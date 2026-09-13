Kushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdi
Ukraina atrofidagi global inqirozni diplomatik yo‘l bilan hal etish bo‘yicha Vashington tomonidan misli ko‘rilmagan faol va kutilmagan harakatlar boshlandi. AQSH prezidentining kuyovi hamda sobiq maslahatchisi Jared Kushner maxsus vakil Stiv Uitkoff hamrohligida Moskva va Kiyev shaharlariga amalga oshirgan diplomatik safarlarini «o‘ta muvaffaqiyatli» deb baholadi. Kiyevda bo‘lib o‘tgan nufuzli forumda chiqish qilgan Kushner ushbu tashriflar davomida har ikki tomonning real pozitsiyalari chuqur o‘rganilganini hamda endilikda Vashington urushni nafaqat to‘xtatish, balki hududda uzoq muddatli va barqaror tinchlikni ta’minlash bo‘yicha aniq tasavvurga ega bo‘lganini ma’lum qildi.
Eng shov-shuvli jihati shundaki, AQSH Prezidenti Donald Tramp tinchlikka erishish bo‘yicha aniq harakatlar paketini ishlab chiqishga shaxsan topshiriq bergan bo‘lib, yaqin orada uch tomonlama muzokaralar stoli qayta tiklanishi mumkin. Moskva ham bunday muloqotni inkor etmayotganini bildirdi, ammo eng og‘ir to‘siq — hududiy masala bo‘lib qolmoqda. Xo‘sh, Kushner Kiyev va Moskvada qanday yangi g‘oyalarni ilgari surdi, muzokaralar uchun qaysi davlat asosiy maydon sifatida tanlanmoqda va urushga nuqta qo‘yish uchun tomonlar qaysi nuqtalarda murosaga kelishi kerak?
«Keyingi qadamlar nima bo‘lishini endi aniq bilamiz»: Kushnerning bayonoti
Kiyevdagi forumda nutq so‘zlagan Jared Kushner o‘z safarining muhim natijalarini «Yevropeyskaya pravda» («YEP») nashriga ochiqladi:
«Safar juda muvaffaqiyatli bo‘ldi»: «Men bu tashriflarni juda muvaffaqiyatli deb aytgan bo‘lardim. O‘ylaymanki, endi biz keyingi qadamlar qanday bo‘lishi kerakligi bo‘yicha aniq tushunchaga egamiz», — dedi AQSH vakili;
Barqaror tinchlik formulasi: Kushnerning qayd etishicha, AQSHda nizoni shunchaki to‘xtatishgina emas, balki «uzoq muddatli va barqaror tinchlikka nima olib kelishi mumkinligi» bo‘yicha mustahkam tasavvur shakllangan;
Har ikki tomondan olingan axborot: Rossiya va Ukraina rahbariyatidan olingan birlamchi va dolzarb ma’lumotlar yangi konstruktiv g‘oyalarning tug‘ilishiga turtki bo‘lgan.
Tramp topshirig‘i va yaqinlashayotgan uch tomonlama uchrashuv
Oq uy mojaroni hal etishda vositachi sifatida faol taktikani tanlamoqda:
Trampning maxsus harakatlar paketi: Donald Tramp Kiyev va Moskva muzokaralari yakunlari bo‘yicha tinchlikka erishishga qaratilgan maxsus harakatlar rejasini tayyorlashni buyurdi;
Uch tomonlama formatga qaytish: Kushnerning fikricha, eng samarali qadam yaqin vaqt ichida AQSH, Rossiya va Ukraina o‘rtasida uch tomonlama to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv tashkil etish bo‘lishi mumkin;
Vositachilik mas’uliyati: «Vashingtonning vazifasi — har ikki tomon bilan ishlash, o‘zaro ishonchni mustahkamlash, tutashuv nuqtalarini izlash va kelishuvga erishish imkoniyatini yaratishdir», — deya ta’kidladi Kushner.
Hududiy bahslar to‘sig‘i va muzokaralar maydoni: BAA varianti
Katta diplomatik muzokaralar oldida eng murakkab geosiyosiy to‘siqlar turibdi:
Hudud masalasi — eng chigal tugun: Jared Kushner Ukraina bo‘yicha maslahatlashuvlarda hududiy masala eng murakkab va og‘ir bahs bo‘lib qolayotganini ochiq tan oldi;
Kremlning ehtiyotkor javobi: Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov uch tomonlama muloqotni inkor etmadi, biroq: «Muzokaralar joyi va aniq muddati haqida gapirish hozircha erta», deya munosabat bildirdi;
Abu-Dabi ustuvor platformami?: Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov kelgusi tinchlik uchrashuvlari uchun Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) ustuvor muzokara maydoni bo‘lishi mumkinligini ochiqladi.
Jared Kushner va Stiv Uitkoffning Moskva hamda Kiyev bo‘ylab ushbu shov-shuvli diplomatik missiyasi murosa eshiklarini ochish va to‘xtab qolgan tinchlik muzokaralarini kuz oylarida yangi bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi eng jiddiy signalga aylanmoqda.
Sizningcha, Donald Tramp va Jared Kushner ilgari surayotgan yangi reja Moskva va Kiyevni murosaga keltira oladimi? BAA maydonida kutilayotgan uch tomonlama uchrashuvda urush taqdirini hal qiluvchi kelishuv imzolanishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon diplomatiyasidagi ushbu nihoyatda muhim tahlilni barcha xalqaro siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…