27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi

·21·Dunyo
27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Finlyandiyalik 27 yoshli inflyuyenser Oliviya Oras 2 sentyabr kuni Xelsinkida muvaffaqiyatsiz tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi.
  • Uning ota-onasi bu kutilmagan hodisa ekanligini ma’lum qildi va oila a’zolari shaxsiy hayotga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni so‘radi.
  • Oliviya 1998 yilda tug‘ilgan bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda katta shuhrat qozongan, hatto uning hayoti haqida hujjatli film ham olingan.

Finlyandiyada taniqli inflyuyenser va ijtimoiy tarmoqlarning ilk mahalliy yulduzlaridan biri Oliviya Oras 27 yoshida vafot etdi. U 2 sentyabr kuni Xelsinkida muvaffaqiyatsiz tibbiy amaliyot bilan bog‘liq holatda hayotdan ko‘z yumgan. Bu haqda uning ota-onasi ma’lum qildi.

Oliviyaning yaqinlari uning vafoti kutilmaganda yuz berganini aytgan. Oila a’zolari uning o‘limi tafsilotlarini oshkor qilmaslikni so‘rab, hozircha shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni iltimos qildi.

Oliviyaning do‘stlaridan biri mahalliy OAVga bergan ma’lumotida uning o‘limi o‘z nazoratidan tashqari bo‘lgan holatlar bilan bog‘liq ekanini aytdi. Shuningdek, ushbu voqea yuzasidan qo‘shimcha tekshiruvlar o‘tkazilishi mumkinligini bildirdi.

Oliviya 1998 yilda san’at dileri Reyjo Oras, 80 yosh va Yoxanna Oras, 56 yoshning yagona farzandi sifatida dunyoga kelgan.

U o‘smirlik davridayoq ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan. Faoliyatining eng yuqori cho‘qqisida uning internetda qariyb 40 ming nafar kuzatuvchisi bo‘lgan. Oliviyaning hayoti haqida hatto “The Perfect Selfie” nomli hujjatli film ham suratga olingan.

Qora charm kurtka va ko‘zoynak taqqan sarg‘ish sochli ayol rangli devor oldida turibdi.

Keyinchalik u ommaviy e’tibordan biroz chetga chiqib, marketing, moda, sun’iy intellekt kompaniyalari hamda onasiga tegishli Kallary dizayn kompaniyasida faoliyat yuritgan.

2025 yilda esa Oliviya o‘pka kasalliklari bo‘yicha tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Oras Respiratus tashkilotiga asos solgan.

U vafotidan to‘rt kun oldin Norvegiyaning Bekkyarvik shahridagi Mishlen yulduziga ega restorandan jufti Oskar Komulaynen bilan birga surat joylagan. Ular Oskarning tug‘ilgan kunini nishonlagan.

Oliviya ushbu postda: “Biz bu kechani albatta hech qachon unutmaymiz”, deb yozgan.

Taniqli tadbirkor Peter Vesterbaka ham Oliviyani vafotidan bir necha kun oldin Turku shahrida ko‘rganini aytdi.

“Bu xabar hamma uchun kutilmagan bo‘ldi. U juda yaxshi va aqlli yosh ayol edi. Hali ham 'bu qanday bo‘lishi mumkin?' deb o‘ylayapman”, — dedi u.

Moviy ko‘ylak kiygan sarg‘ish sochli qiz tabiat qo‘ynida jilmayib turibdi.

Raqs maktabi rahbari Anitra Ahtola ham Oliviya xotirasiga bag‘ishlab ta’sirli so‘zlar qoldirdi.

“Sen juda erta ketding. Sen va Osku o‘rtasidagi muhabbat haqiqatan ham alohida edi”, — deb yozdi u.

Shanba kuni Oliviyaning onasi qizining surati tushirilgan ramkani, uning yoniga qo‘yilgan atirgul va sham bilan birga ijtimoiy tarmoqqa joyladi.

“Oliviya 1998–2026. Keling, uni o‘zi sevgan platformasida eslaylik”, — deb yozdi Yoxanna Oras.

Hozircha Oliviya Orasning o‘limi yuzasidan rasmiy tibbiy bayonot e’lon qilinmagan.

Oliviya OrasOrs RespiratusXelsinkiMishlen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiBugun, 16:25Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiGretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiBugun, 15:38Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiIspaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiBugun, 15:33BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBugun, 14:54BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBugun, 14:45Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiOna 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi