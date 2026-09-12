Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi

·29·Dunyo
Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi

Atlantika okeanining eng muhim va ekologik jihatdan nozik suv havzalaridan biri bo‘lgan Meksika ko‘rfazida yirik ekologik favqulodda holat yuz berdi. Meksika milliy fan vazirligi va Meksika ko‘rfazi doimiy rasadxonasi tomonidan tasdiqlangan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, davlatga qarashli yirik neft giganti Pemex kompaniyasiga tegishli dengiz osti quvurida to‘satdan neft oqib chiqishi kuzatilgan. Kampeche shtatidagi Syudad-del-Karmen shahridan taxminan 46 dengiz mili shimolda sodir bo‘lgan ushbu avariya ortidan hukumat zudlik bilan yuqori jangovar va qutqaruv shayligini e’lon qildi. Falokat hududiga mamlakat Harbiy-dengiz kuchlarining jangovar patrul kemalari, aviatsiya va yuzlab harbiylar tashlandi.

Xo‘sh, ulkan neft dog‘i qancha maydonga tarqalmoqda, sohil bo‘yidagi ekotizimga real tahdid bormi va yaqin kunlarda kutilayotgan sovuq front vaziyatni qanday chigallashtirishi mumkin?

10 sentyabrdagi halokat va Pemex quvuridagi yorilish: Hodisa qanday aniqlandi?

Favqulodda hodisa tafsilotlari ilmiy muassasalar tomonidan ochiqlandi:

  • Rasadxonaning shoshilinch bongi: 10 sentyabr kuni Meksika ko‘rfazi doimiy rasadxonasi Syudad-del-Karmen shahridan 46 dengiz mili narida joylashgan Pemex dengiz obyektlarida neft to‘kilishi sodir bo‘lganini qayd etdi va ilmiy idora bu haqda rasman ma’lum qildi;

  • Dengiz osti quvuridagi avariya: Mutaxassislarning dastlabki tekshiruvlari uglevodorodlarning aynan suvosti neft quvuridan ochiq dengizga sizib chiqqanini tasdiqladi;

  • Qat’iy ekologik nazorat: Neftni to‘xtatish, suv yuzini tozalash va shikastlangan quvurni ta’mirlash bo‘yicha barcha harakatlar Meksikaning Xavfsizlik, energetika va atrof-muhit agentligi (ASEA) tomonidan to‘liq nazoratga olindi.

Harbiy-dengiz kuchlari safarbarligi: GRAME maxsus rejasi ishga tushdi

Meksika hukumati neft dog‘ining ochiq dengizda yoyilib ketishining oldini olish uchun barcha resurslarni jalb qildi:

  • «GRAME» favqulodda protokoli: Neft sizib chiqqan kuniyoq favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish mintaqaviy guruhining (GRAME) mahalliy rejasi faollashtirildi;

  • ARM Guanajuato patrul kemasi: Harbiy-dengiz kuchlarining bayroqdor okean patrul kemasi falokat joyiga yetib bordi;

  • Dengiz va havo kuchlari alyansi: Neft to‘plash va to‘siqlar qo‘yish jarayoniga yana 4 ta maxsus kema, 2 ta samolyot va vertolyotlar jalb etildi;

  • 255 nafar dengiz piyodasi va harbiylar: 255 nafar harbiy xizmatchi dengiz yuzidagi qora moyni yig‘ib olish va izolyatsiya qilish ishlariga safarbar qilindi.

Xavf qanchalik yuqori? Sovuq front omili va ekologik prognozlar

Mutaxassislar dengiz oqimi va shamol yo‘nalishini sinchkovlik bilan hisoblab chiqmoqda:

  • Hozircha sohil uchun xavf past: Rasadxona hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirgi kunlarda neft dog‘ining quruqlikka yoki nozik qo‘riqxona hududlariga yetib borish ehtimoli juda past darajada baholanmoqda;

  • Yaqin 10 kunlikdagi katta tahdid: Biroq olimlar mintaqaga kirib kelishi kutilayotgan sovuq havo fronti sababli ob-havo va oqim yo‘nalishi tubdan o‘zgarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda;

  • Oqimning burilishi xavfi: Shamol va siklonlar ta’sirida neft dog‘i to‘satdan qirg‘oq bo‘ylari yoki baliqchilik hududlari tomon siljishi mumkin, shu bois to‘siqlarni o‘rnatish va moyni yig‘ishtirish sur’ati ikki barobar tezlashtirilmoqda.

Meksika ko‘rfazi dunyoning eng yirik neft qazib olish markazlaridan biri bo‘lishi bilan birga, noyob dengiz faunasi va turizm maskani hamdir. Harbiylar va muhandislarning shiddatli harakatlari ushbu avariyani yirik ekologik halokatga aylanib ketishdan saqlab qolishga qaratilgan.

Sizningcha, ochiq dengizda neft qazib oluvchi global kompaniyalarga nisbatan ekologik xavfsizlik talablari va jarimalar yanada kuchaytirilishi kerakmi? Kutilayotgan sovuq front va to‘fonlar sharoitida harbiylar neft dog‘ini to‘liq jilovlay oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Meksika ko‘rfazidagi ushbu xavotirli hodisa tahlilini barcha tabiat ixlosmandlariga ulashing!

Meksika ko‘rfaziPemeksNeft oqimiASЕA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Bugun, 18:08Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada