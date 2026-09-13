Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildi

·26·Avto
Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honda Passport TrailSport 2027 modeli 35 millimetrga oshirilgan klirensi bilan 245 millimetrga yetkazildi va bu koʻrsatkich boʻyicha raqobatchilaridan ustun turadi.
  • Yangilangan osma tizimi avtomobilning geometrik qobiliyatini yaxshilab, kirish va chiqish burchaklarini 2 gradusga oshirib, 25 gradusga yetkazdi.
  • Ushbu modelda 285 ot kuchiga ega 3,5 litrli V6 dvigatel saqlanib qolgan, shuningdek, isitiladigan rul va TrailWatch kamera tizimi standart jihozlar qatoriga qoʻshilgan.

Honda kompaniyasi oʻz tarixidagi eng mukammal yoʻltanlamas SUV sifatida eʼtirof etilayotgan yangi Honda Passport TrailSport 2027 modelini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻlgan va savdolarning 80 foizidan ortigʻini tashkil etuvchi ushbu versiya oʻta jiddiy yangilanishlarni boshdan kechirdi hamda asosiy raqobatchilariga jiddiy raqobat tugʻdira oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avtomobilning bosh yangiligi sifatida uning tubdan qayta ishlangan osma tizimini (podveska) keltirib oʻtish joiz. Muhandislar qism komponentlarining qariyb 70 foizini, jumladan, prujinalar, amortizatorlar, richaklar, stabilizatorlar va buruvchi mushtlarni butunlay oʻzgartirib yuborishdi. Shuningdek, oldingi privod vallari hamda podramnik ham zamonaviy talablar asosida takomillashtirildi.

amalga oshirilgan ushbu muhandislik yechimlari natijasida krossoverning yoʻnalish klirensi 35 millimetrga oshirilib, naq 245 millimetrga yetkazildi. Honda taʼkidlashicha, ushbu koʻrsatkich boʻyicha yapon brendining yangi avtomobili Toyota 4Runner TRD, Subaru Outback Wilderness hamda Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch kabi taniqli raqobatchilaridan ustun kelmoqda.

Geometriya va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

Takomillashtirilgan osma tizimi avtomobilning geometrik qobiliyatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Xususan, kirish va chiqish burchaklari endilikda 25 graduserni tashkil etib, avvalgidan 2 gradusga yaxshilandi. Yangilangan podveska nafaqat yomon yoʻllardagi qulaylik va gʻildiraklar artikulyatsiyasini kuchaytirdi, balki asfalt qoplamasida rul boshqaruvi reaksiya aniqligini ham sezilarli darajada oshirdi.

Avtomobilning tashqi qiyofasini baholaganda, kapotdagi havo qabul qilgich sohasida joylashgan ikkita yantar rangli LED-chiroqlar, kengaytirilgan gʻildirak arkalari qoplamalari va oʻzgartirilgan old bufer himoyasi orqali darhol tanib olish mumkin. Shuningdek, xaridorlarga Obsidian Blue Pearl oʻrniga yangi Smoke Blue Pearl rangi taklif etiladi, Blackout paketi esa qoʻshimcha qora dekorativ elementlar bilan boyitildi.

Ishlab chiqaruvchi texnik qismda avvalgi sinovdan oʻtgan agregatni saqlab qoldi. Honda Passport TrailSport oʻzi ostida 285 ot kuchiga ega boʻlgan quvvatli 3,5 litrli atmosferali benzinli V6 dvigatelini yashirgan holda harakatlanadi.

Ichki jihozlar va bozorga chiqish muddati

Barcha TrailSport versiyalari endilikda standart tarzda isitiladigan rul chambaragi va TrailWatch kamera tizimi bilan jihozlanadi. Avvallari bu qulaylik faqatgina eng yuqori TrailSport Elite modifikatsiyasidagina mavjud edi. Maxsus kameralar avtomobilning old, orqa hamda yon qismlarini nazorat qilib, murakkab releflarda harakatlanishni osonlashtiradigan yaxlit atrofli koʻrinishni taqdim etadi.

Maʼlum qilinishicha, Honda Passport TrailSport 2027 modeli yaqin vaqt ichida AQShdagi dilerlik markazlariga yetib boradi va uning narxlari keyinroq eʼlon qilinadi. Eng yuqori TrailSport Elite versiyasi esa 2027 yil boshidan boshlab Yaponiya bozoriga ham yetkazib berila boshlaydi. Mazkur krossover AQShda ishlab chiqilgan boʻlib, eksklyuziv tarzda Amerikaning Alabamadagi Honda zavodida yigʻiladi.

HondaPassport TrailSportKrossoverAvtoyangiliklarYoʻltanlamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiKecha, 13:50Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiXiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi11.09, 19:52Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11.09, 17:42Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda11.09, 13:51Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdiToyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi09.09, 17:54Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi07.09, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi