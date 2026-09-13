Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadi

·7·Texno
Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligining Hayabusa2 zondi koinotni oʻrganish tarixida ilk bor parvoz paytida asteroidgacha boʻlgan masofani lazer yordamida muvaffaqiyatli oʻlchadi.
  • Ushbu noyob operatsiya 5-iyul kuni Torifunė asteroidi yaqinida amalga oshirildi va apparat bortidagi LALT lazer balandlik oʻlchagichidan foydalanildi.

Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligining Hayabusa2 zondi koinotni oʻrganish tarixida ilk bor parvoz paytida asteroidgacha boʻlgan masofani lazer yordamida muvaffaqiyatli oʻlchadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu murakkab ilmiy tajriba kengaytirilgan missiyaning birinchi manzili boʻlgan Torifunė asteroidi yaqinida amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning 5-iyul sanasida oʻtkazilgan noyob operatsiya davomida apparat bortidagi LALT (Laser Altimeter) deb nomlangan lazer balandlik oʻlchagichidan foydalanildi. Lazer nuri zond asteroidga maksimal darajada yaqinlashgan paytda, aniqrogʻi, undan 20 va 15 kilometr masofada boʻlgan vaqtda ikki marta muvaffaqiyatli ishga tushirildi.

Tajribaning murakkabligi va texnik tafsilotlar

Mazkur oʻlchash amaliyoti oʻta yuqori darajadagi murakkabligi bilan ajralib turdi. Kosmik apparatning harakatlanish tezligi soniyasiga 5,3 kilometrni tashkil etgani bois, juda tor lazer nuri Torifunė sirtining bor-yoʻgʻi 30 va 23 metrlik kichik qismigagina aniq tushishi talab etildi.

Muvaffaqiyatga erishish uchun missiya mutaxassislari oldindan trayektoriyani oʻta aniqlik bilan hisob-kitob qilishdi. Shuningdek, apparatning fazoviy yoʻnalishini qatʼiy nazorat qilish hamda foydali signalni fon shovqinlaridan ajratib olish uchun asboblarni maxsus sozlash ishlarini bajarishga toʻgʻri keldi.

LALT qurilmasining imkoniyatlari

Aslida LALT moslamasi Hayabusa2 zondiga avvalroq Ryugu asteroidining relyefini oʻrganish va navigatsiya vazifalarini bajarish uchun xizmat qilgan edi. U masofani aniqlashdan tashqari, osmon jismining sirt zichligi, govakliligi, nurni qaytarish xususiyati hamda atrofidagi chang miqdori haqida ham muhim maʼlumotlarni yigʻish imkonini beradi.

Koinotda obektlarning haqiqiy koʻlami va masshtabini aniqlashda bunday lazer yordamidagi oʻlchovlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni missiyaning turli bosqichlarida takrorlab, apparat harakati haqidagi maʼlumotlar bilan birlashtirganda, asteroidning fazodagi oʻrni va harakat trayektoriyasini yanada aniqroq topish mumkin boʻladi.

Planetar xavfsizlikdagi oʻrni

Olingan natijalar nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki sayyoramiz xavfsizligini taʼminlash uchun ham dolzarbdir. Asteroid orbitasining aniq parametrlarini bilish Yerga xavf solishi mumkin boʻlgan yaqin atrofdagi osmon jismlarining kelgusidagi harakat yoʻnalishlarini oldindan baholash imkonini beradi.

Ayni paytda Hayabusa2 loyihasi guruhi amalga oshirilgan tajriba natijalarini chuqur tahlil qilmoqda. Xususan, olimlar lazer impulsi Torifunė sirtining aynan qaysi nuqtasiga tekkanini aniqlash ustida ish olib bormoqdalar.

Hayabusa2AsteroidLazerKoinotAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 18:55iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiBugun, 17:53HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiHP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiBugun, 17:23SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaSpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaBugun, 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiBugun, 14:28Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiTrump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!