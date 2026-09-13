Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi
Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahrida bo‘lib o‘tayotgan BRIKSning navbatdagi sammiti nafaqat iqtisodiy integratsiya, balki dunyodagi eng og‘ir geosiyosiy inqirozlardan biri bo‘lgan Ukraina mojarosini hal qilish yo‘lida muhim diplomatik maydonga aylandi. Ikki tomonlama uchrashuvlar davomida Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin hamda Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan alohida muloqot o‘tkazib, Ukrainadagi nizoni tinch yo‘l bilan hal etishda o‘zlarining «ezgu niyat» vositachilik xizmatlarini faol tarzda taklif qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov mazkur muzokaralar tafsilotini oshkor etar ekan, global janubning ikki yirik yetakchisi ushbu masalaga juda katta qiziqish bildirgani va Putin bu tashabbuslarni iliq qarshi olganini rasman tasdiqladi.
Xo‘sh, Si Szinpin va Modi qanday aniq vositachilik takliflarini ilgari surdi, Putin ularga qanday javob qaytardi va dunyoning ikki qudratli davlati urushni to‘xtatish bo‘yicha hal qiluvchi kalitga aylana oladimi?
«Muammoga yechim topish uchun ezgu niyat xizmati»: Dmitriy Peskovning bayonoti
Kreml matbuot kotibi Nyu-Dehlidagi muzokaralar bo‘yicha muhim tafsilotlarni ochiqladi:
Modi va Si Szinpinning faol qiziqishi: «Ikki tomonlama aloqalar chog‘ida Modi va Si Ukraina bo‘yicha tartibga solish mavzusiga batafsil qiziqish bildirdi hamda muammoga yechim izlashga ko‘maklashish uchun o‘zlarining ezgu niyat xizmatlarini faol taklif qildilar», — dedi Peskov jurnalistlarga;
Putinning ijobiy reaksiyasi: Rossiya Prezidenti ikki davlat yetakchisining bunday tayyorligi va tinchlikparvarlik tashabbusini samimiy olqishladi;
Vaziyat bo‘yicha to‘liq ma’lumot: Xabar qilinishicha, Putin Pekin va Dehli rahbarlariga jang maydonidagi va muzokaralar atrofidagi real holat bo‘yicha batafsil axborot taqdim etgan.
Nyu-Dehlidagi sammit: Ukraina mavzusi markazda
BRIKS maydonidagi ikki tomonlama uchrashuvlarda asosiy e’tibor xavfsizlik masalalariga qaratilmoqda:
Kun tartibining bosh mavzusi: Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov avvalroq sammit doirasidagi ikki tomonlama uchrashuvlarda Ukraina mavzusi asosiy muhokama masalalaridan biri bo‘lishini ta’kidlagan edi;
Nyu-Dehli platformasi: Hindiston mezbonlik qilayotgan ushbu oliy darajadagi anjumanda ko‘ptomonlama munosabatlar bilan birgalikda global mojarolarni diplomatik yo‘l bilan tinchlantirish ustuvor o‘ringa chiqdi;
Muvozanatli pozitsiya: Hindiston ham, Xitoy ham mojaro boshlangandan buyon neytral munosabatni saqlab, muloqot va sulh tarafdori sifatida chiqish qilib kelmoqda.
Xitoy va Hindiston vositachiligi: Dunyo kutayotgan sulh imkoniyati
Pekin va Dehlining jarayonga qo‘shilishi xalqaro siyosatda yangi kuchlar muvozanatini yaratmoqda:
Global Janubning yetakchilari: Dunyo aholisining qariyb uchdan birini va qudratli iqtisodiyotni nazorat qilayotgan ikki davlatning birgalikdagi yoki mustaqil vositachiligi har ikki tomon uchun jiddiy vaznga ega;
G‘arb bosimiga muqobil diplomatiya: AQSH va Yevropaning yakkahokim bosimi fonida Osiyoning ikki giganti tomonidan taklif etilayotgan tinchlik formati murosaga erishish uchun qulayroq ko‘prik bo‘lishi mumkin;
Muzokaralar istiqboli: Agar Pekin va Dehlining sa’y-harakatlari amaliy bosqichga o‘tsa, kuz oylarida tinchlik muzokaralarini qayta tiklash uchun real zamin yaratilishi ehtimoli yuqori.
Si Szinpin va Narendra Modining Vladimir Putin bilan ochiq muloqoti urushni tugatish va muzokaralar stoliga qaytish yo‘lidagi navbatdagi muhim diplomatik signal sifatida baholanmoqda.
Sizningcha, Xitoy va Hindistonning aralashuvi va vositachiligi Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvni nihoyasiga yetkaza oladimi? Pekin va Dehli taklif etayotgan tinchlik shartlarini G‘arb va Kiyev qabul qilishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosiy maydondagi ushbu nihoyatda muhim diplomatik qadamlar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…