheksiz darajada ustun qo‘yishi xolis jurnalistik kuzatuvmi yoki siyosiy piar va populizm? Bugungi kunda dunyo megapolislari uchun nima muhimroq — tarixiy erkinlikmi yoki ko‘chalardagi xavfsizlik va tozalik? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo mediasidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini do‘stlaringizga ulashing!
…