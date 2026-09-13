Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro smartfoni uchun sizib chiqqan g'ilof suratlari uning kamerasi, korpusi va qo'shimcha tugmasida o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatadi.
- Yangi flagman biroz uzunroq korpusga ega bo'lib, unda sun'iy intellekt funksiyalari uchun qo'shimcha jismoniy tugma paydo bo'lishi mumkin.
- Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max modellarining 2026-yil sentyabr oyida taqdim etilishi kutilmoqda.
Internetda Xiaomi 18 Pro smartfoni uchun moʻljallangan gʻilof suratlari tarqaldi va bu kelgusi avlod flagmanining konstruksiyasidagi qiziqarli oʻzgarishlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi aksessuar joriy Xiaomi 17 Pro modeli bilan solishtirganda qurilmaning kamerasi, korpusi va qoʻshimcha tugmaga ega boʻlishini koʻrsatib beradi. Ushbu sizib chiqqan maʼlumotlar brend muxlislari va texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Solishtirish jarayonida aniqlanishicha, gʻilof Xiaomi 17 Pro modeliga taqilganda uning kamera bloki ostida sezilarli boʻsh joy qolmoqda. Bu holat kelgusi avlod asosiy kamera bloki pastga qarab sezilarli darajada choʻzilishini anglatishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, mazkur qoʻshimcha boʻsh joy yirikroq sensorlar yoki yangilangan optikani oʻrnatish zarurati bilan bogʻliq boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
Korpus oʻlchamlari va sunʼiy intellekt tugmasiDizayndagi boshqa oʻzgarishlarga koʻra, Xiaomi 18 Pro oʻtmishdoshiga qaraganda biroz uzunroq korpusga ega boʻladi. Shu bilan birga, quvvat olish va ovozni boshqarish tugmalarining joylashuvi deyarli oʻzgarmasligi kutilmoqda, bu esa qurilmaning umumiy ergonomikasini saqlab qolish imkonini beradi. Shuningdek, gʻilof konstruksiyasida yana bir jismoniy tugma uchun maxsus teshik paydo boʻlgani diqqatga sazovordir.
Taxminlarga koʻra, ushbu yangi qoʻshimcha tugma HyperOS tizimidagi sunʼiy intellekt funksiyalariga tezkor kirishni taʼminlash uchun xizmat qiladi. Xiaomi uchun bu mutlaqo yangi gʻoya emas, chunki shunday qoʻshimcha tugma avvalroq Mi 10 va MIX 3 modellarida ham qoʻllanilgan, biroq keyinchalik kompaniya undan voz kechgandi. Hozirgi kunda generativ sunʼiy intellekt texnologiyalarining ommalashuvi fonida ushbu yechim yana qaytmoqda.
Kamera imkoniyatlari va taqdimot sanalariBoshqa sizib chiqqan maʼlumotlarga tayanilsa, Xiaomi 18 Pro ilgʻor kamera yangilanishlarini oladi. Smartfonga LOFIC 3.0 texnologiyasiga ega, optik formati 1/1,28 dyuymli yangi asosiy 200 megapikselli SmartSens sensorini oʻrnatishlari kutilmoqda. Bundan tashqari, kompaniya Mi 10 Ultra modelidan beri ilk bor shaffof korpus dizaynini qaytarishni rejalashtirayotgani aytilmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max modellari 2026-yilning sentyabr oyida taqdim etilishi kutilmoqda. Venice kod nomiga ega boʻlgan baza Xiaomi 18 smartfoni esa biroz kechroq — 2026-yilning dekabridan 2027-yilning yanvarigacha boʻlgan davrda chiqarilishi taxmin qilinmoqda. Shu bilan birga, Xiaomi 18 Ultra modeli kompaniya tomonidan bekor qilingani haqida xabarlar mavjud.
Hozircha keltirilgan barcha bu maʼlumotlar rasman tasdiqlanmagan boʻlib qolmoqda. Gʻiloflar kelgusi konstruktiv oʻzgarishlarni yaqqol koʻrsatib bersa-da, kamera xususiyatlari, qoʻshimcha tugmaning aniq vazifasi va smartfonlarning chiqish muddatlari hali rasmiy eʼlon qilinishini kutmoqda.
Izohlar 0
…