Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldi

·37·Dunyo
Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldi

Gruziya siyosiy elitasi va mudofaa tizimi navbatdagi yirik korrupsion zarbani qabul qilib oldi. Mamlakatning sobiq mudofaa vaziri Juansher Burchuladze prokuratura bilan protsessual kelishuvga erishganidan so‘ng sud hukmi bilan 3 yillik real qamoq jazosiga hukm qilindi. Avvalroq boshqa bir jinoyat ishi bo‘yicha allaqachon sudlangan sobiq vazir va uning qarindoshi Vasil Mxeidze bu gal yangi pora olish ishi bo‘yicha tergov bilan murosaga borishga majbur bo‘lgan. Eng hayratlanarlisi, ushbu hukm orqali Gruziya zamonaviy tarixida qamoqqa tashlangan sobiq mudofaa vazirlari soni naq besh nafarga yetdi — ulardan uch nafari Mixail Saakashvili davrida, ikki nafari esa amaldagi «Gruziya orzusi» hokimiyati davrida armiyani boshqargan edi. Xo‘sh, Juansher Burchuladze qancha pora olishda ayblandi, uning qarindoshini qanday jazo kutmoqda va nima sababdan Gruziyada mudofaa vaziri lavozimi to‘g‘ridan to‘g‘ri qamoqqa olib boruvchi «la’natlangan kreslo»ga aylanib ulgurdi?

Prokuratura bilan bitim: 5 yillik jazo, 3 yil qamoq va 1 million lari jarima

Sud tomonidan sobiq yuqori martabali amaldorga nisbatan qonuniy jazo tayinlandi:

  • Protsessual kelishuv tuzildi: Juansher Burchuladze va uning qarindoshi Vasil Mxeidze pora olish bo‘yicha yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida o‘z aybini tan olib, prokuratura bilan tergov bitimi imzoladi;

  • Burchuladzega 5 yillik hukm: Sobiq vazirga jami 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi — uning 3 yilini u haqiqiy qamoqda o‘taydi, qolgan 2 yili esa shartli jazo deb hisoblanadi;

  • 1 million larilik ulkan jarima: Qamoq muddatidan tashqari, Burchuladze davlat g‘aznasiga 1 million lari (qariyb 383,1 ming dollar) miqdorida katta jarima to‘lashi shart;

  • Qarindoshga ham jazo muqarrar: Vasil Mxeidze 4 yil-u 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi (shundan 1 yil-u 2 oyi haqiqiy qamoq, 3 yili shartli) hamda 100 ming lari (38,3 ming dollar) jarimaga tortildi.

Gruziya mudofaa vazirlarini quvgan «qora qismat»: Panjara ortidagi 5 nafar generalissimus

Gruziyada mudofaa vazirligi posti mamlakat siyosatidagi eng xavfli lavozimlardan biri bo‘lib qolmoqda. Hozirga qadar qo‘lga olingan besh sobiq vazir xronologiyasi quyidagicha:

  • Irakliy Okruashvili (2004–2006): Saakashvili davrining eng mashhur va bahsli vazirlaridan biri, keyinchalik muxolifatga o‘tib, bir necha bor hibsga olingan va sudlangan;

  • Georgiy Baramidze (2004 yilda qariyb 6 oy): Mudofaa idorasini qisqa vaqt boshqargan, turli siyosiy va harbiy mojarolar markazida bo‘lgan;

  • Bacho Axalaya (2009–2012): Qattiqqo‘l boshqaruv, mahbuslarni qiynoqqa solish va mansab vakolatini suiiste’mol qilish bo‘yicha ko‘plab jinoiy ishlarning bosh qahramoniga aylangan;

  • Irakliy Garibashvili (2019–2021): «Gruziya orzusi» davrida vazir va keyinchalik Bosh vazir bo‘lgan, turli korrupsion surishtiruvlar va da’volar ostida qolgan;

  • Juansher Burchuladze (2021–2024): Armiyani uch yil boshqargan, iste’foga chiqqanidan ko‘p o‘tmay yirik korrupsiya va pora ishi bo‘yicha sud zalidan to‘g‘ri panjara ortiga yo‘l oldi.

Harbiy budjet va korrupsiya: Armiya nima uchun nishonda?

Siyosiy ekspertlarning fikricha, mudofaa vazirlarining ketma-ket jinoiy javobgarlikka tortilishi tizimdagi bir nechta omil bilan bog‘liq:

  • Ulkan moliyaviy oqimlar: Mudofaa sohasi mamlakat budjetining eng katta qismini oladigan va xaridlari ko‘pincha davlat siri ostida yashiriladigan eng yopiq tuzilma hisoblanadi;

  • Hokimiyat almashgandagi qasos va tozalashlar: Har bir yangi siyosiy to‘lqin avvalgi rahbarlarning harbiy shartnomalari va davlat xaridlarini sinchkovlik bilan kovlab chiqishni odatga aylantirgan;

  • Ichki siyosiy intizom signali: Burchuladzening qamalishi amaldagi hukumat hatto o‘z jamoasidan chiqqan sobiq rahbarlarni ham moliyaviy jinoyatlar fosh bo‘lganda himoya qilmasligi haqidagi qat’iy jamoatchilik messeji bo‘lishi mumkin.

Juansher Burchuladzening 3 yillik qamoq hukmi va millionli jarimasi Gruziyada qonun oldida hech kimning daxlsiz emasligini ko‘rsatish barobarida, harbiy lavozimlarning yuqori korrupsion xavfini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Gruziyada besh nafar mudofaa vazirining ketma-ket qamalishi haqiqiy korrupsiyaga qarshi kurash natijasimi yoki navbatdagi siyosiy tozalash va qasos amaliyoti? Harbiy xaridlar va mudofaa budjeti ustidan jamoatchilik nazoratini o‘rnatish mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Gruziyadagi ushbu shov-shuvli sud hukmi tahlilini barcha tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Juansher BurchuladzeVasil MxeidzeGruziyada mudofaa vazirlari korrupsiyasiGruziyada mudofaa vazirlari qamoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Bugun, 18:08Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada