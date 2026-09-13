Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honda Passport TrailSport 2027 modeli 35 millimetrga oshirilgan klirensi bilan 245 millimetrga yetkazildi va bu koʻrsatkich boʻyicha raqobatchilaridan ustun turadi.
- Yangilangan osma tizimi avtomobilning geometrik qobiliyatini yaxshilab, kirish va chiqish burchaklarini 2 gradusga oshirib, 25 gradusga yetkazdi.
- Ushbu modelda 285 ot kuchiga ega 3,5 litrli V6 dvigatel saqlanib qolgan, shuningdek, isitiladigan rul va TrailWatch kamera tizimi standart jihozlar qatoriga qoʻshilgan.
Honda kompaniyasi oʻz tarixidagi eng mukammal yoʻltanlamas SUV sifatida eʼtirof etilayotgan yangi Honda Passport TrailSport 2027 modelini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻlgan va savdolarning 80 foizidan ortigʻini tashkil etuvchi ushbu versiya oʻta jiddiy yangilanishlarni boshdan kechirdi hamda asosiy raqobatchilariga jiddiy raqobat tugʻdira oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avtomobilning bosh yangiligi sifatida uning tubdan qayta ishlangan osma tizimini (podveska) keltirib oʻtish joiz. Muhandislar qism komponentlarining qariyb 70 foizini, jumladan, prujinalar, amortizatorlar, richaklar, stabilizatorlar va buruvchi mushtlarni butunlay oʻzgartirib yuborishdi. Shuningdek, oldingi privod vallari hamda podramnik ham zamonaviy talablar asosida takomillashtirildi.
amalga oshirilgan ushbu muhandislik yechimlari natijasida krossoverning yoʻnalish klirensi 35 millimetrga oshirilib, naq 245 millimetrga yetkazildi. Honda taʼkidlashicha, ushbu koʻrsatkich boʻyicha yapon brendining yangi avtomobili Toyota 4Runner TRD, Subaru Outback Wilderness hamda Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch kabi taniqli raqobatchilaridan ustun kelmoqda.
Geometriya va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlarTakomillashtirilgan osma tizimi avtomobilning geometrik qobiliyatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Xususan, kirish va chiqish burchaklari endilikda 25 graduserni tashkil etib, avvalgidan 2 gradusga yaxshilandi. Yangilangan podveska nafaqat yomon yoʻllardagi qulaylik va gʻildiraklar artikulyatsiyasini kuchaytirdi, balki asfalt qoplamasida rul boshqaruvi reaksiya aniqligini ham sezilarli darajada oshirdi.
Avtomobilning tashqi qiyofasini baholaganda, kapotdagi havo qabul qilgich sohasida joylashgan ikkita yantar rangli LED-chiroqlar, kengaytirilgan gʻildirak arkalari qoplamalari va oʻzgartirilgan old bufer himoyasi orqali darhol tanib olish mumkin. Shuningdek, xaridorlarga Obsidian Blue Pearl oʻrniga yangi Smoke Blue Pearl rangi taklif etiladi, Blackout paketi esa qoʻshimcha qora dekorativ elementlar bilan boyitildi.
Ishlab chiqaruvchi texnik qismda avvalgi sinovdan oʻtgan agregatni saqlab qoldi. Honda Passport TrailSport oʻzi ostida 285 ot kuchiga ega boʻlgan quvvatli 3,5 litrli atmosferali benzinli V6 dvigatelini yashirgan holda harakatlanadi.
Ichki jihozlar va bozorga chiqish muddatiBarcha TrailSport versiyalari endilikda standart tarzda isitiladigan rul chambaragi va TrailWatch kamera tizimi bilan jihozlanadi. Avvallari bu qulaylik faqatgina eng yuqori TrailSport Elite modifikatsiyasidagina mavjud edi. Maxsus kameralar avtomobilning old, orqa hamda yon qismlarini nazorat qilib, murakkab releflarda harakatlanishni osonlashtiradigan yaxlit atrofli koʻrinishni taqdim etadi.
Maʼlum qilinishicha, Honda Passport TrailSport 2027 modeli yaqin vaqt ichida AQShdagi dilerlik markazlariga yetib boradi va uning narxlari keyinroq eʼlon qilinadi. Eng yuqori TrailSport Elite versiyasi esa 2027 yil boshidan boshlab Yaponiya bozoriga ham yetkazib berila boshlaydi. Mazkur krossover AQShda ishlab chiqilgan boʻlib, eksklyuziv tarzda Amerikaning Alabamadagi Honda zavodida yigʻiladi.
Izohlar 0
…