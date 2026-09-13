iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iQOO 16 flagmani 6,85 dyuymli 2K rezolyutsiyali va 165 Gts chastotali Samsung M16 OLED displeyi bilan jihozlanadi.
- Qurilma hali taqdim etilmagan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipi, 8400 mAch sig‘imli ulkan batareya va 100 Vt tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega bo‘ladi.
- Shuningdek, smartfonda uchta 50 megapikselli asosiy kamera, 32 megapikselli old kamera va IP69 darajasidagi himoya mavjud.
Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, iQOO brendi oʻzining navbatdagi flagmani — iQOO 16 modelining dizayni va asosiy texnik xususiyatlarini oshkor qildi. Ishlab chiqaruvchilar tomonidan «Monstr ichida» deb taʼriflanayotgan ushbu qurilma oʻta kuchli imkoniyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishni maqsad qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Debayan Roy mazkur smartfonning batafsil tavsifini eʼlon qildi va u hozirgi flagmanlarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy eʼtiborni tortadigan jihatlaridan biri bu uning ekranidir. iQOO 16 modeli 6,85 dyuymli tekis OLED panel bilan jihozlanadi. U 2K piksellar sonini va 165 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Insayderning taʼkidlashicha, bu eng ilgʻor M16 materialidan tayyorlangan Samsung ekrani boʻlib, bunday texnologiya hatto kelajakdagi Galaxy S26 Ultra modelida ham boʻlmasligi kutilmoqda.
Eng soʻnggi protsessor va yuqori unumdorlikSmartfon apparat platformasining negizini hali rasman taqdim etilmagan kuchli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipi tashkil etadi. Ushbu yangi avlod protsessori iQOO 16 qurilmasiga eng ogʻir vazifalarni, shu jumladan resurs talab qiluvchi oʻyinlar va sunʼiy intellekt funksiyalarini hech qanday qiyinchiliksiz bajarish imkonini beradi. Shuningdek, tezkor maʼlumotlar almashinuvi uchun zamonaviy USB 3.2 porti ham koʻzda tutilgan.
Akkumulyator hajmi boʻyicha ham qurilma haqiqiy rekordchi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda. Smartfonga naq 8400 mAch sigʻimli ulkan batareya oʻrnatiladi. Bunday ulkan quvvatni tiklash uchun esa 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi hamda simsiz quvvatlash imkoniyati taqdim etiladi. Bu foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq vaqt davomida quvvat tugashidan tashvishlanmasdan foydalanish imkonini beradi.
Mukammal kamera tizimi va himoyaFot imkoniyatlari borasida iQOO 16 uchta 50 megapikselli sensorlardan iborat asosiy kamera bloki bilan jihozlanadi. Asosiy modulda 1/1,3 dyuymli yirik optik formatdagi datchik joylashgan boʻlsa, 3 karrali optik zumga ega periskop obyektivda Sony IMX882 sensori ishlatiladi. Old kameraning ruxsati esa 32 megapikselni tashkil etib, sifatli avtoportretlar va videong qoʻngʻiroqlarni kafolatlaydi.
Qurilmaning korpusi zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi va IP69 darajasidagi yuqori darajadagi suv hamda changdan himoyaga ega boʻladi. Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni oshkor qilgan insayder Debayan Roy bungacha Xiaomi 15T va Xiaomi 15T Pro smartfonlari xususiyatlarini, shuningdek Xiaomi 15 Ultra suratlarini ham tarqatgan edi. iQOO 16 flagmani oʻzining ilgʻor displeyi va texnik koʻrsatkichlari bilan mobil bozor yetakchilariga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…