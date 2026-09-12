Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?
Yevropaning eng rivojlangan temir yo‘l tarmoqlaridan biriga ega bo‘lgan Fransiya shimolida ommaviy qurbonlar va og‘ir talafotlarga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan dahshatli halokat sodir bo‘ldi. Mamlakat shimolidagi Sena-Maritim departamenti hududida 180 nafar yo‘lovchini olib ketayotgan tezyurar yo‘lovchi poyezdi kutilmaganda relslardan chiqib ketdi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida qariyb 44 kishi turli darajada tan jarohati olgan, bir nafar 18 yoshli qiz esa o‘ta og‘ir ahvolda jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan. Voqea joyiga 140 nafardan ortiq qutqaruvchi va maxsus texnika tashlangan. Fransuz matbuoti va rasmiy idoralari poyezdning yuqori tezlikda temir yo‘ldagi «noma’lum jism»ga urilganini taxmin qilmoqda. Xo‘sh, 11 sentyabr oqshomida Kleon shahri yaqinida aslida nima yuz berdi, mashinist tekshiruvlari nimani ko‘rsatdi va Fransiya transport vazirligi halokatni qanday izohlamoqda?
180 nafar yo‘lovchi va soat 19:30 dagi dahshat: Halokat xronologiyasi
Fransiyaning BFMTV telekanali va rasmiy idoralari favqulodda vaziyat tafsilotlarini ochiqladi:
Yo‘nalish va joy: Halokat Ruan shahridan Kan tomon harakatlanayotgan poyezdda, Turvil va Elbyof-Sen-Oben aholi punktlari oralig‘ida, Kleon shaharchasi yaqinida sodir bo‘lgan;
Noma’lum jism bilan to‘qnashuv: 11 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 19:30 larda poyezd yo‘ldagi noma’lum to‘siq yoki jism bilan to‘qnashgan;
Ag‘darilgan va relsdan chiqqan vagonlar: Zarbning kuchidan poyezdning bir vagoni yonboshi bilan butunlay ag‘darilib ketgan, yana to‘rtta vagon relslardan chiqib ketgan;
180 nafar yo‘lovchi vahimasi: Poyezd ichida 180 nafar odam bo‘lgan, to‘satdan to‘xtash va zarba tufayli yo‘lovchilar salon ichida uloqib ketgan.
44 nafar jarohatlanganlar: 18 yoshli qizning ahvoli kritik darajada
Departament prefekti va Fransiya transport vaziri Filipp Tabaro jarohatlanganlar bo‘yicha birlamchi hisobotni taqdim etdi:
Jabrlanganlar soni 44 kishiga yetdi: Prefekt matbuot brifingida 44 kishi jarohatlanganini ma’lum qildi (Transport vaziri dastlabki bayonotida 20 ga yaqin kishi jarohatlanganini aytgan edi);
Hayot-mamot yoqasidagi 18 yoshli qiz: Jarohatlanganlar orasidagi 18 yoshli yosh qizning ahvoli o‘ta og‘ir deb baholanmoqda, u shoshilinch ravishda Ruan universitet klinikasiga evakuatsiya qilingan;
Yengil tan jarohatlari: Qolgan yo‘lovchilar turli darajadagi sinish, lat yeyish va psixologik shok holati bilan dala shifoxonalariga va yaqin tibbiyot markazlariga joylashtirildi;
140 nafar qutqaruvchi voqea joyida: Halokat hududida 140 nafar qutqaruvchi, shifokorlar va departament rahbariyati ish olib bormoqda.
Mashinist sinovdan o‘tdi: Sabotajmi yoki tasodif?
Hodisa ortidan Fransiya prokuraturasi va temir yo‘l inspeksiyasi zudlik bilan keng qamrovli surishtiruv boshladi:
Spirtli ichimlik va giyohvandlik testi manfiy: Poyezd mashinisti fojiadan so‘ng darhol toksikologik va narkologik sinovlardan o‘tkazildi — natijalar uning mutlaqo hushyor va sog‘lom bo‘lganini ko‘rsatdi;
«Noma’lum jism» jumbog‘i: Tergovchilar rels ustida qanday predmet bo‘lganini, u yerga qasddan tashlanganmi yoki tabiiy omillar (qulagan daraxt, tosh yoki uskuna) tufayli tushib qolganini aniqlamoqda;
Temir yo‘ldagi xavfsizlik inqirozi: Ushbu hodisa so‘nggi oylarda Fransiyada temir yo‘l transporti xavfsizligi va yo‘llarni begona narsalardan himoya qilish bo‘yicha nazoratni kuchaytirish talabini keskin ko‘tarib chiqdi.
180 inson hayotini qil ustida qoldirgan ushbu falokat sabablari Fransiya transport tizimida jiddiy tekshiruvlarga turtki bo‘ladi. Tergov guruhlari temir yo‘ldagi noma’lum obyekt izidan haqiqatni oshkor etishga urinmoqda.
Sizningcha, zamonaviy tezyurar poyezdlar harakatlanadigan liniyalarda bunday noma’lum to‘siqlarning paydo bo‘lishi mas’ul xizmatlarning sovuqqonligi natijasimi yoki oldindan ko‘rib bo‘lmaydigan xatar? Temir yo‘llarda yo‘lovchilar xavfsizligini kafolatlash uchun qanday qo‘shimcha himoya va dron nazorati tizimlari kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa temir yo‘llaridagi ushbu favqulodda hodisa tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!
…