Turkiyaga kelin bo‘lgan Nargiza Salmonova: “Bir yil qaynonamga yalindim” (video)

·132·Madaniyat
Turkiyaga kelin bo‘lgan Nargiza Salmonova: “Bir yil qaynonamga yalindim” (video)

Aktrisa Nargiza SalmonovaMening oshxonam” dasturida kelinlik davri haqida gapirib, qaynonasi dastlab uni oshxonaga yaqinlashtirmaganini esladi.

“Boshida kelin bo‘lib Turkiyaga borganimda, oshxonani umuman menga bermadilar. Qaynonamga bir yil yalindim. Sizga bu juda yaxshi holatdek tuyulishi mumkin. Balki ko‘pchilikning orzusi ham shudir. Lekin men bu holatdan biroz xafa bo‘lganman.

'Ey Xudo, kelib qolmasinlar, ulgurib qolay', deb idishlarni yuvib olardim. Mehmonga borib, ular kelgunicha tez-tez ovqatlar pishirib quyardim. Chunki o‘zimni isbotlashni xohlardim. Lekin qaynonam meni umuman oshxonaga yaqinlashtirmasdi”, — dedi aktrisa.

Er-xotinning to‘y va Registon maydoni fonidagi ikki xil ko‘rinishdagi surati.

Nargiza Salmonovaning so‘zlariga ko‘ra, qaynonasi unga bu qarorini boshqacha tushuntirgan.

“Keyin qaynonam: 'Siz qizim, o‘zingizning ustingizda ishlang, Turkiyaga moslashing, bizning odatlarimizni yaxshilab o‘rganing. Ovqat qilish qochib ketmaydi. Hozircha mening quvvatim bor. Balki vaqt kelib, quvvatim ketganda siz menga pishirib berarsiz', deganlar.

Lekin baribir xafa bo‘lganman. 'Menga chiroyli qilib tushuntiryaptilarmi yoki menga ishonmayaptilarmi?' deb o‘ylaganman. Keyinchalik esa o‘zimni isbotladim. Xudoga shukr, hozir mehmonlar kelsa, bemalol oshxonani menga topshiradilar”, — deya aktrisa kelinlik davrini esladi.

Nargiza SalmonovaMening oshxonamQaynonaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 18:00Dehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhiDehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhiBugun, 12:16"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardi"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardiBugun, 00:26Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Kecha, 20:26Deklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldiDeklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldiKecha, 17:49«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...Kecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)