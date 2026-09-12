Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi
Atlantika okeanining eng muhim va ekologik jihatdan nozik suv havzalaridan biri bo‘lgan Meksika ko‘rfazida yirik ekologik favqulodda holat yuz berdi. Meksika milliy fan vazirligi va Meksika ko‘rfazi doimiy rasadxonasi tomonidan tasdiqlangan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, davlatga qarashli yirik neft giganti Pemex kompaniyasiga tegishli dengiz osti quvurida to‘satdan neft oqib chiqishi kuzatilgan. Kampeche shtatidagi Syudad-del-Karmen shahridan taxminan 46 dengiz mili shimolda sodir bo‘lgan ushbu avariya ortidan hukumat zudlik bilan yuqori jangovar va qutqaruv shayligini e’lon qildi. Falokat hududiga mamlakat Harbiy-dengiz kuchlarining jangovar patrul kemalari, aviatsiya va yuzlab harbiylar tashlandi.
Xo‘sh, ulkan neft dog‘i qancha maydonga tarqalmoqda, sohil bo‘yidagi ekotizimga real tahdid bormi va yaqin kunlarda kutilayotgan sovuq front vaziyatni qanday chigallashtirishi mumkin?
10 sentyabrdagi halokat va Pemex quvuridagi yorilish: Hodisa qanday aniqlandi?
Favqulodda hodisa tafsilotlari ilmiy muassasalar tomonidan ochiqlandi:
Rasadxonaning shoshilinch bongi: 10 sentyabr kuni Meksika ko‘rfazi doimiy rasadxonasi Syudad-del-Karmen shahridan 46 dengiz mili narida joylashgan Pemex dengiz obyektlarida neft to‘kilishi sodir bo‘lganini qayd etdi va ilmiy idora bu haqda rasman ma’lum qildi;
Dengiz osti quvuridagi avariya: Mutaxassislarning dastlabki tekshiruvlari uglevodorodlarning aynan suvosti neft quvuridan ochiq dengizga sizib chiqqanini tasdiqladi;
Qat’iy ekologik nazorat: Neftni to‘xtatish, suv yuzini tozalash va shikastlangan quvurni ta’mirlash bo‘yicha barcha harakatlar Meksikaning Xavfsizlik, energetika va atrof-muhit agentligi (ASEA) tomonidan to‘liq nazoratga olindi.
Harbiy-dengiz kuchlari safarbarligi: GRAME maxsus rejasi ishga tushdi
Meksika hukumati neft dog‘ining ochiq dengizda yoyilib ketishining oldini olish uchun barcha resurslarni jalb qildi:
«GRAME» favqulodda protokoli: Neft sizib chiqqan kuniyoq favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish mintaqaviy guruhining (GRAME) mahalliy rejasi faollashtirildi;
ARM Guanajuato patrul kemasi: Harbiy-dengiz kuchlarining bayroqdor okean patrul kemasi falokat joyiga yetib bordi;
Dengiz va havo kuchlari alyansi: Neft to‘plash va to‘siqlar qo‘yish jarayoniga yana 4 ta maxsus kema, 2 ta samolyot va vertolyotlar jalb etildi;
255 nafar dengiz piyodasi va harbiylar: 255 nafar harbiy xizmatchi dengiz yuzidagi qora moyni yig‘ib olish va izolyatsiya qilish ishlariga safarbar qilindi.
Xavf qanchalik yuqori? Sovuq front omili va ekologik prognozlar
Mutaxassislar dengiz oqimi va shamol yo‘nalishini sinchkovlik bilan hisoblab chiqmoqda:
Hozircha sohil uchun xavf past: Rasadxona hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirgi kunlarda neft dog‘ining quruqlikka yoki nozik qo‘riqxona hududlariga yetib borish ehtimoli juda past darajada baholanmoqda;
Yaqin 10 kunlikdagi katta tahdid: Biroq olimlar mintaqaga kirib kelishi kutilayotgan sovuq havo fronti sababli ob-havo va oqim yo‘nalishi tubdan o‘zgarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda;
Oqimning burilishi xavfi: Shamol va siklonlar ta’sirida neft dog‘i to‘satdan qirg‘oq bo‘ylari yoki baliqchilik hududlari tomon siljishi mumkin, shu bois to‘siqlarni o‘rnatish va moyni yig‘ishtirish sur’ati ikki barobar tezlashtirilmoqda.
Meksika ko‘rfazi dunyoning eng yirik neft qazib olish markazlaridan biri bo‘lishi bilan birga, noyob dengiz faunasi va turizm maskani hamdir. Harbiylar va muhandislarning shiddatli harakatlari ushbu avariyani yirik ekologik halokatga aylanib ketishdan saqlab qolishga qaratilgan.
Sizningcha, ochiq dengizda neft qazib oluvchi global kompaniyalarga nisbatan ekologik xavfsizlik talablari va jarimalar yanada kuchaytirilishi kerakmi? Kutilayotgan sovuq front va to‘fonlar sharoitida harbiylar neft dog‘ini to‘liq jilovlay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Meksika ko‘rfazidagi ushbu xavotirli hodisa tahlilini barcha tabiat ixlosmandlariga ulashing!
…