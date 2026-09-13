Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!

·58·Sport
Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Erling Holandning himoyadagi fidoyiligini, xususan, «Portu»ga qarshi o‘yinda to‘pni qaytarib olish uchun 80 metr masofani bosib o‘tganini alohida ta’kidladi.
  • Mareskaning aytishicha, Holand nafaqat gol uradi, balki maydonda astoydil va tinimsiz mehnat qilmoqda, bu esa uni chinakam yetakchiga aylantirgan.

Bugun Angliya va butun dunyo futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutayotgan APL 4-turining markaziy jangi — «Manchester» derbisi bo‘lib o‘tadi. Soat 20:30 da start oladigan prinsipial bahsda «Manchester Siti» o‘z uyida ashaddiy raqibi «Manchester Yunayted»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu ulkan to‘qnashuv oldidan «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning asosiy to‘purari Erling Holandning maydondagi mislsiz mehnatkashligi va yetakchilik fazilatlarini alohida olqishladi. Yangi mavsum startidayoq aqlbovar qilmas formaga kirib, Chempionlar ligasida «Portu»ni yakka o‘zi taslim etgan norvegiyalik yulduzning mudofaaga qaytgan birgina harakati murabbiylar shtabini hayratda qoldirgan.

Xo‘sh, Mareska Holandning qaysi qahramonligini derbi oldidan alohida ajratib ko‘rsatdi, 26 yoshli hujumchining bu mavsumdagi ko‘rsatkichlari qanday va bugungi derbida «Yunayted» uni qanday to‘xtatishga urinadi?

«To‘pni qaytarib olish uchun 80 metr bosib o‘tdi»: Mareskaning hayrati

«Manchester Siti» ustozi City Xtra nashriga bergan intervyusida norvegiyalik forvardning nafaqat hujumdagi, balki himoyadagi fidoyiligini yuksak baholadi:

  • Shunchaki to‘purar emas, haqiqiy jangchi: «Erling nafaqat gol uradi, balki maydonda astoydil va tinimsiz mehnat qilmoqda», — dedi Mareska;

  • «Portu»ga qarshi o‘yindagi 80 metrlik sprint: Murabbiy e’tiborga molik bir epizodni ochiqladi: «Epizodlardan birida “Portu”ga qarshi bahsda u 80 metr masofani shunchaki jamoa to‘pni qaytarib olishi uchun yugurib bosib o‘tdi. Bu uning maydondagi ahamiyati faqat gollar bilan o‘lchanmasligini ko‘rsatadi»;

  • Murosasiz g‘alaba ishtiyoqi: Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, Holand har bir to‘qnashuvda faqat va faqat g‘alaba qozonishni istaydigan chinakam yetakchiga aylanib ulgurgan.

5 o‘yinda 5 ta gol: Chempionlar ligasidagi dubl va beshafqat statistika

26 yoshli norvegiyalik hujumchi joriy mavsumda raqib darvozabonlari uchun haqiqiy dahshatga aylanmoqda:

  • Sermahsullik cho‘qqisi: Holand yangi mavsumda maydonga tushgan 5 ta bahsda o‘z hisobiga 5 ta gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Yevropadagi g‘alaba muallifi: Kuni kecha Yevropa Chempionlar ligasining dastlabki turi doirasida Portugaliyaning «Portu» klubi darvozasiga ikkita javobsiz to‘p kiritib (2:0), «shaharliklar»ga muhim g‘alaba keltirdi;

  • Derbi oldidan yuqori sport formasi: Raqib darvozasiga xavf solish bilan birga, 90 daqiqa davomida tinimsiz pressing uyushtirishi uni bugungi «Manchester» derbisida eng xavfli figuraga aylantiradi.

Bugun soat 20:30 da: «Manchester» derbisida katta qarama-qarshilik

Angliya futbolining eng keskin qarama-qarshiligi start olish arafasida:

  • «Siti» — «Yunayted» prinsipial jangi: APLning 4-turi doirasidagi ushbu uchrashuv Manchester shahrining kimga tegishli ekanini aniqlab beruvchi kuchli ruhiy bosim ostida o‘tadi;

  • Ochko yo‘qotmagan peshqadam: «Siti» ligadagi xatosiz yurishini davom ettirish va turnir jadvali cho‘qqisini bo‘sh qo‘ymaslik maqsadida maydonga tushadi;

  • «Qizil iblislar»ning mudofaa sinovi: «Manchester Yunayted» himoyachilari uchun bugun to‘p uchun 80 metr yugurishdan ham toymaydigan, to‘xtatib bo‘lmas Erling Holandni zararsizlantirish bosh vazifa bo‘ladi.

Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» bugungi derbiga to‘liq tayyor va hujum markazidagi norvegiyalik to‘purar yana bir bor hal qiluvchi zarbani berish niyatida.

Sizningcha, bugun soat 20:30 da boshlanadigan katta derbida Erling Holand yana gol urib, «Manchester Siti»ga g‘alaba keltira oladimi yoki «Manchester Yunayted» safarda superforvardni jilovlay oladimi? Holandning himoya uchun 80 metr yugurishi uning dunyoning eng yaxshi futbolchisi ekanini isbotlaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bugungi superderbi oldidan tayyorlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha APL va futbol muxlislariga ulashing!

Manchester SitiManchester YunaytedErling HolandManchester derbisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Bugun, 17:43Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 09:20Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?