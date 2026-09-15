Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldi

·14·Dunyo
Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning Isroilni qo‘llab-quvvatlab, ammo mojarodan kelib chiqqan oqibatlarni bartaraf eta olmaganidan norozi bo‘lib, Vashingtonning Eron bo‘yicha strategiyasi yo‘qligiga ishonch hosil qildi.
  • Harbiy maqsadlarning tez-tez o‘zgarishi va O‘rmuz bo‘g‘ozi masalasi AQSHning mojarodan chiqib ketishga shoshilayotgani haqidagi taassurotni kuchaytirib, arab ittifoqchilarida xiyonat hissini uyg‘otdi.

Yaqin Sharq geosiyosiy sahnasida AQSH va uning an’anaviy arab ittifoqchilari o‘rtasidagi ko‘p yillik strategik sheriklik tubdan darz ketmoqda. AQSHning nufuzli «Time» jurnali e’lon qilgan shov-shuvli tahliliy maqolada yozilishicha, Fors ko‘rfazining yetakchi monarxiyalari Vashingtonning xavfsizlik bo‘yicha bergan kafolatlari va harbiy salohiyatiga jiddiy shubha bilan qaray boshladi. Mintaqa davlatlari Oq uyning Isroilni ochiq qo‘llab-quvvatlab mojaroga kirgani, biroq uning og‘ir oqibatlarini bartaraf eta olmaganidan qattiq hayratda. Arab poytaxtlarida Vashington Eronga nisbatan izchil, tizimli va samarali strategiyani allaqachon boy bergan, degan qat’iy xulosa shakllangan.

Harbiy maqsadlarning deyarli har hafta o‘zgarishi, Eron O‘rmuz bo‘g‘ozini to‘sib qo‘ygan bir vaziyatda esa AQSH ma’muriyatining mojarodan tezroq qochib chiqishga shoshilishi arab ittifoqchilarida jiddiy norozilik uyg‘otdi. Ular o‘zlarini hech qanday ogohlantirishsiz, maslahatsiz va mudofaa vositalarisiz katta urush domiga tortib ketilgandek his qilishmoqda. Buning ortidan Qatar, O‘mon, hatto dastlab qat’iy pozitsiyada bo‘lgan Bahrayn va Kuvayt ham Vashingtonga bosim o‘tkazib, Eron bilan to‘qnashish o‘rniga shoshilinch tinchlikka erishish siyosatiga qaytdi.

Xo‘sh, Vashingtonning Yaqin Sharqdagi nufuzi nega bu darajada pasaydi, ko‘rfaz monarxlari nega AQSHga ishonishdan voz kechmoqda va bu burilish neft dunyosidagi kuchlar nisbatini qanday o‘zgartiradi?

«Ogohlantirishsiz va himoyasiz»: Arab davlatlarining Vashingtonga e’tirozi

«Time» nashri ochiqlagan tahlillar va ittifoqchilarning hafsalasi pir bo‘lish sabablari:

  • Oqibatlarni jilovlay olmaslik: Ko‘rfaz mamlakatlari AQSHning Isroil manfaatlari yo‘lida to‘g‘ridan to‘g‘ri mojaroga aralashib, biroq buning ortidan kelib chiqqan geosiyosiy va xavfsizlik inqirozini nazorat qilolmay qolganidan shokka tushdi;

  • Eron bo‘yicha izchil strategiyaning yo‘qligi: Arab yetakchilari bir necha oydan beri Oq uyning Tehronga nisbatan na aniq rejasi, na ta’sirchan bosim mexanizmi qolmaganini ta’kidlab kelmoqda;

  • Har hafta o‘zgarayotgan maqsadlar: Nashrda keltirilishicha, Vashingtonning harbiy-siyosiy maqsadlari tinimsiz o‘zgarib turdi, Eron muhim savdo tomiri bo‘lgan O‘rmuz bo‘g‘ozini to‘sib qo‘ygan pallada esa AQSH mojarodan chiqib ketishga shoshildi;

  • Xiyonat hissi: Ushbu xatti-harakatlar ko‘rfaz davlatlarida o‘zlarini hech bir maslahatsiz va real xavfsizlik choralarisiz katta xavf ostida yolg‘iz qoldirilgan degan qarashni mustahkamladi.

Qarshilik o‘rniga deeskalatsiya: Mintaqa siyosatining keskin o‘zgarishi

Yuzaga kelgan ishonchsizlik fonida Fors ko‘rfazi poytaxtlari mustaqil qadamlar tashlamoqda:

  • Avvalgi neytral siyosatga qaytish: Arab davlatlari AQSHga ko‘r-ko‘rona ergashishdan voz kechib, Eron bilan ochiq to‘qnashuv o‘rniga yana bosiqlik, murosa va keskinlikni yumshatish (deeskalatsiya) yo‘lini tanladi;

  • Qatar va O‘monning tinchlik bosimi: Doha va Masqat rasmiylari Vashingtonga qattiq bosim o‘tkazib, mintaqani yanada vayron qiluvchi harbiy harakatlarni darhol to‘xtatish va tinchlik bitimi tuzishni talab qildi;

  • Kuvayt va Bahraynning chekinishi: Harbiy qarama-qarshilikni davom ettirish tarafdori bo‘lgan Kuvayt va Bahrayn ham oxir-oqibat AQSHga ishonch yo‘qolgach, ko‘rfazdagi umumiy tinchlik pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlashga majbur bo‘ldi.

AQSHning Yaqin Sharqdagi gegemoniyasiga yakun yasalyaptimi?

Global munosabatlar va energetika xavfsizligi istiqbollari:

  • Muqobil sheriklar qidiruvi: Amerika himoyasiga bo‘lgan shubha ko‘rfaz monarxiyalarini o‘z xavfsizligini ta’minlash uchun Xitoy va Rossiya kabi boshqa yirik davlatlar bilan aloqalarni chuqurlashtirishga undamoqda;

  • Energetika xavfsizligining yangi qoidalari: O‘rmuz bo‘g‘ozi va neft yo‘llarining xavfsizligi endilikda AQSH ko‘magi orqali emas, balki arab davlatlari va Tehron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri diplomatik muloqotlar asosida hal etilishi ehtimoli kuchaymoqda;

  • Vashingtonning zaiflashgan ta’siri: Butun mintaqa bo‘ylab yuz bergan mazkur diplomatik o‘zgarishlar AQSHning Yaqin Sharqdagi bir necha o‘n yillik so‘zsiz yetakchiligi va xavfsizlik kafili maqomiga kuchli zarba berdi.

Ko‘rfaz mamlakatlarining Vashington xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘lishi Yaqin Sharqda tashqi kuchlar ta’siridan xoli bo‘lgan yangi geosiyosiy muvozanat shakllanayotganining yaqqol dalilidir.

Sizningcha, AQSH haqiqatan ham o‘zining ko‘p yillik ittifoqchilari bo‘lgan arab davlatlarini Eron qarshisida yolg‘iz tashlab ketdimi yoki Vashington shunchaki katta urushga kirishdan qochdimi? Endilikda ko‘rfaz mamlakatlari o‘z xavfsizligini saqlash uchun Pekin va Moskva bilan yaqinlasha oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatining ushbu tarixiy burilishi haqidagi muhim maqolani barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro voqealar kuzatuvchilariga ulashing!

AQSHEronKo‘rfaz monarxiyalariYaqin Sharq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiBugun, 13:49Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiBugun, 13:49Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Bugun, 13:38Astanada bloger bilan raqsga tushgan ikki turistik politsiya xodimasi ishdan bo‘shatildi (video)Astanada bloger bilan raqsga tushgan ikki turistik politsiya xodimasi ishdan bo‘shatildi (video)Bugun, 13:26Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Bugun, 13:23Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi