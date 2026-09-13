Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi

·0·Dunyo
Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi

Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahrida bo‘lib o‘tayotgan BRIKSning navbatdagi sammiti nafaqat iqtisodiy integratsiya, balki dunyodagi eng og‘ir geosiyosiy inqirozlardan biri bo‘lgan Ukraina mojarosini hal qilish yo‘lida muhim diplomatik maydonga aylandi. Ikki tomonlama uchrashuvlar davomida Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin hamda Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan alohida muloqot o‘tkazib, Ukrainadagi nizoni tinch yo‘l bilan hal etishda o‘zlarining «ezgu niyat» vositachilik xizmatlarini faol tarzda taklif qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov mazkur muzokaralar tafsilotini oshkor etar ekan, global janubning ikki yirik yetakchisi ushbu masalaga juda katta qiziqish bildirgani va Putin bu tashabbuslarni iliq qarshi olganini rasman tasdiqladi.

Xo‘sh, Si Szinpin va Modi qanday aniq vositachilik takliflarini ilgari surdi, Putin ularga qanday javob qaytardi va dunyoning ikki qudratli davlati urushni to‘xtatish bo‘yicha hal qiluvchi kalitga aylana oladimi?

«Muammoga yechim topish uchun ezgu niyat xizmati»: Dmitriy Peskovning bayonoti

Kreml matbuot kotibi Nyu-Dehlidagi muzokaralar bo‘yicha muhim tafsilotlarni ochiqladi:

  • Modi va Si Szinpinning faol qiziqishi: «Ikki tomonlama aloqalar chog‘ida Modi va Si Ukraina bo‘yicha tartibga solish mavzusiga batafsil qiziqish bildirdi hamda muammoga yechim izlashga ko‘maklashish uchun o‘zlarining ezgu niyat xizmatlarini faol taklif qildilar», — dedi Peskov jurnalistlarga;

  • Putinning ijobiy reaksiyasi: Rossiya Prezidenti ikki davlat yetakchisining bunday tayyorligi va tinchlikparvarlik tashabbusini samimiy olqishladi;

  • Vaziyat bo‘yicha to‘liq ma’lumot: Xabar qilinishicha, Putin Pekin va Dehli rahbarlariga jang maydonidagi va muzokaralar atrofidagi real holat bo‘yicha batafsil axborot taqdim etgan.

Nyu-Dehlidagi sammit: Ukraina mavzusi markazda

BRIKS maydonidagi ikki tomonlama uchrashuvlarda asosiy e’tibor xavfsizlik masalalariga qaratilmoqda:

  • Kun tartibining bosh mavzusi: Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov avvalroq sammit doirasidagi ikki tomonlama uchrashuvlarda Ukraina mavzusi asosiy muhokama masalalaridan biri bo‘lishini ta’kidlagan edi;

  • Nyu-Dehli platformasi: Hindiston mezbonlik qilayotgan ushbu oliy darajadagi anjumanda ko‘ptomonlama munosabatlar bilan birgalikda global mojarolarni diplomatik yo‘l bilan tinchlantirish ustuvor o‘ringa chiqdi;

  • Muvozanatli pozitsiya: Hindiston ham, Xitoy ham mojaro boshlangandan buyon neytral munosabatni saqlab, muloqot va sulh tarafdori sifatida chiqish qilib kelmoqda.

Xitoy va Hindiston vositachiligi: Dunyo kutayotgan sulh imkoniyati

Pekin va Dehlining jarayonga qo‘shilishi xalqaro siyosatda yangi kuchlar muvozanatini yaratmoqda:

  • Global Janubning yetakchilari: Dunyo aholisining qariyb uchdan birini va qudratli iqtisodiyotni nazorat qilayotgan ikki davlatning birgalikdagi yoki mustaqil vositachiligi har ikki tomon uchun jiddiy vaznga ega;

  • G‘arb bosimiga muqobil diplomatiya: AQSH va Yevropaning yakkahokim bosimi fonida Osiyoning ikki giganti tomonidan taklif etilayotgan tinchlik formati murosaga erishish uchun qulayroq ko‘prik bo‘lishi mumkin;

  • Muzokaralar istiqboli: Agar Pekin va Dehlining sa’y-harakatlari amaliy bosqichga o‘tsa, kuz oylarida tinchlik muzokaralarini qayta tiklash uchun real zamin yaratilishi ehtimoli yuqori.

Si Szinpin va Narendra Modining Vladimir Putin bilan ochiq muloqoti urushni tugatish va muzokaralar stoliga qaytish yo‘lidagi navbatdagi muhim diplomatik signal sifatida baholanmoqda.

Sizningcha, Xitoy va Hindistonning aralashuvi va vositachiligi Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvni nihoyasiga yetkaza oladimi? Pekin va Dehli taklif etayotgan tinchlik shartlarini G‘arb va Kiyev qabul qilishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosiy maydondagi ushbu nihoyatda muhim diplomatik qadamlar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!

BRIKS sammitiUkraina sog‘isiSi SzinpinNarendra Modi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBugun, 18:09"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdiBugun, 18:0227 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 16:38Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiBugun, 16:25Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiGretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiBugun, 15:38Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiIspaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiBugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi