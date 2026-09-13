iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi

·13·Texno
iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iQOO 16 flagmani 6,85 dyuymli 2K rezolyutsiyali va 165 Gts chastotali Samsung M16 OLED displeyi bilan jihozlanadi.
  • Qurilma hali taqdim etilmagan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipi, 8400 mAch sig‘imli ulkan batareya va 100 Vt tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega bo‘ladi.
  • Shuningdek, smartfonda uchta 50 megapikselli asosiy kamera, 32 megapikselli old kamera va IP69 darajasidagi himoya mavjud.

Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, iQOO brendi oʻzining navbatdagi flagmani — iQOO 16 modelining dizayni va asosiy texnik xususiyatlarini oshkor qildi. Ishlab chiqaruvchilar tomonidan «Monstr ichida» deb taʼriflanayotgan ushbu qurilma oʻta kuchli imkoniyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishni maqsad qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Debayan Roy mazkur smartfonning batafsil tavsifini eʼlon qildi va u hozirgi flagmanlarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy eʼtiborni tortadigan jihatlaridan biri bu uning ekranidir. iQOO 16 modeli 6,85 dyuymli tekis OLED panel bilan jihozlanadi. U 2K piksellar sonini va 165 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Insayderning taʼkidlashicha, bu eng ilgʻor M16 materialidan tayyorlangan Samsung ekrani boʻlib, bunday texnologiya hatto kelajakdagi Galaxy S26 Ultra modelida ham boʻlmasligi kutilmoqda.

Eng soʻnggi protsessor va yuqori unumdorlik

Smartfon apparat platformasining negizini hali rasman taqdim etilmagan kuchli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipi tashkil etadi. Ushbu yangi avlod protsessori iQOO 16 qurilmasiga eng ogʻir vazifalarni, shu jumladan resurs talab qiluvchi oʻyinlar va sunʼiy intellekt funksiyalarini hech qanday qiyinchiliksiz bajarish imkonini beradi. Shuningdek, tezkor maʼlumotlar almashinuvi uchun zamonaviy USB 3.2 porti ham koʻzda tutilgan.

Akkumulyator hajmi boʻyicha ham qurilma haqiqiy rekordchi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda. Smartfonga naq 8400 mAch sigʻimli ulkan batareya oʻrnatiladi. Bunday ulkan quvvatni tiklash uchun esa 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi hamda simsiz quvvatlash imkoniyati taqdim etiladi. Bu foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq vaqt davomida quvvat tugashidan tashvishlanmasdan foydalanish imkonini beradi.

Mukammal kamera tizimi va himoya

Fot imkoniyatlari borasida iQOO 16 uchta 50 megapikselli sensorlardan iborat asosiy kamera bloki bilan jihozlanadi. Asosiy modulda 1/1,3 dyuymli yirik optik formatdagi datchik joylashgan boʻlsa, 3 karrali optik zumga ega periskop obyektivda Sony IMX882 sensori ishlatiladi. Old kameraning ruxsati esa 32 megapikselni tashkil etib, sifatli avtoportretlar va videong qoʻngʻiroqlarni kafolatlaydi.

Qurilmaning korpusi zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi va IP69 darajasidagi yuqori darajadagi suv hamda changdan himoyaga ega boʻladi. Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni oshkor qilgan insayder Debayan Roy bungacha Xiaomi 15T va Xiaomi 15T Pro smartfonlari xususiyatlarini, shuningdek Xiaomi 15 Ultra suratlarini ham tarqatgan edi. iQOO 16 flagmani oʻzining ilgʻor displeyi va texnik koʻrsatkichlari bilan mobil bozor yetakchilariga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.

IQOOSmartfonlarSnapdragonSamsungTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiHP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiBugun, 17:23SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaSpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaBugun, 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiBugun, 14:28Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiTrump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiBugun, 13:52iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaBugun, 12:54Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiHonor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!