Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Erling Holandning himoyadagi fidoyiligini, xususan, «Portu»ga qarshi o‘yinda to‘pni qaytarib olish uchun 80 metr masofani bosib o‘tganini alohida ta’kidladi.
- Mareskaning aytishicha, Holand nafaqat gol uradi, balki maydonda astoydil va tinimsiz mehnat qilmoqda, bu esa uni chinakam yetakchiga aylantirgan.
Bugun Angliya va butun dunyo futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutayotgan APL 4-turining markaziy jangi — «Manchester» derbisi bo‘lib o‘tadi. Soat 20:30 da start oladigan prinsipial bahsda «Manchester Siti» o‘z uyida ashaddiy raqibi «Manchester Yunayted»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu ulkan to‘qnashuv oldidan «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning asosiy to‘purari Erling Holandning maydondagi mislsiz mehnatkashligi va yetakchilik fazilatlarini alohida olqishladi. Yangi mavsum startidayoq aqlbovar qilmas formaga kirib, Chempionlar ligasida «Portu»ni yakka o‘zi taslim etgan norvegiyalik yulduzning mudofaaga qaytgan birgina harakati murabbiylar shtabini hayratda qoldirgan.
Xo‘sh, Mareska Holandning qaysi qahramonligini derbi oldidan alohida ajratib ko‘rsatdi, 26 yoshli hujumchining bu mavsumdagi ko‘rsatkichlari qanday va bugungi derbida «Yunayted» uni qanday to‘xtatishga urinadi?
«To‘pni qaytarib olish uchun 80 metr bosib o‘tdi»: Mareskaning hayrati
«Manchester Siti» ustozi City Xtra nashriga bergan intervyusida norvegiyalik forvardning nafaqat hujumdagi, balki himoyadagi fidoyiligini yuksak baholadi:
Shunchaki to‘purar emas, haqiqiy jangchi: «Erling nafaqat gol uradi, balki maydonda astoydil va tinimsiz mehnat qilmoqda», — dedi Mareska;
«Portu»ga qarshi o‘yindagi 80 metrlik sprint: Murabbiy e’tiborga molik bir epizodni ochiqladi: «Epizodlardan birida “Portu”ga qarshi bahsda u 80 metr masofani shunchaki jamoa to‘pni qaytarib olishi uchun yugurib bosib o‘tdi. Bu uning maydondagi ahamiyati faqat gollar bilan o‘lchanmasligini ko‘rsatadi»;
Murosasiz g‘alaba ishtiyoqi: Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, Holand har bir to‘qnashuvda faqat va faqat g‘alaba qozonishni istaydigan chinakam yetakchiga aylanib ulgurgan.
5 o‘yinda 5 ta gol: Chempionlar ligasidagi dubl va beshafqat statistika
26 yoshli norvegiyalik hujumchi joriy mavsumda raqib darvozabonlari uchun haqiqiy dahshatga aylanmoqda:
Sermahsullik cho‘qqisi: Holand yangi mavsumda maydonga tushgan 5 ta bahsda o‘z hisobiga 5 ta gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi;
Yevropadagi g‘alaba muallifi: Kuni kecha Yevropa Chempionlar ligasining dastlabki turi doirasida Portugaliyaning «Portu» klubi darvozasiga ikkita javobsiz to‘p kiritib (2:0), «shaharliklar»ga muhim g‘alaba keltirdi;
Derbi oldidan yuqori sport formasi: Raqib darvozasiga xavf solish bilan birga, 90 daqiqa davomida tinimsiz pressing uyushtirishi uni bugungi «Manchester» derbisida eng xavfli figuraga aylantiradi.
Bugun soat 20:30 da: «Manchester» derbisida katta qarama-qarshilik
Angliya futbolining eng keskin qarama-qarshiligi start olish arafasida:
«Siti» — «Yunayted» prinsipial jangi: APLning 4-turi doirasidagi ushbu uchrashuv Manchester shahrining kimga tegishli ekanini aniqlab beruvchi kuchli ruhiy bosim ostida o‘tadi;
Ochko yo‘qotmagan peshqadam: «Siti» ligadagi xatosiz yurishini davom ettirish va turnir jadvali cho‘qqisini bo‘sh qo‘ymaslik maqsadida maydonga tushadi;
«Qizil iblislar»ning mudofaa sinovi: «Manchester Yunayted» himoyachilari uchun bugun to‘p uchun 80 metr yugurishdan ham toymaydigan, to‘xtatib bo‘lmas Erling Holandni zararsizlantirish bosh vazifa bo‘ladi.
Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» bugungi derbiga to‘liq tayyor va hujum markazidagi norvegiyalik to‘purar yana bir bor hal qiluvchi zarbani berish niyatida.
Sizningcha, bugun soat 20:30 da boshlanadigan katta derbida Erling Holand yana gol urib, «Manchester Siti»ga g‘alaba keltira oladimi yoki «Manchester Yunayted» safarda superforvardni jilovlay oladimi? Holandning himoya uchun 80 metr yugurishi uning dunyoning eng yaxshi futbolchisi ekanini isbotlaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bugungi superderbi oldidan tayyorlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha APL va futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…