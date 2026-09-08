Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladi

·0·Madaniyat
Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladi

Xonanda Xamdam Sobirovdan ayni kunlarda ommalashayotgan “Peshta” qo‘shig‘i haqida so‘raldi. Muxlislar qo‘shiq nomidagi “Peshta” so‘zining ma’nosini turlicha talqin qilayotgani, ko‘pchilik uning mazmunini aynan xonandaning o‘zidan eshitishni istayotgani ta’kidlandi.

“Sizning trendga chiqayotgan “Peshta” qo‘shig‘ingizni ko‘pchilik turlicha ma’noda talqin qilmoqda. Shu haqda biroz so‘ramoqchi edim. Ko‘plab muxlislaringiz bu savolga javobni o‘zingizdan eshitishni istayapti. “Peshta” so‘zining ma’nosi nima?”, — deya savol berildi.

Xamdam Sobirov esa bu savolga quyidagicha javob berdi:

“Bir go‘zal qizning shijoati. Xullas, trenddagi qiz deyilsa, nima deylik — eng go‘zal va eng shijoatkor qiz. Qaynoq qiz”, — dedi xonanda.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda ayrim foydalanuvchilar “Peshta” tojikcha so‘z bo‘lib, “hammadan oldinda” degan ma’noni anglatadi, deya fikr bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Bugun, 12:36“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)Kecha, 21:45«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...06.09, 23:37Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film06.09, 23:32Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiZombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildi06.09, 23:27“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi06.09, 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi