Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda

·31·Texno
Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro smartfoni uchun sizib chiqqan g'ilof suratlari uning kamerasi, korpusi va qo'shimcha tugmasida o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatadi.
  • Yangi flagman biroz uzunroq korpusga ega bo'lib, unda sun'iy intellekt funksiyalari uchun qo'shimcha jismoniy tugma paydo bo'lishi mumkin.
  • Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max modellarining 2026-yil sentyabr oyida taqdim etilishi kutilmoqda.

Internetda Xiaomi 18 Pro smartfoni uchun moʻljallangan gʻilof suratlari tarqaldi va bu kelgusi avlod flagmanining konstruksiyasidagi qiziqarli oʻzgarishlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi aksessuar joriy Xiaomi 17 Pro modeli bilan solishtirganda qurilmaning kamerasi, korpusi va qoʻshimcha tugmaga ega boʻlishini koʻrsatib beradi. Ushbu sizib chiqqan maʼlumotlar brend muxlislari va texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Solishtirish jarayonida aniqlanishicha, gʻilof Xiaomi 17 Pro modeliga taqilganda uning kamera bloki ostida sezilarli boʻsh joy qolmoqda. Bu holat kelgusi avlod asosiy kamera bloki pastga qarab sezilarli darajada choʻzilishini anglatishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, mazkur qoʻshimcha boʻsh joy yirikroq sensorlar yoki yangilangan optikani oʻrnatish zarurati bilan bogʻliq boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

Korpus oʻlchamlari va sunʼiy intellekt tugmasi

Dizayndagi boshqa oʻzgarishlarga koʻra, Xiaomi 18 Pro oʻtmishdoshiga qaraganda biroz uzunroq korpusga ega boʻladi. Shu bilan birga, quvvat olish va ovozni boshqarish tugmalarining joylashuvi deyarli oʻzgarmasligi kutilmoqda, bu esa qurilmaning umumiy ergonomikasini saqlab qolish imkonini beradi. Shuningdek, gʻilof konstruksiyasida yana bir jismoniy tugma uchun maxsus teshik paydo boʻlgani diqqatga sazovordir.

Taxminlarga koʻra, ushbu yangi qoʻshimcha tugma HyperOS tizimidagi sunʼiy intellekt funksiyalariga tezkor kirishni taʼminlash uchun xizmat qiladi. Xiaomi uchun bu mutlaqo yangi gʻoya emas, chunki shunday qoʻshimcha tugma avvalroq Mi 10 va MIX 3 modellarida ham qoʻllanilgan, biroq keyinchalik kompaniya undan voz kechgandi. Hozirgi kunda generativ sunʼiy intellekt texnologiyalarining ommalashuvi fonida ushbu yechim yana qaytmoqda.

Kamera imkoniyatlari va taqdimot sanalari

Boshqa sizib chiqqan maʼlumotlarga tayanilsa, Xiaomi 18 Pro ilgʻor kamera yangilanishlarini oladi. Smartfonga LOFIC 3.0 texnologiyasiga ega, optik formati 1/1,28 dyuymli yangi asosiy 200 megapikselli SmartSens sensorini oʻrnatishlari kutilmoqda. Bundan tashqari, kompaniya Mi 10 Ultra modelidan beri ilk bor shaffof korpus dizaynini qaytarishni rejalashtirayotgani aytilmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max modellari 2026-yilning sentyabr oyida taqdim etilishi kutilmoqda. Venice kod nomiga ega boʻlgan baza Xiaomi 18 smartfoni esa biroz kechroq — 2026-yilning dekabridan 2027-yilning yanvarigacha boʻlgan davrda chiqarilishi taxmin qilinmoqda. Shu bilan birga, Xiaomi 18 Ultra modeli kompaniya tomonidan bekor qilingani haqida xabarlar mavjud.

Hozircha keltirilgan barcha bu maʼlumotlar rasman tasdiqlanmagan boʻlib qolmoqda. Gʻiloflar kelgusi konstruktiv oʻzgarishlarni yaqqol koʻrsatib bersa-da, kamera xususiyatlari, qoʻshimcha tugmaning aniq vazifasi va smartfonlarning chiqish muddatlari hali rasmiy eʼlon qilinishini kutmoqda.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonlarTexnologiyalarHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiHayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiBugun, 19:24iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiBugun, 17:53HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiHP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiBugun, 17:23SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaSpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaBugun, 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiBugun, 14:28Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiTrump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!