Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdi

·77·Dunyo
Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdi

Yangi Gvineyaning Port-Morsbi shahrida joylashgan Adventure Park hayvonot bog‘ida fojiali voqea sodir bo‘ldi. Timsoh bog‘ xodimiga hujum qilib, uni og‘ir jarohatladi va oqibatda xodim vafot etdi. Bu haqda “Daily Mail” xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 5 sentyabr kuni tushdan keyin yuz bergan. Xodim timsohga tovuq berayotgan paytda hayvon uning oyog‘idan tishlab, suv tomon tortib ketgan. Shundan keyin timsoh o‘z o‘ljasini “o‘lim aylanishi” deb ataladigan usulda aylantirgan.

Hujum sodir bo‘layotgan vaqtda boshqa bir xodim ham timsohga yaqinlashib, uning boshiga urish orqali hamkasbini qutqarishga uringan. Hayvonot bog‘iga tashrif buyurganlardan biri esa panjara orasidan tayoq uzatib, hujumga uchragan xodimni qutqarishga harakat qilgan.

Voqea guvohi Koibuga Remdining aytishicha, timsoh xodimni taxminan bir soat davomida qo‘yib yubormagan.

“Ko‘pchiligimiz voqeani ko‘rdik, biroq unga yordam berish uchun juda kam imkoniyatimiz bor edi. Bizning yagona choramiz politsiyaga yordam so‘rab qo‘ng‘iroq qilish bo‘ldi”, degan u.

Politsiya voqea joyiga yetib kelgach, “Adventure Park” xodimlari qutqaruv ishlarini yengillashtirish maqsadida timsoh saqlanadigan havzadagi suvni chiqara boshlagan. Hujumga uchragan xodim esa ko‘p qon yo‘qotgan.

Guvohlardan biri politsiya timsohni to‘xtatish uchun bir necha marta o‘q uzganini ma’lum qildi.

“Timsoh birinchi o‘qdan keyin o‘lmadi. Politsiya bir necha marta o‘q uzdi. Faqat 11-o‘qdan keyin timsoh o‘ldi”, degan guvoh.

Shundan so‘ng xodim timsohdan qutqarib olinib, shifoxonaga yetkazilgan. Ammo shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, u 6 sentyabr kuni ertalab olgan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, marhum xodim ushbu hayvonot bog‘ida qariyb ikki yil davomida ishlab kelgan.

Mazkur fojiali hujumdan bir necha oy oldin hayvonot bog‘i xodimlarining timsohlarga juda yaqinlashgani aks etgan bir nechta videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi.

Ulardan birida xodim ulkan timsohning yuzidan atigi bir necha santimetr narida turgani va hayvonning ustiga suv sachratgani ko‘rinadi. Keyin esa u timsohning ustiga o‘tirib, uni bo‘ynidan tortgan.

Boshqa videoda esa xodim katta timsohning orqasiga bir oyog‘ini qo‘yib turgani va tomoshabinlarga hayvonni boqish jarayonini namoyish qilgani aks etgan.

Yana bir videoda xodim ulkan timsohning burniga qo‘l tekkizib, uning jag‘lari oldida turgani ko‘ringan. Bu tasvirlar hayvonot bog‘idagi xodimlar va yirik yirtqichlar o‘rtasidagi xavfli darajada yaqin munosabatlarga e’tibor qaratgan.

Ayni paytda Port-Morsbidagi “Adventure Park” hayvonot bog‘i noma’lum muddatga yopilgan. Voqea yuzasidan tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Adventure ParkPort-MorsbiTimsohfojiali hujumhayvonot bog‘ipolitsiyaqo‘l uzoqligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiBugun, 19:13Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiQozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiBugun, 19:03To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)Bugun, 16:39Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun, 16:14O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaO‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaBugun, 15:16Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBugun, 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda