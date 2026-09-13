Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlar

·17·Dunyo
Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kaliforniya janubida bir sutka ichida 60 dan ortiq zilzila qayd etildi, ularning aksariyati 2,0 magnitudadan past bo'ldi.
  • Ushbu silkinishlarning asosiy qismi Los-Anjeles atrofida jamlangan, ammo Santa-Katalina oroli va San-Fransisko ko'rfazi hududlarida 3,4 magnitudali sezilarli tebranishlar ham kuzatildi.
  • Hozircha jiddiy talafotlar haqida ma'lumot berilmagan, ammo mutaxassislar San-Andreas yorig'i zonasida joylashgan Kaliforniyadagi seysmik faollikni diqqat bilan kuzatmoqda.

AQSHning aholi eng zich joylashgan shtati — Kaliforniyada kutilmagan yer osti faolligi kuzatilib, aholi va soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Seysmologlarning rasmiy ma’lumotlariga tayanib New York Post nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, atigi bir sutka davomida shtat janubida 60 dan ortiq ketma-ket yer silkinishlari sodir bo‘lgan. Ushbu silkinishlarning aksariyati kuchsiz bo‘lsa-da, ularning qisqa vaqt ichida klaster tarzida takrorlanishi hamda Los-Anjeles va San-Fransisko kabi yirik shaharlar atrofiga to‘g‘ri kelishi seysmik xavotirlarni kuchaytirmoqda. Mintaqada faol geologik yoriqlar mavjudligi sababli bunday yer osti tebranishlari katta ofat darakchisimi yoki odatiy tabiiy hodisami degan savollar paydo bo‘lmoqda. Xo‘sh, bir kun ichidagi 60 dan ortiq zilzila qaysi hududlarni qamrab oldi, qayd etilgan eng yuqori magnituda qanchani tashkil qildi va aholi xavfsizligi bo‘yicha qanday ma’lumotlar berilmoqda?

Los-Anjeles atrofidagi asosiy klaster: 60 talik to‘lqin tafsilotlari

Seysmik stansiyalar tomonidan qayd etilgan yer silkinishlarining ko‘lami va xususiyatlari:

  • Bir kunda 60 dan ortiq hodisa: Kaliforniya janubi bo‘ylab sutka davomida umumiy hisobda 60 dan ziyod turli kuchdagi yer silkinishlari qayd etildi;

  • Magnituda darajasi: Mutaxassislarning bildirishicha, silkinishlarning aksariyati 2,0 magnitudadan past bo‘lib, asosan sezgir maxsus uskunalar orqali aniqlangan;

  • Los-Anjeles epitsentri: Kuzatilgan mazkur yer osti zarbalarining asosiy qismi (klasteri) aynan megapolis — Los-Anjeles shahri atrofida jamlangani xabar qilinmoqda.

Santa-Katalina va San-Fransisko: 3,4 magnitudali sezilarli silkinishlar

Kuchsiz tebranishlar fonida aholi tomonidan aniq sezilgan silkinishlar ham yuz berdi:

  • Santa-Katalina orolidagi bahorgi hayajon: KTLA telekanalining ma’lum qilishicha, mahalliy vaqt bilan shanba kuni erta tongda Santa-Katalina oroli hududida 3,4 magnitudali zilzila sezilgan;

  • San-Fransisko ko‘rfazidagi zarba: New York Post ma’lumotlariga ko‘ra, shanbaga o‘tar kechasi yana bir 3,4 magnitudali yer silkinishi San-Fransisko ko‘rfazi hududini qamrab olgan;

  • Talafotlar va xavfsizlik: Mazkur 3,4 magnitudali to‘lqinlar odamlar tomonidan sezilgan bo‘lsa-da, hozircha jiddiy vayronagarchilik yoki jarohatlanganlar haqida ma’lumot kelib tushmagan.

Tinch okeani olovli halqasi: Seysmologlar nimani kuzatmoqda?

Kaliforniya hududidagi yer osti harakatlari global seysmologiyada nima uchun muhim?

  • San-Andreas yorig‘i omili: Kaliforniya shtati dunyodagi eng xavfli tektonik tuzilmalardan biri bo‘lgan San-Andreas yorig‘i zonasida joylashgan bo‘lib, bu yerda muntazam ravishda plitalar harakati yuz beradi;

  • Yer osti bosimining chiqib ketishi: Olimlarning qayd etishicha, ko‘p sonli kichik magnitudali zilzilalar ko‘pincha tektonik plitalar orasidagi to‘planib qolgan gigant kuchning bosqichma-bosqich xavfsiz tarqalishiga yordam beradi;

  • Tinimsiz monitoring: AQSH geologiya xizmati (USGS) va mahalliy seysmologlar ushbu silkinishlar zanjirini kunu tun nazorat qilib, kattaroq tebranish xavfini oldindan baholashda davom etmoqda.

Los-Anjeles va San-Fransisko atrofida bir kun ichida kuzatilgan ushbu ko‘p sonli silkinishlar tabiat kuchlarining uyg‘oqligini va Kaliforniya aholisi har doim seysmik xavfsizlik choralariga tayyor turishi zarurligini yana bir bor yodga soldi.

Sizningcha, bir sutka ichida 60 dan ortiq kichik zilzilalarning sodir bo‘lishi yer ostidagi xavfli bosimning chiqib ketishidan dalolatmi yoki bu katta tabiiy ofatning yaqinlashayotgan signali bo‘lishi mumkinmi? Hududlardagi seysmik xavfsizlik choralari haqida qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Kaliforniyadagi ushbu g‘ayrioddiy tabiat hodisasi tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!

San-Andreas yorig‘iUSGSNew York PostLos-Anjeles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdiBugun, 18:0227 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 16:38Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiBugun, 16:25Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiGretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiBugun, 15:38Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiIspaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiBugun, 15:33BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi