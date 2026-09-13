Kushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdi

·0·Dunyo
Kushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdi

Ukraina atrofidagi global inqirozni diplomatik yo‘l bilan hal etish bo‘yicha Vashington tomonidan misli ko‘rilmagan faol va kutilmagan harakatlar boshlandi. AQSH prezidentining kuyovi hamda sobiq maslahatchisi Jared Kushner maxsus vakil Stiv Uitkoff hamrohligida Moskva va Kiyev shaharlariga amalga oshirgan diplomatik safarlarini «o‘ta muvaffaqiyatli» deb baholadi. Kiyevda bo‘lib o‘tgan nufuzli forumda chiqish qilgan Kushner ushbu tashriflar davomida har ikki tomonning real pozitsiyalari chuqur o‘rganilganini hamda endilikda Vashington urushni nafaqat to‘xtatish, balki hududda uzoq muddatli va barqaror tinchlikni ta’minlash bo‘yicha aniq tasavvurga ega bo‘lganini ma’lum qildi.

Eng shov-shuvli jihati shundaki, AQSH Prezidenti Donald Tramp tinchlikka erishish bo‘yicha aniq harakatlar paketini ishlab chiqishga shaxsan topshiriq bergan bo‘lib, yaqin orada uch tomonlama muzokaralar stoli qayta tiklanishi mumkin. Moskva ham bunday muloqotni inkor etmayotganini bildirdi, ammo eng og‘ir to‘siq — hududiy masala bo‘lib qolmoqda. Xo‘sh, Kushner Kiyev va Moskvada qanday yangi g‘oyalarni ilgari surdi, muzokaralar uchun qaysi davlat asosiy maydon sifatida tanlanmoqda va urushga nuqta qo‘yish uchun tomonlar qaysi nuqtalarda murosaga kelishi kerak?

«Keyingi qadamlar nima bo‘lishini endi aniq bilamiz»: Kushnerning bayonoti

Kiyevdagi forumda nutq so‘zlagan Jared Kushner o‘z safarining muhim natijalarini «Yevropeyskaya pravda» («YEP») nashriga ochiqladi:

  • «Safar juda muvaffaqiyatli bo‘ldi»: «Men bu tashriflarni juda muvaffaqiyatli deb aytgan bo‘lardim. O‘ylaymanki, endi biz keyingi qadamlar qanday bo‘lishi kerakligi bo‘yicha aniq tushunchaga egamiz», — dedi AQSH vakili;

  • Barqaror tinchlik formulasi: Kushnerning qayd etishicha, AQSHda nizoni shunchaki to‘xtatishgina emas, balki «uzoq muddatli va barqaror tinchlikka nima olib kelishi mumkinligi» bo‘yicha mustahkam tasavvur shakllangan;

  • Har ikki tomondan olingan axborot: Rossiya va Ukraina rahbariyatidan olingan birlamchi va dolzarb ma’lumotlar yangi konstruktiv g‘oyalarning tug‘ilishiga turtki bo‘lgan.

Tramp topshirig‘i va yaqinlashayotgan uch tomonlama uchrashuv

Oq uy mojaroni hal etishda vositachi sifatida faol taktikani tanlamoqda:

  • Trampning maxsus harakatlar paketi: Donald Tramp Kiyev va Moskva muzokaralari yakunlari bo‘yicha tinchlikka erishishga qaratilgan maxsus harakatlar rejasini tayyorlashni buyurdi;

  • Uch tomonlama formatga qaytish: Kushnerning fikricha, eng samarali qadam yaqin vaqt ichida AQSH, Rossiya va Ukraina o‘rtasida uch tomonlama to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv tashkil etish bo‘lishi mumkin;

  • Vositachilik mas’uliyati: «Vashingtonning vazifasi — har ikki tomon bilan ishlash, o‘zaro ishonchni mustahkamlash, tutashuv nuqtalarini izlash va kelishuvga erishish imkoniyatini yaratishdir», — deya ta’kidladi Kushner.

Hududiy bahslar to‘sig‘i va muzokaralar maydoni: BAA varianti

Katta diplomatik muzokaralar oldida eng murakkab geosiyosiy to‘siqlar turibdi:

  • Hudud masalasi — eng chigal tugun: Jared Kushner Ukraina bo‘yicha maslahatlashuvlarda hududiy masala eng murakkab va og‘ir bahs bo‘lib qolayotganini ochiq tan oldi;

  • Kremlning ehtiyotkor javobi: Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov uch tomonlama muloqotni inkor etmadi, biroq: «Muzokaralar joyi va aniq muddati haqida gapirish hozircha erta», deya munosabat bildirdi;

  • Abu-Dabi ustuvor platformami?: Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov kelgusi tinchlik uchrashuvlari uchun Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) ustuvor muzokara maydoni bo‘lishi mumkinligini ochiqladi.

Jared Kushner va Stiv Uitkoffning Moskva hamda Kiyev bo‘ylab ushbu shov-shuvli diplomatik missiyasi murosa eshiklarini ochish va to‘xtab qolgan tinchlik muzokaralarini kuz oylarida yangi bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi eng jiddiy signalga aylanmoqda.

Sizningcha, Donald Tramp va Jared Kushner ilgari surayotgan yangi reja Moskva va Kiyevni murosaga keltira oladimi? BAA maydonida kutilayotgan uch tomonlama uchrashuvda urush taqdirini hal qiluvchi kelishuv imzolanishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon diplomatiyasidagi ushbu nihoyatda muhim tahlilni barcha xalqaro siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Jared KushnerDmitriy PeskovKiyev forumBAA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiBugun, 18:17Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBugun, 18:09"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdiBugun, 18:0227 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 16:38Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiBugun, 16:25Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiGretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiBugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi