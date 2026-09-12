Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima

·39·O‘zbekiston
Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima

O‘zbekistonda tungi vaqtda aholi osoyishtaligini buzadigan shovqin-suron uchun jazo choralari kuchaytirildi. Endi ayrim holatlarda qoidabuzarlik uchun 8,8 million so‘mgacha jarima solinishi mumkin.

Aholini ortiqcha shovqindan himoya qilishga qaratilgan qonun bilan fuqarolarning tungi dam olishi va xotirjamligini ta’minlash bo‘yicha yangi talablar belgilandi. Shuningdek, Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga tegishli o‘zgartishlar kiritildi.

Qonunga ko‘ra, maishiy shovqin bilan bog‘liq talablarni birinchi marta buzgan fuqarolarga BHMning 3 baravaridan 5 baravarigacha, ya’ni 1,32 million so‘mdan 2,2 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi.

Mansabdor shaxslar uchun esa birinchi qoidabuzarlikda jarima 4,4 million so‘mdan 6,6 million so‘mgacha etib belgilangan.

Agar xuddi shu qoidabuzarlik bir yil ichida yana takrorlansa, fuqarolarga 2,2 million so‘mdan 3,08 million so‘mgacha jarima solinadi.

Mansabdor shaxslar uchun takroriy qoidabuzarlikning jazosi yanada yuqori — 6,6 million so‘mdan 8,8 million so‘mgacha jarima belgilangan.

Yangi tartib tungi paytda baland ovozda musiqa qo‘yish, turli maishiy shovqinlar bilan qo‘shnilar tinchligini buzish kabi holatlarga nisbatan talablarni kuchaytiradi.

O‘zbekistonshovqin-surontungi vaqtdagi shumMa’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlariBugun, 15:078 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdiBugun, 14:56Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Bugun, 14:46Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiBugun, 14:37Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Bugun, 14:302500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirishBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi