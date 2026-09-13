Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kaliforniya janubida bir sutka ichida 60 dan ortiq zilzila qayd etildi, ularning aksariyati 2,0 magnitudadan past bo'ldi.
- Ushbu silkinishlarning asosiy qismi Los-Anjeles atrofida jamlangan, ammo Santa-Katalina oroli va San-Fransisko ko'rfazi hududlarida 3,4 magnitudali sezilarli tebranishlar ham kuzatildi.
- Hozircha jiddiy talafotlar haqida ma'lumot berilmagan, ammo mutaxassislar San-Andreas yorig'i zonasida joylashgan Kaliforniyadagi seysmik faollikni diqqat bilan kuzatmoqda.
AQSHning aholi eng zich joylashgan shtati — Kaliforniyada kutilmagan yer osti faolligi kuzatilib, aholi va soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Seysmologlarning rasmiy ma’lumotlariga tayanib New York Post nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, atigi bir sutka davomida shtat janubida 60 dan ortiq ketma-ket yer silkinishlari sodir bo‘lgan. Ushbu silkinishlarning aksariyati kuchsiz bo‘lsa-da, ularning qisqa vaqt ichida klaster tarzida takrorlanishi hamda Los-Anjeles va San-Fransisko kabi yirik shaharlar atrofiga to‘g‘ri kelishi seysmik xavotirlarni kuchaytirmoqda. Mintaqada faol geologik yoriqlar mavjudligi sababli bunday yer osti tebranishlari katta ofat darakchisimi yoki odatiy tabiiy hodisami degan savollar paydo bo‘lmoqda. Xo‘sh, bir kun ichidagi 60 dan ortiq zilzila qaysi hududlarni qamrab oldi, qayd etilgan eng yuqori magnituda qanchani tashkil qildi va aholi xavfsizligi bo‘yicha qanday ma’lumotlar berilmoqda?
Los-Anjeles atrofidagi asosiy klaster: 60 talik to‘lqin tafsilotlari
Seysmik stansiyalar tomonidan qayd etilgan yer silkinishlarining ko‘lami va xususiyatlari:
Bir kunda 60 dan ortiq hodisa: Kaliforniya janubi bo‘ylab sutka davomida umumiy hisobda 60 dan ziyod turli kuchdagi yer silkinishlari qayd etildi;
Magnituda darajasi: Mutaxassislarning bildirishicha, silkinishlarning aksariyati 2,0 magnitudadan past bo‘lib, asosan sezgir maxsus uskunalar orqali aniqlangan;
Los-Anjeles epitsentri: Kuzatilgan mazkur yer osti zarbalarining asosiy qismi (klasteri) aynan megapolis — Los-Anjeles shahri atrofida jamlangani xabar qilinmoqda.
Santa-Katalina va San-Fransisko: 3,4 magnitudali sezilarli silkinishlar
Kuchsiz tebranishlar fonida aholi tomonidan aniq sezilgan silkinishlar ham yuz berdi:
Santa-Katalina orolidagi bahorgi hayajon: KTLA telekanalining ma’lum qilishicha, mahalliy vaqt bilan shanba kuni erta tongda Santa-Katalina oroli hududida 3,4 magnitudali zilzila sezilgan;
San-Fransisko ko‘rfazidagi zarba: New York Post ma’lumotlariga ko‘ra, shanbaga o‘tar kechasi yana bir 3,4 magnitudali yer silkinishi San-Fransisko ko‘rfazi hududini qamrab olgan;
Talafotlar va xavfsizlik: Mazkur 3,4 magnitudali to‘lqinlar odamlar tomonidan sezilgan bo‘lsa-da, hozircha jiddiy vayronagarchilik yoki jarohatlanganlar haqida ma’lumot kelib tushmagan.
Tinch okeani olovli halqasi: Seysmologlar nimani kuzatmoqda?
Kaliforniya hududidagi yer osti harakatlari global seysmologiyada nima uchun muhim?
San-Andreas yorig‘i omili: Kaliforniya shtati dunyodagi eng xavfli tektonik tuzilmalardan biri bo‘lgan San-Andreas yorig‘i zonasida joylashgan bo‘lib, bu yerda muntazam ravishda plitalar harakati yuz beradi;
Yer osti bosimining chiqib ketishi: Olimlarning qayd etishicha, ko‘p sonli kichik magnitudali zilzilalar ko‘pincha tektonik plitalar orasidagi to‘planib qolgan gigant kuchning bosqichma-bosqich xavfsiz tarqalishiga yordam beradi;
Tinimsiz monitoring: AQSH geologiya xizmati (USGS) va mahalliy seysmologlar ushbu silkinishlar zanjirini kunu tun nazorat qilib, kattaroq tebranish xavfini oldindan baholashda davom etmoqda.
Los-Anjeles va San-Fransisko atrofida bir kun ichida kuzatilgan ushbu ko‘p sonli silkinishlar tabiat kuchlarining uyg‘oqligini va Kaliforniya aholisi har doim seysmik xavfsizlik choralariga tayyor turishi zarurligini yana bir bor yodga soldi.
Sizningcha, bir sutka ichida 60 dan ortiq kichik zilzilalarning sodir bo‘lishi yer ostidagi xavfli bosimning chiqib ketishidan dalolatmi yoki bu katta tabiiy ofatning yaqinlashayotgan signali bo‘lishi mumkinmi? Hududlardagi seysmik xavfsizlik choralari haqida qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Kaliforniyadagi ushbu g‘ayrioddiy tabiat hodisasi tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…