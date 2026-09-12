Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?

·22·Dunyo
Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?

Yevropaning eng rivojlangan temir yo‘l tarmoqlaridan biriga ega bo‘lgan Fransiya shimolida ommaviy qurbonlar va og‘ir talafotlarga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan dahshatli halokat sodir bo‘ldi. Mamlakat shimolidagi Sena-Maritim departamenti hududida 180 nafar yo‘lovchini olib ketayotgan tezyurar yo‘lovchi poyezdi kutilmaganda relslardan chiqib ketdi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida qariyb 44 kishi turli darajada tan jarohati olgan, bir nafar 18 yoshli qiz esa o‘ta og‘ir ahvolda jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan. Voqea joyiga 140 nafardan ortiq qutqaruvchi va maxsus texnika tashlangan. Fransuz matbuoti va rasmiy idoralari poyezdning yuqori tezlikda temir yo‘ldagi «noma’lum jism»ga urilganini taxmin qilmoqda. Xo‘sh, 11 sentyabr oqshomida Kleon shahri yaqinida aslida nima yuz berdi, mashinist tekshiruvlari nimani ko‘rsatdi va Fransiya transport vazirligi halokatni qanday izohlamoqda?

180 nafar yo‘lovchi va soat 19:30 dagi dahshat: Halokat xronologiyasi

Fransiyaning BFMTV telekanali va rasmiy idoralari favqulodda vaziyat tafsilotlarini ochiqladi:

  • Yo‘nalish va joy: Halokat Ruan shahridan Kan tomon harakatlanayotgan poyezdda, Turvil va Elbyof-Sen-Oben aholi punktlari oralig‘ida, Kleon shaharchasi yaqinida sodir bo‘lgan;

  • Noma’lum jism bilan to‘qnashuv: 11 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 19:30 larda poyezd yo‘ldagi noma’lum to‘siq yoki jism bilan to‘qnashgan;

  • Ag‘darilgan va relsdan chiqqan vagonlar: Zarbning kuchidan poyezdning bir vagoni yonboshi bilan butunlay ag‘darilib ketgan, yana to‘rtta vagon relslardan chiqib ketgan;

  • 180 nafar yo‘lovchi vahimasi: Poyezd ichida 180 nafar odam bo‘lgan, to‘satdan to‘xtash va zarba tufayli yo‘lovchilar salon ichida uloqib ketgan.

44 nafar jarohatlanganlar: 18 yoshli qizning ahvoli kritik darajada

Departament prefekti va Fransiya transport vaziri Filipp Tabaro jarohatlanganlar bo‘yicha birlamchi hisobotni taqdim etdi:

  • Jabrlanganlar soni 44 kishiga yetdi: Prefekt matbuot brifingida 44 kishi jarohatlanganini ma’lum qildi (Transport vaziri dastlabki bayonotida 20 ga yaqin kishi jarohatlanganini aytgan edi);

  • Hayot-mamot yoqasidagi 18 yoshli qiz: Jarohatlanganlar orasidagi 18 yoshli yosh qizning ahvoli o‘ta og‘ir deb baholanmoqda, u shoshilinch ravishda Ruan universitet klinikasiga evakuatsiya qilingan;

  • Yengil tan jarohatlari: Qolgan yo‘lovchilar turli darajadagi sinish, lat yeyish va psixologik shok holati bilan dala shifoxonalariga va yaqin tibbiyot markazlariga joylashtirildi;

  • 140 nafar qutqaruvchi voqea joyida: Halokat hududida 140 nafar qutqaruvchi, shifokorlar va departament rahbariyati ish olib bormoqda.

Mashinist sinovdan o‘tdi: Sabotajmi yoki tasodif?

Hodisa ortidan Fransiya prokuraturasi va temir yo‘l inspeksiyasi zudlik bilan keng qamrovli surishtiruv boshladi:

  • Spirtli ichimlik va giyohvandlik testi manfiy: Poyezd mashinisti fojiadan so‘ng darhol toksikologik va narkologik sinovlardan o‘tkazildi — natijalar uning mutlaqo hushyor va sog‘lom bo‘lganini ko‘rsatdi;

  • «Noma’lum jism» jumbog‘i: Tergovchilar rels ustida qanday predmet bo‘lganini, u yerga qasddan tashlanganmi yoki tabiiy omillar (qulagan daraxt, tosh yoki uskuna) tufayli tushib qolganini aniqlamoqda;

  • Temir yo‘ldagi xavfsizlik inqirozi: Ushbu hodisa so‘nggi oylarda Fransiyada temir yo‘l transporti xavfsizligi va yo‘llarni begona narsalardan himoya qilish bo‘yicha nazoratni kuchaytirish talabini keskin ko‘tarib chiqdi.

180 inson hayotini qil ustida qoldirgan ushbu falokat sabablari Fransiya transport tizimida jiddiy tekshiruvlarga turtki bo‘ladi. Tergov guruhlari temir yo‘ldagi noma’lum obyekt izidan haqiqatni oshkor etishga urinmoqda.

Sizningcha, zamonaviy tezyurar poyezdlar harakatlanadigan liniyalarda bunday noma’lum to‘siqlarning paydo bo‘lishi mas’ul xizmatlarning sovuqqonligi natijasimi yoki oldindan ko‘rib bo‘lmaydigan xatar? Temir yo‘llarda yo‘lovchilar xavfsizligini kafolatlash uchun qanday qo‘shimcha himoya va dron nazorati tizimlari kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa temir yo‘llaridagi ushbu favqulodda hodisa tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!

KleonSena-MaritimFilipp TabaroBFMTV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdiBugun, 17:20Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada